Giây phút lịch sử của du lịch Việt Nam - đón khách quốc tế thứ 20 triệu

Lễ đón được tổ chức trang trọng với các nghi thức đón đoàn khách tại chân máy bay, trao hoa chào mừng, trình diễn nghệ thuật truyền thống, công bố và trao giấy chứng nhận cùng quà lưu niệm cho ba vị khách đặc biệt: vị khách thứ 19.999.999, 20.000.000 và 20.000.001, với sự đồng hành tài trợ của Tập đoàn Sun Group và Ngọc Hiền Pearl.

Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam

Trong đó, phần quà dành cho du khách thứ 20 triệu có tổng giá trị gần 500 triệu đồng, bao gồm chuỗi ngọc trai cao cấp 200 triệu đồng; trọn gói vé bay khứ hồi hạng thương gia của Sun PhuQuoc Airways, kỳ nghỉ dưỡng tại khách sạn 5 sao, voucher trải nghiệm ẩm thực Michelin, chơi golf, du thuyền khám phá Nam đảo Phú Quốc và thẻ ưu tiên sử dụng các dịch vụ vui chơi giải trí trong hệ sinh thái Sun Group trị giá tới 300 triệu đồng.

Phú Quốc tổ chức chào đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam

Hai du khách thứ 19.999.999 và 20.000.001 cũng nhận được các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng mỗi suất, gồm ngọc trai cao cấp và voucher sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong hệ thống Sun Group.

Ngoài ra, toàn bộ hành khách trên chuyến bay may mắn đều được tặng hoa chào mừng và vé xem show “Kiss of the Sea” tại thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc).

Những vị khách đặc biệt xúc động trước sự chào đón nồng nhiệt của lãnh đạo ngành du lịch quốc gia cùng địa phương

Xúc động khi nhận được những phần quà đặc biệt mang đậm dấu ấn của đảo ngọc, chị Karolina Agnieszka Muskus đến từ Ba Lan, vị khách thứ 20 triệu chia sẻ: “Ngay lúc này, tôi thực sự xúc động đến rơi nước mắt. Tôi cảm thấy rất may mắn khi có mặt ở đây và có cơ hội được đến Việt Nam. Đất nước các bạn thật đẹp. Con người thì thân thiện, ấm áp và cởi mở. Tôi muốn nói rằng: "Tôi yêu Việt Nam" và "Xin chào Việt Nam". Đây là khoảnh khắc mà tôi sẽ trân trọng suốt cuộc đời mình. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, nhưng chắc chắn sẽ không phải lần cuối. Tôi sẽ giới thiệu tất cả bạn bè, người thân tại Ba Lan đến thăm đất nước tuyệt vời này".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Việc Việt Nam chính thức đón 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2025 là cột mốc lịch sử lần đầu tiên trong 65 năm hình thành và phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Sự kiện thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ, bền vững và vượt bậc của du lịch Việt Nam trong bối cảnh du lịch toàn cầu vừa trải qua giai đoạn suy giảm sâu chưa từng có do đại dịch Covid-19.

Việc Việt Nam chính thức đón 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong 1 năm là cột mốc lịch sử lần đầu tiên trong 65 năm hình thành và phát triển của ngành du lịch Việt Nam

Kể từ khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế vào 15.3.2022, lượng khách quốc tế liên tục tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2025, du lịch Việt dự kiến đạt khoảng 21 triệu lượt, vượt xa mức 18 triệu lượt của năm 2019 - thời điểm trước đại dịch. Với mức tăng trưởng 21%, du lịch Việt Nam được đánh giá nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, khi trung bình du lịch toàn cầu chỉ đạt 5%.

Bên cạnh đó, cột mốc 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế được ghi nhận tại Phú Quốc mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Đây không chỉ là niềm tự hào của đảo ngọc, mà còn là hình ảnh đại diện cho một điểm đến tăng trưởng nhanh, tiên phong đổi mới, qua đó phản chiếu một Việt Nam năng động, cởi mở và sẵn sàng hội nhập sâu rộng với thế giới, hướng tới mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn phát triển mới.