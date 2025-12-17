Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhiều khách Việt muốn đi Đà Lạt vào dịp Tết Nguyên đán

Phương Nam
Phương Nam
17/12/2025 08:47 GMT+7

Theo báo cáo xu hướng du lịch tết 2026 do nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố, du khách Việt Nam đang ưu tiên rõ rệt các điểm đến trong nước, trong đó Đà Lạt giữ vị trí "điểm đến được quan tâm nhất" trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Dữ liệu của Agoda cho thấy, dựa trên lượng tìm kiếm của du khách Việt trong giai đoạn tháng 10 và 11.2025 cho các ngày nhận phòng từ 14 đến 22.2.2026, mức độ quan tâm dành cho du lịch dịp Tết Nguyên đán 2026 đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, du lịch nội địa đóng vai trò chủ đạo cho đà tăng trưởng này, với mức tăng gần 22%, trong khi nhu cầu du lịch nước ngoài chỉ tăng nhẹ khoảng 7%.

Xu hướng trên cũng phản ánh kết quả từ báo cáo xu hướng du lịch 2026 của Agoda. Theo đó có tới 50% người Việt tham gia khảo sát cho biết dự định ưu tiên các chuyến đi trong nước trong năm nay.

Với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày liên tiếp cùng thói quen sử dụng phép năm để kéo dài thời gian nghỉ, nhiều gia đình lựa chọn du lịch nội địa như một cách tái kết nối, nghỉ ngơi và tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn mà không phải bận tâm đến các thủ tục phức tạp khi xuất ngoại.

Nhiều khách Việt muốn đi Đà Lạt vào dịp Tết Nguyên đán- Ảnh 1.

Nhiều người muốn lên Đà Lạt ngắm hoa anh đào dịp tết

ẢNH: LÊ NAM

Trong bức tranh chung đó, Đà Lạt tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt của mình. Theo Agoda, thành phố ngàn hoa dẫn đầu danh sách các điểm đến nội địa được du khách Việt quan tâm nhất dịp Tết Nguyên đán 2026, với lượng tìm kiếm tăng tới 44% so với mùa tết năm ngoái. Thời tiết mát mẻ, không khí se lạnh đặc trưng cùng sắc xuân ngập tràn của hoa mai anh đào, cẩm tú cầu, dã quỳ trái mùa hay các lễ hội đầu năm chính là những yếu tố khiến Đà Lạt luôn nằm trong "top đầu" lựa chọn của du khách mỗi dịp tết đến, xuân về.

Xếp sau Đà Lạt là Phú Quốc với mức tăng 41% về lượng tìm kiếm, qua đó vượt qua Nha Trang để giữ vị trí thứ hai. Đảo Ngọc tiếp tục hấp dẫn những du khách mong muốn tận hưởng nắng ấm, biển xanh và các khu nghỉ dưỡng cao cấp với nhiều hoạt động dành cho gia đình. Nha Trang và Đà Nẵng lần lượt đứng ở vị trí thứ ba và thứ tư, đều là những điểm đến quen thuộc với đường bờ biển đẹp, hệ thống lưu trú đa dạng và nhiều sản phẩm vui chơi, giải trí phù hợp cho kỳ nghỉ dài ngày. Vũng Tàu khép lại top 5 với mức tăng 31%, tiếp tục là lựa chọn thuận tiện cho du khách TP.HCM muốn du lịch ngắn ngày trong dịp tết.

Nhiều khách Việt muốn đi Đà Lạt vào dịp Tết Nguyên đán- Ảnh 2.

Vẻ đẹp mộng mơ của Đà Lạt mang lại cảm giác dễ chịu cho nhiều du khách

Ở chiều ngược lại, với nhóm du khách Việt lựa chọn xuất ngoại dịp Tết Nguyên đán, Bangkok tiếp tục giữ vị trí là điểm đến nước ngoài được yêu thích nhất. Singapore vươn lên vị trí thứ hai với mức tăng 25% về mức độ quan tâm, qua đó vượt qua Tokyo để đứng thứ ba. Hong Kong tạo dấu ấn khi ghi nhận mức tăng 46%, trong khi Bali khép lại top 5, tiếp tục khẳng định sức hút của một điểm nghỉ dưỡng giàu bản sắc văn hóa và phù hợp với du lịch gia đình.


