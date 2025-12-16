Dấu mốc lịch sử của du lịch Việt

Từ "điểm đến đang lên" thành trung tâm du lịch mới của khu vực

Đúng 14 giờ ngày 15.12, máy bay chở vị khách du lịch thứ 20 triệu chính thức hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (An Giang). Chương trình đón vị khách thứ 20 triệu đã được Bộ VH-TT-DL thông tin chuẩn bị từ tuần trước. Theo Bộ VH-TT-DL, đây là lần đầu tiên trong 65 năm hình thành và phát triển, ngành du lịch VN đạt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm, đánh dấu một ngưỡng phát triển mới của du lịch VN trong tiến trình phục hồi và tăng trưởng. Vì thế, lễ đón đã được tổ chức trang trọng với các hoạt động đón đoàn khách tại chân máy bay, trao hoa chào mừng, các tiết mục nghệ thuật truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa VN.

Lễ đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu của năm 2025: Chị Karolina Agnieszka Muskus (Ba Lan), ngày 15.12.2025tại Phú Quốc (An Giang) ẢNH: N.A

Đồ họa: Tuấn Anh

Nhận được những phần quà đặc biệt, chị Karolina Agnieszka Muskus (Ba Lan), vị khách thứ 20 triệu, chia sẻ: "Tôi thực sự xúc động đến rơi nước mắt. Tôi cảm thấy rất may mắn khi có mặt ở đây và có cơ hội được đến VN. Đất nước các bạn thật đẹp, con người thì thân thiện, ấm áp và cởi mở. Tôi muốn nói rằng "Tôi yêu VN" và "Xin chào VN". Đây là khoảnh khắc mà tôi sẽ trân trọng suốt cuộc đời mình. Đây là lần đầu tiên tôi đến VN, nhưng chắc chắn sẽ không phải lần cuối. Tôi sẽ giới thiệu tất cả bạn bè, người thân tại Ba Lan đến thăm đất nước tuyệt vời này".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, nhấn mạnh: Cột mốc lịch sử này thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ, bền vững và vượt bậc của du lịch VN trong bối cảnh du lịch toàn cầu vừa trải qua giai đoạn suy giảm sâu chưa từng có do đại dịch Covid-19.

Kể từ khi VN mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15.3.2022, lượng khách quốc tế liên tục tăng trưởng ấn tượng. Năm 2023, nước ta đón 12,6 triệu lượt khách; năm 2024 đạt 17,6 triệu lượt và năm 2025 dự kiến đạt khoảng 21 triệu lượt, vượt xa mức 18 triệu lượt của năm 2019 - thời điểm trước đại dịch. Với mức tăng trưởng khoảng 21%, du lịch VN được Tổ chức Du lịch LHQ (UN Tourism) đánh giá nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

"Những con số này cho thấy VN không chỉ phục hồi nhanh mà còn vươn lên mạnh mẽ, tạo lợi thế cạnh tranh rõ nét trong khu vực và trên thế giới. Năm 2025 cũng chứng kiến sự ghi nhận quan trọng từ các tổ chức quốc tế, khi VN lần thứ 6 được World Travel Awards vinh danh "Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới" và lần thứ 7 đạt danh hiệu "Điểm đến hàng đầu châu Á", cùng hàng loạt danh hiệu danh giá khác", lãnh đạo ngành du lịch dẫn chứng.

Nhìn lại lịch sử, từ 10 triệu lượt khách quốc tế năm 2016 đến 20 triệu lượt năm 2025, du lịch VN đã tăng gấp đôi quy mô chỉ sau chưa đầy một thập niên, thể hiện tốc độ tăng trưởng hiếm thấy trong khu vực. Trong cùng giai đoạn, Thái Lan chỉ tăng khoảng 19% và Singapore tăng khoảng 8% (dù có quy mô khách lớn hơn). Điều này cho thấy VN đang dịch chuyển từ vị thế "điểm đến đang lên" sang một trung tâm du lịch mới của khu vực, với tốc độ tăng trưởng vượt trội và dư địa mở rộng thị trường quốc tế rõ rệt.

