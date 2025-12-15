Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Máy bay đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành

Lê Lâm
Lê Lâm
15/12/2025 16:21 GMT+7

Lúc 16 giờ ngày 15.12, máy bay Boeing 787 của hãng hàng không Vietnam Airlines, mang số hiệu VN 5001 đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành.

Đây là chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành, gọi là chuyến bay kỹ thuật, mục đích để kiểm tra toàn bộ hệ thống, nhằm chuẩn bị chu đáo cho lễ đón chuyến bay đầu tiên diễn ra ngày 19.12.

Máy bay đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Máy bay đáp thành công xuống sân bay Long Thành

ẢNH: NGUYỄN ANH

Khoảnh khắc máy bay Boeing 787 lần đầu hạ cánh tại sân bay Long Thành

Máy bay đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Máy bay hạ cánh thành công xuống sân bay Long Thành

ẢNH: NGUYỄN ANH

Máy bay đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành - Ảnh 3.

2 xe phun vòi rồng chào đón máy bay đáp thành công

ẢNH: LÊ LÂM

Máy bay đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành - Ảnh 4.

2 xe phun vòi rồng chào đón máy bay đáp thành công

ẢNH: LÊ LÂM

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dự kiến ngày 19.12, chuyến bay đầu tiên do Vietnam Airlines thực hiện sẽ cất cánh từ sân bay Nội Bài và hạ cánh xuống sân bay Long Thành. 

Máy bay đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành - Ảnh 5.

Trung tâm chỉ huy điều hành chuyến bay kỹ thuật

ẢNH: LÊ LÂM

3 hãng hàng không 'xông đất' sân bay Long Thành ngày 19.12

Khi di chuyển từ đường băng vào khu vực ga đỗ sẽ có 2 chiếc xe đậu hai bên phun nước chào mừng.

Máy bay đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành- Ảnh 6.

Theo kế hoạch dự kiến, 2 xe này sẽ đậu hai bên để phun nước chào mừng chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành

ẢNH: LÊ LÂM

Sau đó sẽ có thêm 3 chuyến bay Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ lần lượt hạ cánh xuống sân bay Long Thành.

Máy bay đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành- Ảnh 7.

Sân bay Long Thành rộng 5.000 ha (thuộc xã Long Thành, Đồng Nai), tổng mức đầu tư 336.630 tỉ đồng, được chia làm 3 giai đoạn. Trong giai đoạn 1 xây dựng trạm kiểm soát không lưu, 1 đường băng (4.000 m x 75 m), 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, cùng các công trình phụ trợ khác. Thời gian thực hiện giai đoạn 1 là 2020 - 2026 (cơ bản hoàn thành trong năm 2025; đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026). Tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỉ đồng.

ẢNH: LÊ LÂM

Máy bay đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành- Ảnh 8.

Sau gần 5 năm xây dựng, sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, để có thể đón chuyến bay đầu tiên ngày 19.12

ẢNH: ACV

Máy bay đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành- Ảnh 9.

Chiều hôm qua (14.12), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra dự án sân bay Long Thành, nghe các đơn vị liên quan báo cáo tổng quan về dự và kế hoạch đón chuyến bay đầu tiên ngày 19.12

ẢNH: LÊ LÂM

Máy bay đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành- Ảnh 10.

Thủ tướng xem vị trí cung cấp nhiên liệu cho máy bay tại khu vực sân đỗ

ẢNH: LÊ LÂM

Máy bay đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành- Ảnh 11.

Trước đó, từ ngày 26.9 - 2.10, ACV cùng các đơn vị liên quan đã hoàn thành công tác bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành. Mục đích đánh giá độ chính xác của hệ thống đèn hiệu đường cất/hạ cánh, hệ thống tiếp cận chính xác ILS, đèn dẫn đường, đèn hạ cánh, cũng như một số thiết bị thông tin, giám sát khác. Đây là công tác bắt buộc phải thực hiện, trước khi đưa sân bay vào vận hành chính thức.

ẢNH: LÊ LÂM

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) và cơ quan liên quan hoàn thiện kịch bản, kế hoạch chi tiết chuyến bay kỹ thuật ngày 15.12 và chuyến bay chính thức đầu tiên đến sân bay Long Thành ngày 19.12.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
