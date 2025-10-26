Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Sân bay Long Thành hoàn tất bay hiệu chuẩn giai đoạn 2

Lê Lâm
Lê Lâm
26/10/2025 13:12 GMT+7

Công tác bay hiệu chuẩn giai đoạn 2 tại sân bay Long Thành đã được tiến hành vào sáng 26.10.

Vào lúc 4 giờ 20 phút ngày 26.10, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chủ trì tổ chức chuyến bay hiệu chuẩn kỹ thuật giai đoạn 2 tại sân bay Long Thành.

Sân bay Long Thành hoàn tất bay hiệu chuẩn giai đoạn 2- Ảnh 1.

Máy bay đang bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành

ẢNH: LÊ LÂM

VATM cho biết sau hơn 5 giờ làm việc liên tục, đến 9 giờ 20 phút cùng ngày, chuyến bay hiệu chuẩn kết thúc an toàn tuyệt đối, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo quy chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và Cục Hàng không Việt Nam.

Kết quả bước đầu cho thấy hệ thống PSR/SSR/ADS-B Long Thành vận hành ổn định, vùng phủ và độ chính xác tín hiệu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của ICAO và Cục Hàng không Việt Nam.

Dữ liệu thu được sẽ được xử lý, đánh giá và bàn giao cho Tháp kiểm soát không lưu Long Thành, phục vụ hiệu chỉnh hiển thị radar và tích hợp vào mạng giám sát quốc gia của VATM.

Sân bay Long Thành hoàn tất bay hiệu chuẩn giai đoạn 2- Ảnh 2.

Hệ thống rada tại sân bay Long Thành

ẢNH: VATM

"Đợt bay hiệu chuẩn ngày 26.10 không chỉ là một mốc kỹ thuật quan trọng mà còn thể hiện năng lực, tinh thần chủ động, chuyên nghiệp, phối hợp hiệu quả của các đơn vị trong hệ thống bảo đảm hoạt động bay, góp phần thúc đẩy tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng cho giai đoạn nghiệm thu tổng thể và đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong năm 2026", VATM nhận định.

Trước đó, đợt bay hiệu chuẩn đầu tiên đã được tiến hành từ ngày 26.9 đến 24.10, nhằm đánh giá độ chính xác của hệ thống đèn hiệu đường cất hạ cánh, hệ thống tiếp cận chính xác ILS, đèn dẫn đường, đèn hạ cánh, cũng như một số thiết bị thông tin, giám sát khác.

Hoạt động bay hiệu chuẩn do Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay (ATTECH), đơn vị thành viên của VATM đảm nhận, phối hợp cùng Công ty Quản lý bay miền Nam, Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, và các nhà thầu quốc tế EASAT (Radar PSR/SSR), ADB Safegate (ADS-B).