Băng băng tiến đến mục tiêu 35 triệu khách năm 2030

Theo lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành du lịch VN. Đầu tiên, con số 20 triệu khẳng định sức hút và vị thế mới của VN trên bản đồ du lịch thế giới. VN đang trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực, hấp dẫn du khách bởi văn hóa độc đáo, thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực đặc sắc và trải nghiệm đa dạng, phong phú. Bên cạnh đó, sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường du lịch quốc tế sau đại dịch cho thấy chúng ta đang bắt nhịp tốt với xu thế phục hồi toàn cầu, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững thể hiện qua tốc độ tăng trưởng ổn định và lượng khách quay trở lại cao. Cột mốc này cũng khẳng định niềm tin của du khách quốc tế vào VN - một điểm đến an toàn, thân thiện, giàu trải nghiệm; với vẻ đẹp bất tận từ vô hình đến hữu hình. Đây sẽ là bước tiến quan trọng, tạo đà để VN tiến tới mục tiêu 35 triệu khách quốc tế vào năm 2030, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và nâng tầm thương hiệu quốc gia.

Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến VN được tổ chức tại Phú Quốc ngày 15.12.2025 ẢNH: N.A

Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch xã hội, hào hứng chia sẻ: Cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế là con số mà ngành du lịch VN đã chờ đợi suốt nhiều năm. Sự kiện không chỉ khẳng định sức hút của VN trên bản đồ du lịch thế giới mà còn cho thấy vị thế của du lịch VN đã được nâng lên rõ rệt trong giai đoạn phục hồi. Khách quốc tế đóng vai trò đặc biệt quan trọng vì tạo ra giá trị thặng dư lớn cho nền kinh tế. Không chỉ doanh nghiệp (DN) lữ hành, khách sạn hưởng lợi mà cả người dân, các hoạt động "xuất khẩu tại chỗ" từ buôn bán nhỏ lẻ đến dịch vụ địa phương đều được hưởng nguồn thu đáng kể.

Lý giải nguyên nhân giúp du lịch VN đạt được con số ấn tượng này, ông Phương chỉ ra hàng loạt yếu tố mang tính nền tảng: Trước hết là chính sách mở cửa và chính sách visa ngày càng thông thoáng, đóng vai trò then chốt trong việc thu hút dòng khách quốc tế. Bên cạnh đó là trình độ phát triển của ngành du lịch VN, đặc biệt trong khả năng tiếp nhận và phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù như homestay, farmstay, staycation… Khi những mô hình này được "Việt hóa", kết hợp hài hòa giữa văn hóa bản địa và xu hướng hiện đại đã tạo nên các sản phẩm độc đáo, hấp dẫn du khách quốc tế. Một yếu tố quan trọng khác là hình ảnh và vị thế của VN trong mắt bạn bè quốc tế đã được cải thiện rõ rệt.

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng và việc lựa chọn đúng các điểm nhấn chiến lược cũng là yếu tố then chốt. Phú Quốc là ví dụ điển hình, khi hệ sinh thái du lịch được đầu tư đồng bộ, nhanh chóng, hướng đến phục vụ khách quốc tế, đặc biệt là phân khúc cao cấp. Cuối cùng, theo ông Phương, yếu tố căn cơ nhất vẫn nằm ở con người VN với sự hiếu khách, gìn giữ nét truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc tạo nên sức hút tự nhiên đối với du khách quốc tế muốn tìm hiểu về đất nước và con người VN.

Phía sau cột mốc lịch sử sẽ là gì?

Nhận về "trái ngọt" sau thời gian nỗ lực mở cửa đón khách, song các chuyên gia du lịch đều nhìn nhận vấn đề quan trọng nhất vẫn là làm sao kéo du khách quay lại, ở lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Tiến sĩ Matt Kim, giảng viên ngành Quản trị du lịch và khách sạn, Trường đại học RMIT VN, nhận xét: VN hiện vẫn được phần lớn du khách quốc tế nhìn nhận là điểm đến "giá rẻ nhưng trải nghiệm đầy đủ". Nhận diện này mang lại lợi thế không nhỏ khi giúp du khách dễ dàng ra quyết định lựa chọn VN, sẵn sàng thử nhiều món ăn, dịch vụ và trải nghiệm khác nhau trong chuyến đi. Mức chi tiêu có thể không cao ở từng dịch vụ nhưng được phân bổ rộng, tạo sinh kế cho nhiều chủ thể trong chuỗi du lịch.

