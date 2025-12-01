Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

1.111 'trà nương' đồng diễn dâng trà trên đồi chè, đề cử Kỷ lục Việt Nam

Phương Nam
01/12/2025 20:58 GMT+7

'Trà nương' là cách gọi dành cho những phụ nữ thực hành và trình diễn nghi lễ pha, dâng và thưởng trà theo phong cách Việt, gắn với hệ thống nghi thức được gọi chung là Việt trà thức.

Không đơn thuần là người phục vụ trà, "trà nương" được đào tạo về kỹ năng pha trà, am hiểu văn hóa trà Việt, đồng thời thể hiện nghi lễ qua phong thái, động tác và trang phục truyền thống, nhằm dẫn dắt trải nghiệm thưởng trà mang tính nghệ thuật và văn hóa trong các sự kiện, lễ hội.

Khoảnh khắc các "trà nương" cùng nâng chén trà giữa đồi chè Đà Lạt

Thương hiệu Đôi Dép vừa hoàn tất hồ sơ đề cử xác lập Kỷ lục Việt Nam tại sự kiện WORLD T.E.A FEST 2025 với hạng mục "Tiết mục đồng diễn dâng trà theo phong cách Việt trà thức", quy tụ 1.111 trà nương. Đây là màn đồng diễn nghệ thuật quy mô lớn, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Tiết mục được dàn dựng trên đồi chè, tái hiện nghi lễ dâng trà truyền thống Việt thông qua ngôn ngữ trình diễn kết hợp động tác nghi thức, nhạc lễ và bố cục đồng đều, tôn vinh vẻ đẹp thanh tao của văn hóa trà Việt.

1.111 trà nương đồng diễn dâng trà theo phong cách Việt trà thức

Ban tổ chức cho biết, việc đề cử kỷ lục không chỉ dừng ở yếu tố số lượng người tham gia, mà còn hướng đến mục tiêu giới thiệu, bảo tồn và lan tỏa tinh thần Việt trà thức, góp phần đưa văn hóa trà trở thành sản phẩm đặc trưng trong hoạt động lễ hội và du lịch.

Lễ công bố và trao Kỷ lục Việt Nam dự kiến diễn ra trong khuôn khổ Lễ khai mạc WORLD T.E.A FEST 2025 vào ngày 5.12.2025, tại Quảng trường Lâm Viên, P.Xuân Hương, Đà Lạt.

