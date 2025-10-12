Chuyện lạ: Hãng hàng không tính tiền hành khách nếu ngả ghế

Nhiều hành khách coi việc ngả ghế là một trong những trải nghiệm khó chịu nhất trên máy bay. Bạn vừa mới thoải mái, phim đã bắt đầu chiếu và đang nhấm nháp một gói đậu phộng nhưng đột nhiên, chiếc ghế trước mặt lùi lại, đè bẹp chân bạn.

Trong nhiều thập kỷ, việc ngả ghế là hành động khiếm nhã - và là ngòi nổ cho vô số cuộc ẩu đả dữ dội trên máy bay. Tuy nhiên, giờ đây, hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Canada WestJet đã thông báo rằng hành khách sẽ phải trả thêm tiền cho ghế ngả trên máy bay.

Hành khách sẽ trả thêm tiền nếu muốn ngả ghế

Theo tờ New York Post, hãng hàng không này cho biết họ đang tái cấu hình máy bay Boeing 737-8 MAX và 737-800 để mang đến "trải nghiệm khoang hành khách hiện đại" với các lựa chọn chỗ ngồi mới.

Ghế hạng phổ thông sẽ có thiết kế ngả cố định để giúp hành khách "giữ gìn không gian cá nhân". Ghế ngả cố định có độ ngả nhẹ nhưng không thể điều chỉnh.

Máy bay mới cũng sẽ có khoang hạng sang, với 12 ghế ngồi có thể điều chỉnh độ ngả lưng, tựa đầu lớn có thể điều chỉnh bốn hướng và đệm ghế được thiết kế giảm chấn động.

WestJet yêu cầu hành khách trả thêm phí cho những tiện nghi này vì chúng không có trong khoang phổ thông.

Tuy nhiên, WestJet cho biết thêm 36 ghế ở hạng phổ thông sẽ có thêm chỗ để chân và được ngăn cách bằng vách ngăn khoang.

"Khoang máy bay được thiết kế chu đáo để mang đến dịch vụ thân thiện của WestJet với mọi ngân sách", Samantha Taylor, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Trải nghiệm của WestJet, cho biết. "Điều này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc nâng cao mọi khía cạnh của trải nghiệm du lịch và đáp ứng nhu cầu của hành khách về nhiều sản phẩm dịch vụ hơn".

Bố trí ghế ngồi mới sẽ cho phép hãng hàng không bổ sung thêm một hàng ghế so với bố trí trước đây, điều này cuối cùng sẽ giúp giảm chi phí cho mỗi ghế.

"Bố trí khoang máy bay mới của chúng tôi đáp ứng sở thích đa dạng của hành khách", Taylor cho biết. "Cho dù họ chọn chỗ ngồi cao cấp với nhiều tiện nghi và chỗ để chân rộng rãi hơn hay giá vé phải chăng hơn với không gian hẹp hơn, chúng tôi rất vui mừng giới thiệu dòng sản phẩm này để hành khách có thể tận hưởng".

Theo WestJet, hàng ghế phía sau, từ hàng 20 đến 31, sẽ có ít không gian nhất. Hàng ghế 15 đến 19 sẽ có nhiều không gian hơn một chút, và hàng ghế phía trước hạng phổ thông sẽ có nhiều không gian nhất trong khoang đó.

Một người ủng hộ quyền lợi hành khách hàng không nói với đài truyền hình quốc gia Canada CBC rằng, động thái này đang yêu cầu mọi người trả nhiều tiền hơn cho một tính năng mà họ đã có và giờ đã mất. John Gradek, giảng viên hàng không tại Đại học McGill, nói : "Hiện tại, giống như bạn phải trả nhiều hơn để có được những gì bạn đã có".