Máy bay đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành

Đây là chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành, gọi là chuyến bay kỹ thuật, mục đích để kiểm tra toàn bộ hệ thống, nhằm chuẩn bị chu đáo cho lễ đón chuyến bay đầu tiên diễn ra ngày 19.12.

Máy bay đáp thành công xuống sân bay Long Thành ẢNH: NGUYỄN ANH

Khoảnh khắc máy bay Boeing 787 lần đầu hạ cánh tại sân bay Long Thành

Máy bay hạ cánh thành công xuống sân bay Long Thành ẢNH: NGUYỄN ANH

2 xe phun vòi rồng chào đón máy bay đáp thành công ẢNH: LÊ LÂM

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dự kiến ngày 19.12, chuyến bay đầu tiên do Vietnam Airlines thực hiện sẽ cất cánh từ sân bay Nội Bài và hạ cánh xuống sân bay Long Thành.

Trung tâm chỉ huy điều hành chuyến bay kỹ thuật ẢNH: LÊ LÂM

3 hãng hàng không 'xông đất' sân bay Long Thành ngày 19.12

Khi di chuyển từ đường băng vào khu vực ga đỗ sẽ có 2 chiếc xe đậu hai bên phun nước chào mừng.

Theo kế hoạch dự kiến, 2 xe này sẽ đậu hai bên để phun nước chào mừng chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Sau đó sẽ có thêm 3 chuyến bay Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ lần lượt hạ cánh xuống sân bay Long Thành.

Sân bay Long Thành rộng 5.000 ha (thuộc xã Long Thành, Đồng Nai), tổng mức đầu tư 336.630 tỉ đồng, được chia làm 3 giai đoạn. Trong giai đoạn 1 xây dựng trạm kiểm soát không lưu, 1 đường băng (4.000 m x 75 m), 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, cùng các công trình phụ trợ khác. Thời gian thực hiện giai đoạn 1 là 2020 - 2026 (cơ bản hoàn thành trong năm 2025; đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026). Tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỉ đồng. ẢNH: LÊ LÂM

Sau gần 5 năm xây dựng, sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, để có thể đón chuyến bay đầu tiên ngày 19.12 ẢNH: ACV

Chiều hôm qua (14.12), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra dự án sân bay Long Thành, nghe các đơn vị liên quan báo cáo tổng quan về dự và kế hoạch đón chuyến bay đầu tiên ngày 19.12 ẢNH: LÊ LÂM

Thủ tướng xem vị trí cung cấp nhiên liệu cho máy bay tại khu vực sân đỗ ẢNH: LÊ LÂM