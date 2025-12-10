Du khách đổ về xem biểu diễn thực cảnh tại nhà máy chè cổ 1927

Không diễn ra ở nhà hát hay quảng trường, sân khấu của chương trình được đặt ngay giữa Nhà máy Chè Cổ 1927. Đây là công trình công nghiệp được xây dựng từ thời Pháp thuộc, nay đã gần 100 năm tuổi vẫn giữ gần như nguyên trạng kiến trúc cũ. Các dây chuyền sản xuất trà, tường gạch loang lổ và mùi chè thoang thoảng trở thành một phần của không gian trình diễn.

Được sáng tác trong 30 ngày lưu trú tại trại sáng tác "Thổi hồn trà vào di sản", tác phẩm có sự tham gia của hơn 20 nghệ sĩ trong nhiều lĩnh vực, từ dàn dựng, chuyển động, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, thơ ca... Đặc biệt, chương trình không xây dựng kịch bản cố định từ đầu mà để không gian và cảm xúc làm chất liệu sáng tác, theo phương pháp "chất liệu có trước, kịch bản có sau; Cảm xúc có trước, câu chuyện có sau".

Nhà máy chè cổ được xây dựng từ thời Pháp thuộc, nay gần 100 năm tuổi

Trong suốt ba ngày biểu diễn (từ 5 - 7.12.2025), chương trình tổ chức 2 suất diễn mỗi ngày, ghi nhận khoảng 200 lượt khán giả/ngày, trung bình 80 - 90 khách/suất. Theo thống kê nhanh từ ban tổ chức, 60% khán giả là du khách đến từ các tỉnh, thành và khách quốc tế đang du lịch tại Tây Nguyên; 40% còn lại là người dân địa phương Bảo Lộc. Phần lớn khán giả biết đến chương trình qua mạng xã hội và đặt vé trực tuyến thông qua nền tảng Quickom, Ticketbox.

Tác phẩm sắp đặt trong khuôn viên nhà máy, kết hợp hình ảnh xưởng chè cũ với ngôn ngữ mỹ thuật đương đại

Nhiều du khách chia sẻ trải nghiệm khác biệt khi "đi xem show trong… nhà máy", mang lại cảm giác không có ranh giới rõ ràng giữa người xem và không gian biểu diễn. Từng chuyển động của nghệ sĩ diễn ra ở nhiều lớp không gian, từ lối đi, cầu thang đến nền xưởng đều khiến khán giả phải chủ động di chuyển, lắng nghe và quan sát bằng nhiều giác quan.

Không gian sắp đặt ánh sáng bên trong Nhà máy Chè Cổ 1927 trở thành một phần của sân khấu thực cảnh

Ở Hồn đất, ánh sáng mở ra những dải sương mờ gợi hình ảnh đồi chè, nguồn sống gắn bó lâu đời với vùng B'Lao. Đến Hồn nghề, những động tác mô phỏng lao động của công nhân chế biến trà được hòa phối cùng âm thanh trống, bộ gõ, đàn kìm và nhạc điện tử, tái hiện nhịp sống bền bỉ của một nhà máy trăm tuổi. Tầng cuối Trà thức khép lại bằng không gian trầm lắng, gợi mở văn hóa thưởng trà, giúp nhiều người tìm thấy sự lắng đọng giữa dòng chảy hiện đại.

Các nghệ sĩ trình diễn chuyển động với đạo cụ mẹt chè, tái hiện nhịp lao động của người làm trà vùng B’Lao

Những khán giả đã thưởng thức show diễn chia sẻ, chính việc đặt nghệ thuật vào không gian di sản thật đã khiến cảm xúc trở nên chân thực hơn. "Không phải xem lại lịch sử qua hình ảnh dựng, mà là chạm trực tiếp vào di sản", chị Quỳnh Nguyễn - du khách từ TP.HCM nói sau buổi diễn.

Từ ngày 5-7.12, chương trình tổ chức 2 suất diễn mỗi ngày, ghi nhận khoảng 200 lượt khán giả/ngày, trung bình 80 - 90 khách/suất

Bên cạnh các suất diễn, dự án còn mở không gian triển lãm mỹ thuật nhiếp ảnh tại khuôn viên nhà máy với sự tham gia của nghệ sĩ thị giác trong nước và quốc tế. Triển lãm tiếp tục mở cửa hằng ngày tại Nhà máy Chè Cổ 1927 (280 Trần Phú, P.B'Lao, Lâm Đồng), trở thành điểm dừng chân mới cho du khách yêu nghệ thuật khi ghé Bảo Lộc. "Nếu được duy trì định kỳ, mô hình này có thể trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm tại vùng đất từ lâu gắn liền với cây chè nhưng còn thiếu các điểm nhấn về nghệ thuật biểu diễn và trải nghiệm ban đêm", đại diện BTC chia sẻ.