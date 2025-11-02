Sân bay Long Thành bắt đầu tuyển lao động

Theo đó, sân bay Long Thành (Đồng Nai) tuyển dụng 132 lao động làm việc ở trung tâm khai thác ga, trung tâm dịch vụ kỹ thuật hàng không, trung tâm khai thác khu bay.

Sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành hạ tầng vào cuối năm 2025 ẢNH: ACV

Về tiêu chuẩn tuyển dụng, các ứng viên không quá 30 tuổi (nhiều vị trí không quá 35 tuổi), tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật trở lên hoặc thợ bậc 3/7 chuyên ngành cơ khí, tự động hóa, cơ - điện tử, điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, điện, công nghệ kỹ thuật điện điện tử, điều hòa không khí, điện - nhiệt lạnh, kỹ thuật nhiệt, cấp thoát nước công trình, kỹ thuật công nghệ môi trường.

Đối với vị trí kỹ sư yêu cầu phải tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành trên.

Ngoài ra, ACV còn yêu cầu ứng viên phải có trình độ tiếng Anh TOEIC 300; TOEFL PBT/ITP từ 360 điểm, TOEFT CBT từ 70 điểm, TOER IBT từ 22 điểm; IELTS tối thiểu 3.5 trở lên.

Ngày hội việc làm sân bay Long Thành diễn ra vào cuối 8.2025 thu hút khoảng 10.000 người tham gia ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, vào 23.8, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) phối hợp Đồng Nai và các đơn vị trong ngành hàng không tổ chức Ngày hội việc làm sân bay Long Thành tại Công viên 3A ở xã An Phước, Đồng Nai (H.Long Thành, Đồng Nai cũ). Ngày hội thu hút khoảng 10.000 tham gia, các đơn vị hàng không đã nhận được thông tin ứng tuyển của 1.298 ứng viên.

Hiện nay, dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, phấn đấu cơ bản hoàn thành hạ tầng vào cuối năm 2025. Dự kiến ngày 19.12.2025, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sẽ tổ chức chuyến bay kỹ thuật, chuẩn bị cho việc đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong giai đoạn 1, sân bay Long Thành cần tuyển gần 14.000 lao động ở 5 lĩnh vực gồm: lĩnh vực cảng hàng không 2.961 người; lĩnh vực quản lý bay 881 người; lĩnh vực vận tải hàng không 828 người; lĩnh vực cung cấp dịch vụ hàng không 8.909 người; lĩnh vực cảng vụ hàng không 190 người. Ngoài ra cần tuyển ở 10 khối lao động trực tiếp khoảng 1.544 người.