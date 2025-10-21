Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lãnh đạo TP.HCM và Đồng Nai họp bàn kết nối giao thông

Lê Lâm
Lê Lâm
21/10/2025 16:49 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM và Đồng Nai cùng họp bàn về kết nối giao thông, triển khai các dự án giao thông trọng điểm từ TP.HCM đến sân bay Long Thành.

Chiều 21.10, đoàn công tác của TP.HCM do Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang dẫn đầu đã đến Đồng Nai làm việc về kết nối giao thông giữa TP.HCM và Đồng Nai. 

- Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM cùng lãnh đạo Đồng Nai họp bàn về kết nối giao thông giữa 2 địa phương, chiều 21.10

ẢNH: LÊ LÂM

Đón tiếp đoàn là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cùng các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang nói rằng, sau khi sáp nhập cả TP.HCM và Đồng Nai đều có quy mô lớn hơn, đồng nghĩa trách nhiệm, tiềm năng lợi thế lớn hơn.

Lãnh đạo TP.HCM và Đồng Nai họp bàn kết nối giao thông - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang (giữa) phát biểu tại hội nghị

ẢNH: LÊ LÂM

Bí thư Thành ủy TP.HCM mong muốn hội nghị không chỉ bàn về việc kết nối hạ tầng giao thông mà phải kết nối nghĩa tình, kết nối khát vọng cả 2 địa phương, để cùng phát triển, vượt qua trở ngại.

Do đó, Bí thư Trần Lưu Quang mong muốn 2 địa phương cần chia sẻ những kế hoạch cụ thể, vướng mắc và định hướng tháo gỡ, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông.

Sân bay Long Thành là trung tâm kết nối vùng

Về phía Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn nhấn mạnh, nếu Đồng Nai kết nối hạ tầng giao thông không đồng bộ với các tỉnh, thành trong vùng Đông Nam bộ thì sẽ đánh mất cơ hội, sẽ tụt lại phía sau.

- Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại buổi làm việc

ẢNH: LÊ LÂM

"Vì vậy, hôm nay, tỉnh Đồng Nai cam kết không chỉ là thảo luận mà là hành động, không chỉ thống nhất chủ trương mà phải đi đến quyết tâm cụ thể, lộ trình rõ ràng, để triển khai ngay các dự án giao thông trọng điểm: đường bộ cao tốc, vành đai cũng như tuyến metro từ TP.HCM đến sân bay Long Thành", ông Vũ Hồng Văn khẳng định.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, sân bay Long Thành không chỉ là cửa ngõ hàng không quốc tế mà còn là trung tâm kết nối, lan tỏa, phát triển giao thông cả vùng Đông Nam bộ. Để phát huy tốt đa hiệu quả công trình này, việc đồng bộ hóa hệ thống kết nối hạ tầng giữa TP.HCM và Đồng Nai đặc biệt quan trọng.

Cấp thiết kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hệ thống giao thông kết nối giữa Đồng Nai và TP.HCM hiện nay chủ yếu dựa trên 3 phương thức vận tải: đường bộ, đường sắt, đường thủy.

- Ảnh 4.

Lãnh đạo Đồng Nai cho rằng việc kết nối giao thông giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành là cấp thiết

ẢNH: ACV

Trong đó vận tải đường bộ là chính, tuy nhiên các tuyến đường bộ hiện hữu đã quá tải, liên tục tắc nghẽn như quốc lộ 1, quốc lộ 51...

UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá, mặc dù thời gian qua các tuyến đường kết nối giữa 2 địa phương đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện như đường vành đai, cao tốc, nhưng vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng và nhu cầu giao thông, đặc biệt khi sân bay Long Thành chính thức đưa vào hoạt động.

Cũng theo báo cáo, nhu cầu kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành là rất cấp thiết để đảm bảo việc vận hành song song 2 sân bay.

Do đó, việc sớm nghiên cứu triển khai các dự án giao thông kết nối như: metro, đường sắt tốc độ cao, đường liên vùng... là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông, góp phần rút ngắn khoảng cách kết nối, thời gian di chuyển giữa 2 sân bay.


Xem thêm bình luận