Khách quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam sẽ nhận quà trị giá nửa tỉ đồng

Sự kiện đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành du lịch Việt Nam sau 65 năm hình thành và phát triển.

Việt Nam sẽ lần đầu tiên đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu trong năm tại Phú Quốc ẢNH: TRUNG HIẾU

Theo kế hoạch của Bộ VH-TT-DL, chiều nay (15.12) tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND tỉnh An Giang sẽ tổ chức Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam.

Nguồn tin của Thanh Niên cho biết: Lễ đón sẽ được tổ chức trang trọng, với các hoạt động đón đoàn khách tại chân máy bay, trao hoa chào mừng, các tiết mục nghệ thuật truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Đặc biệt, tại buổi lễ sẽ diễn ra sự kiện công bố và trao giấy chứng nhận, quà lưu niệm cho 3 vị khách đặc biệt: Vị khách thứ 19.999.999, 20.000.000 và 20.000.001, do các đơn vị đồng hành là Sun Group và ngọc trai Ngọc Hiền Pearl tài trợ. Đáng chú ý, phần quà dành cho du khách thứ 20 triệu có tổng giá trị lên tới gần 500 triệu đồng. Hai vị khách thứ 19.999.999 và 20.000.001 cũng đã nhận được phần quà trị hơn 200 triệu đồng.

Cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế có ý nghĩa đặc biệt khi khẳng định sức hút và vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Con số này cho thấy Việt Nam đang dần trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực, hấp dẫn du khách nhờ nền văn hóa đặc sắc, thiên nhiên đa dạng, ẩm thực phong phú và hệ thống trải nghiệm ngày càng chuyên nghiệp. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường du lịch quốc tế sau đại dịch, khi Việt Nam bắt nhịp tốt với xu thế phục hồi toàn cầu và duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Thành quả này còn thể hiện niềm tin ngày càng lớn của du khách quốc tế đối với Việt Nam, một điểm đến an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm. Quan trọng hơn, cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế được xem là bước đệm quan trọng để ngành du lịch Việt Nam hướng tới mục tiêu đón 35 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và nâng tầm thương hiệu quốc gia.