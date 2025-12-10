Du khách quốc tế 'đi đâu, làm gì' trong năm 2026?

Không còn chạy theo các tour mẫu sẵn có hay lịch trình "check-in đại trà", du lịch năm 2026 được dự báo bước vào kỷ nguyên cá nhân hóa, khi mỗi chuyến đi trở thành một cách thể hiện rõ nét cá tính, lối sống và giá trị riêng của từng người.

Theo báo cáo Dự báo xu hướng du lịch 2026 "Kỷ nguyên của cá nhân" do Booking.com thực hiện trên hơn 29.000 người tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ, xu hướng năm tới không còn xoay quanh câu hỏi "đi đâu" mà là "đi thế nào để thấy mình trong chuyến đi đó".

Du lịch nhập vai

Một trong những trào lưu nổi bật là kỳ nghỉ nhập vai theo thế giới giả tưởng, là hình thức du lịch đưa du khách bước vào không gian lấy cảm hứng từ tiểu thuyết, phim ảnh hoặc trò chơi điện tử. Hoạt động thường diễn ra tại các khu nghỉ dưỡng được dàn dựng như lâu đài cổ, khu rừng thần thoại, nơi người tham gia có thể hóa thân thành nhân vật yêu thích và sống trọn trải nghiệm "bước ra khỏi đời thường".

Tại Việt Nam, 94% du khách bày tỏ sự hứng thú với các điểm đến mang màu sắc giả tưởng, 81% sẵn sàng tham dự kỳ nghỉ nhập vai, còn 89% cởi mở trong việc đón nhận gợi ý lịch trình từ trí tuệ nhân tạo để tìm kiếm những không gian mang tính kể chuyện và trải nghiệm sâu.

Du lịch gắn với nhu cầu kết nối cảm xúc và tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư giữa thiên nhiên

Song song đó, hình thức nhà nghỉ ứng dụng robot và AI cũng được dự báo phát triển mạnh. Đây là những cơ sở lưu trú sử dụng robot dọn phòng, robot nấu ăn và hệ thống điều hành tự động nhằm tối ưu năng lượng, nước và việc xử lý rác thải. Đáng chú ý, 98% du khách Việt sẵn sàng đặt phòng dạng lưu trú công nghệ cao, cho thấy mức độ chấp nhận công nghệ trong du lịch nội địa khá cởi mở.

Mua đồ bếp

Du lịch năm 2026 cũng gắn chặt hơn với tiêu dùng phong cách sống. Nhiều du khách có xu hướng tìm mua đặc sản địa phương và đồ dùng nhà bếp như chén gốm thủ công, ấm trà, lọ đựng gia vị, dao bếp, khăn bàn… Những món đồ này không chỉ để biếu tặng mà còn được mang về sử dụng, trưng bày trong gia đình như những "kỷ vật của hành trình".

Du lịch tự lái kết hợp ghép xe, kết nối bạn đồng hành trên những hành trình khám phá

Theo khảo sát, 90% du khách Việt sẵn sàng mua đồ dùng nhà bếp mang tính thẩm mỹ khi đi du lịch, trong khi 84% sẽ chọn điểm đến nổi tiếng về đặc sản ẩm thực hoặc đồ gia dụng truyền thống. Đây là cách biến không gian bếp thành "bộ sưu tập kí ức du lịch".

Chuyến đi như phép thử của các mối quan hệ

Không ít chuyến đi sắp tới sẽ được dùng để "kiểm tra độ hòa hợp". 85% người Việt chấp nhận đi du lịch với người yêu, bạn bè hoặc đồng nghiệp mới quen để xem có thật sự hợp tính, gần 70% sẵn sàng đến những nơi xa, thiếu tiện nghi nhằm thử phản ứng của bạn đồng hành trong hoàn cảnh khó chịu, mệt mỏi. Du lịch không còn chỉ là nghỉ ngơi mà trở thành bài thử thách thực tế của sự thấu hiểu.

Tại Việt Nam, 92% du khách chấp nhận đi chung xe

Bên cạnh đó, xu hướng du lịch tự lái kết nối cộng đồng cũng phát triển. Việc ghép xe đi chung, kết nối bạn đồng hành qua ứng dụng, hay kết bạn dọc đường giúp hành trình trở nên cởi mở hơn. Tại Việt Nam, 92% du khách chấp nhận đi chung xe, 84% sẵn sàng dùng ứng dụng tìm người đi cùng lộ trình và 93% mong muốn gặp gỡ người mới trong chuyến đi tiếp theo.

Du lịch tâm linh, chữa lành và sống chậm

Báo cáo cho thấy sự gia tăng rõ nét của du lịch tâm linh, chiêm tinh, khi nhiều người đưa yếu tố tinh thần vào quyết định hành trình. 78% du khách Việt có thể đổi hoặc hủy chuyến đi nếu được khuyên chưa đúng thời điểm, 73% cân nhắc dựa trên tử vi, chiêm tinh.

Song song đó là du lịch chăm sóc sức khỏe thế hệ mới với các liệu trình chăm sóc làn da, ánh sáng sinh học và gợi ý điểm đến cá nhân hóa bằng AI. 92% du khách Việt bày tỏ quan tâm đến những chuyến nghỉ dưỡng chuyên sâu về chăm sóc cơ thể.

Du lịch tĩnh lặng, gần gũi thiên nhiên với các hoạt động nhẹ nhàng như câu cá, quan sát, nghỉ ngơi

Không thể không nhắc đến du lịch tĩnh lặng, tập trung vào những thú vui nhẹ nhàng như quan sát chim, câu cá, dạo rừng hay hái thảo mộc. Gần 45% người được hỏi cho biết đi du lịch để gần gũi thiên nhiên hơn, mong tìm lại cảm giác thư thái giữa nhịp sống đô thị gấp gáp.

Quay về ký ức

Xu hướng du lịch hoài niệm đang lên ngôi với mong muốn quay lại những nơi gắn liền ký ức, tái tạo bức ảnh cũ hoặc khoảnh khắc xưa cùng gia đình. 89% du khách Việt mong muốn thực hiện những chuyến đi như vậy, coi đây là cột mốc cảm xúc trong đời.

Bên cạnh đó, hình thức du lịch tự thưởng cũng trở nên phổ biến. Người ta đi chơi để mừng thăng chức, hoàn thành mục tiêu sức khỏe, kết thúc một mối quan hệ cũ… hoặc đơn giản là tự thưởng cho bản thân sau quãng thời gian làm việc vất vả. 71% cho biết không cần lý do để đặt chuyến đi và 84% tin rằng bản thân xứng đáng được nghỉ ngơi.

Du lịch năm 2026 vì thế không còn chỉ là dịch chuyển địa lý mà trở thành hành trình khám phá bản thân, kết nối cảm xúc và định danh phong cách sống để mỗi chuyến đi đều mang cá tính riêng.