Hộ chiếu Việt Nam tăng hạng

Việc tăng hạng phản ánh mức độ hội nhập, độ mở trong chính sách nhập cảnh và quan hệ đối ngoại của Việt Nam, đồng thời cũng mang đến nhiều lợi thế mới cho du khách Việt Nam trong xu hướng đi lại quốc tế ngày càng tăng.

Công dân Việt Nam hiện có thể nhập cảnh 50 điểm đến mà không cần visa trước hoặc chỉ cần xin e-visa, visa cửa khẩu hoặc ETA (giấy phép du lịch điện tử) khi khởi hành. Nhóm điểm đến này bao gồm hầu hết quốc gia trong khối ASEAN như Thái Lan, Singapore, Malaysia và nhiều đảo quốc hấp dẫn như Maldives, quần đảo Cook, Cape Verde.

Hộ chiếu Việt Nam tăng 2 bậc

Mặc dù thứ hạng hiện vẫn thấp hơn so với mức 87 vào năm 2024, xu hướng thăng hạng liên tục cho thấy hộ chiếu Việt Nam đang cải thiện tính linh hoạt di chuyển toàn cầu, tạo thuận lợi cho khách du lịch, doanh nhân và sinh viên quốc tế.

Bên cạnh lợi ích trực tiếp với người mang hộ chiếu Việt Nam, thứ hạng cải thiện còn có tiềm năng thúc đẩy ngành du lịch nói chung. Cơ hội tiếp cận nhiều điểm đến hấp dẫn hơn khuyến khích nhu cầu du lịch quốc tế tăng cao, từ đó góp phần phát triển các dịch vụ logistics, lữ hành và trải nghiệm du lịch chuyên sâu hơn.

Trong xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất năm 2025, Singapore tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với quyền lợi nhập cảnh không yêu cầu visa trước tới 193 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếp theo là Hàn Quốc và Nhật Bản. Sự xuất hiện của Malaysia trong nhóm top 10 cũng phản ánh xu hướng tăng quyền tự do đi lại trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.