Chào đón những vị khách quốc tế trên chuyến bay đến Phú Quốc ngày 15.12.2025 ẢNH: N.A

Dù vậy, "giá rẻ" cũng là con dao hai lưỡi khi điểm đến bị định vị quá thấp về giá trị; mối quan hệ giữa du khách và cộng đồng địa phương dễ bị lệch cán cân, trong đó du khách được xem là "người có tiền", còn người dân địa phương là bên thụ hưởng. Quan trọng hơn, hình ảnh điểm đến giá rẻ khiến du lịch VN khó tiếp cận phân khúc khách chi tiêu cao, dù thị trường quốc tế chủ lực lại đến từ các quốc gia có GDP cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu hay Mỹ.

Theo ông Matt Kim, chiến lược phù hợp hơn là khuyến khích du khách chi tiêu nhiều hơn trên một phổ trải nghiệm đa dạng hơn và kéo dài thời gian lưu trú. Trong đó, ẩm thực địa phương là một "mỏ vàng" chưa được khai thác đúng mức. Khách quốc tế sẵn sàng chi nhiều cho ăn uống nếu cảm thấy an toàn, sạch sẽ và đáng tin cậy. Khi các tiêu chuẩn vệ sinh, môi trường phục vụ được đảm bảo đồng bộ, DN hoàn toàn có cơ sở để cung cấp dịch vụ với mức giá cao hơn mà vẫn được du khách chấp nhận.

Về dài hạn, để "giữ chân" và "rút hầu bao" du khách, du lịch VN cần tập trung cải thiện hạ tầng đô thị và giao thông công cộng, tạo môi trường đi bộ an toàn, thân thiện. Cửa ngõ sân bay cũng cần được nâng cấp đồng bộ, không chỉ về công suất mà cả chất lượng dịch vụ, trải nghiệm mua sắm và tính minh bạch. Song song đó là bài toán con người. Chất lượng dịch vụ vẫn là điểm nghẽn lớn khi lực lượng lao động thiếu đào tạo bài bản. Việc xây dựng các chương trình đào tạo dịch vụ có chứng chỉ được quản lý và giám sát bởi cơ quan chức năng sẽ giúp nâng chuẩn toàn ngành.

"Cột mốc 20 triệu khách quốc tế cho thấy du lịch VN đang đi đúng hướng. Vấn đề còn lại không chỉ là đón thêm khách mà là làm sao để mỗi vị khách đến đều sẵn sàng ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay trở lại, với một cảm nhận rằng VN không chỉ "rẻ" mà còn phải "đáng tiền"", ông Matt Kim nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang, cũng nhận định, bài toán lớn đặt ra sau cột mốc 20 triệu khách là làm sao để gia tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. VN đang đứng trước cơ hội rất lớn để bứt phá trong thời gian tới, đặc biệt khi ngành du lịch đã có những kế hoạch dài hơi hướng đến giai đoạn 2027 và xa hơn. Trong đó, việc tiếp tục đầu tư, cải thiện và đa dạng hóa sản phẩm du lịch là yếu tố then chốt, song song với nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực nguồn nhân lực. Ngoài ra, những điều chỉnh về chính sách nhằm phù hợp hơn với xu hướng và nhu cầu thị trường cũng sẽ góp phần thu hút thêm nhiều thị trường mới, có quy mô và mức chi tiêu cao hơn.

Theo ông Huy, khi chất lượng sản phẩm được nâng lên đồng bộ, dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp và thị trường được mở rộng, doanh thu du lịch sẽ tăng tương xứng với lượng khách, qua đó đóng góp ngày càng lớn cho nền kinh tế. Đây cũng là bước chuyển cần thiết để du lịch VN phát triển bền vững, không chỉ dựa vào số lượng khách, mà hướng đến giá trị và hiệu quả dài hạn.

Trước đây khi đi nhiều nước, tôi nhận thấy không ít người còn chưa biết đến VN. Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, mức độ nhận diện đã tăng lên đáng kể. Dù hoạt động marketing, xúc tiến du lịch quốc tế của VN vẫn còn khiêm tốn, nhưng vẫn góp phần giúp hình ảnh VN lan tỏa rộng hơn. Nhiều người đã biết đến VN, muốn đến VN và yêu mến VN. Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch xã hội