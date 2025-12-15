Quảng Ninh bứt phá du lịch biển đảo

Trên nền tảng đó, Quảng Ninh đang từng bước nâng tầm sức hút du lịch biển đảo bằng chiến lược đầu tư bài bản, đa dạng hóa sản phẩm và hướng tới phát triển bền vững.

Hạ tầng du lịch Quảng Ninh ngày càng bứt phá

Hoàn thiện hạ tầng, định hình hệ sinh thái du lịch biển

Những năm gần đây, Quảng Ninh tập trung mạnh mẽ vào đầu tư hạ tầng chiến lược nhằm tạo đột phá cho du lịch biển đảo. Hệ thống cao tốc liên vùng, cảng tàu khách quốc tế, bến du thuyền, sân bay Vân Đồn đã hình thành mạng lưới kết nối đồng bộ, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển của du khách trong và ngoài nước.

Đặc biệt, tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái cùng Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã mở ra không gian phát triển mới cho du lịch biển đảo khu vực phía đông của tỉnh, kết nối thuận lợi các điểm đến trọng tâm như Vân Đồn, Cô Tô, Móng Cái với trung tâm Hạ Long và các địa phương lân cận.

Trên nền tảng hạ tầng đó, hệ sinh thái du lịch biển của Quảng Ninh không ngừng được hoàn thiện với sự xuất hiện của hàng loạt tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí quy mô lớn như Sun World Hạ Long Park, Vinpearl, FLC, Premier Village, suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh, cụm công trình Bảo tàng - Thư viện tỉnh… Đến nay, toàn tỉnh có hơn 200 cơ sở lưu trú ven biển đạt chuẩn, hàng trăm khách sạn từ 1 đến 5 sao, đủ khả năng đáp ứng đa dạng phân khúc khách du lịch từ bình dân đến cao cấp.

Song song với đó, Quảng Ninh triển khai 21 tuyến tham quan trên Vịnh Hạ Long – Bái Tử Long, phát triển các sản phẩm du lịch ven bờ, du lịch tàu nhà hàng, "Phố đêm du thuyền" tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long… Những sản phẩm này không chỉ làm mới trải nghiệm cho du khách mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và nâng cao giá trị khai thác tài nguyên biển đảo.

Đa dạng sản phẩm, mở rộng không gian trải nghiệm

Một trong những điểm nhấn rõ nét trong chiến lược nâng tầm du lịch biển đảo của Quảng Ninh là việc đa dạng hóa sản phẩm theo hướng chất lượng cao, thân thiện với môi trường và phù hợp xu thế du lịch bền vững. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có trên 60 sản phẩm du lịch biển đảo, từ tham quan, nghỉ dưỡng đến trải nghiệm sinh thái, văn hóa biển.

Du khách đến Quảng Ninh không chỉ tham quan thắng cảnh mà còn được trải nghiệm lặn ngắm san hô, chèo thuyền kayak, câu mực đêm, khám phá đảo hoang, du lịch làng chài, tìm hiểu đời sống ngư dân vùng biển… Những sản phẩm này vừa gia tăng giá trị trải nghiệm, vừa góp phần bảo tồn tài nguyên và hệ sinh thái biển.

Đáng chú ý, cuối tháng 3.2025, Quảng Ninh chính thức khai trương các hành trình tham quan Vịnh Bái Tử Long, mở ra không gian du lịch mới giàu tiềm năng. Các tuyến hành trình đưa du khách đến những điểm đến nổi tiếng như: Quan Lạn, Minh Châu, đồng thời khám phá các địa danh mới như đảo Phất Cờ, nơi có động Phất Cờ, một trong những hang động lớn và đẹp của vịnh. Tại đây, du khách có thể chèo kayak, tham quan trang trại nuôi trồng rong sụn trên biển, hoặc thư giãn tại các bãi tắm hoang sơ, yên bình.

Không gian du lịch biển đảo của Quảng Ninh cũng được mở rộng theo hướng liên kết vùng. Việc thông tuyến du lịch từ Vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) sang Vịnh Hạ Long đã tận dụng hiệu quả giá trị của di sản liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam, dự kiến thu hút thêm khoảng 500.000 lượt khách mỗi năm, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách và gia tăng sức hút của du lịch biển phía bắc.

Tại huyện đảo Cô Tô, chính quyền địa phương đã công bố 8 tuyến tham quan đảo kết nối các điểm đến như: Cô Tô Con, Hòn Cá Chép, Hòn Sư Tử, Hòn Bảy Sao, Hòn Đông Nam, Thanh Lân và đảo Trần. Đây là bước đi quan trọng trong việc nâng tầm thương hiệu du lịch biển đảo Cô Tô, đồng thời tạo thêm không gian trải nghiệm mới cho du khách.

Cùng với đầu tư hạ tầng và sản phẩm, Quảng Ninh đặc biệt chú trọng công tác xúc tiến, quảng bá du lịch biển đảo. Các chiến dịch truyền thông được triển khai đồng bộ tại thị trường trong nước và quốc tế, hướng tới các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu và Australia.

Những nỗ lực này đã mang lại kết quả rõ nét. Trong 11 tháng đầu năm 2025, Quảng Ninh đón trên 19,8 triệu lượt khách, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt trên 4 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 52.600 tỉ đồng, tăng trưởng ấn tượng 21%. Thị trường khách quốc tế ngày càng đa dạng, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của du lịch biển đảo Quảng Ninh trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Từ lợi thế tự nhiên hiếm có, hạ tầng đồng bộ đến hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và chiến lược phát triển bền vững, Quảng Ninh đang khẳng định vị thế điểm đến biển đảo hàng đầu Việt Nam, sẵn sàng vươn ra thị trường quốc tế bằng chính giá trị riêng của mình.