Máy bay đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành

Đây là chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành, gọi là chuyến bay kỹ thuật, mục đích để kiểm tra toàn bộ hệ thống, nhằm chuẩn bị chu đáo cho lễ đón chuyến bay đầu tiên diễn ra ngày 19.12.
Khoảnh khắc máy bay Boeing 787 lần đầu hạ cánh tại sân bay Long Thành
Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dự kiến ngày 19.12, chuyến bay đầu tiên do Vietnam Airlines thực hiện sẽ cất cánh từ sân bay Nội Bài và hạ cánh xuống sân bay Long Thành.
3 hãng hàng không 'xông đất' sân bay Long Thành ngày 19.12
Khi di chuyển từ đường băng vào khu vực ga đỗ sẽ có 2 chiếc xe đậu hai bên phun nước chào mừng.
Sau đó sẽ có thêm 3 chuyến bay Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ lần lượt hạ cánh xuống sân bay Long Thành.
