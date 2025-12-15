Hoàn thiện kế hoạch sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên

Lần thứ 9 kiểm tra sân bay Long Thành

Chiều 14.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới kiểm tra, đôn đốc, tặng quà, động viên các lực lượng tham gia thi công dự án sân bay Long Thành. Sau đó, Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành, ACV, địa phương và các đơn vị liên quan. Đây là lần thứ 9 Thủ tướng kiểm tra dự án sân bay Long Thành.

Báo cáo với Thủ tướng, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó tổng giám đốc phụ trách ACV (chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành), cho biết sân bay Long Thành rộng 5.000 ha (thuộc xã Long Thành, Đồng Nai), tổng mức đầu tư 336.630 tỉ đồng, được chia làm 3 giai đoạn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc Ảnh: Lê Lâm

Trong giai đoạn 1 xây dựng trạm kiểm soát không lưu, 1 đường băng (4.000 m x 75 m), 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, cùng các công trình phụ trợ khác. Thời gian thực hiện giai đoạn 1 là 2020 - 2026 (cơ bản hoàn thành trong năm 2025; đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026). Tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Tiến Việt, hiện tất cả gói thầu của dự án đang được ACV tổ chức thi công đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng công trường theo đúng tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "3 ca, 4 kíp", thi công "xuyên lễ, xuyên tết, xuyên ngày nghỉ".

"Các liên danh nhà thầu đã huy động hàng trăm mũi thi công, hơn 15.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động, hơn 3.000 thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án trước ngày 19.12.2025; đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính", ông Việt cho biết.

Chuẩn bị sẵn sàng cho ngày 19.12

Về sự kiện sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19.12, Phó tổng giám đốc phụ trách ACV cho hay đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng và lên kế hoạch chi tiết.

Cụ thể đã hoàn thành hạ tầng khu bay bao gồm đường băng, đường lăn, các sân đỗ đảm bảo đáp ứng theo tiêu chuẩn ICAO, đồng thời đảm bảo hệ thống thiết bị hỗ trợ hạ cánh chính xác (ILS/DME) và hệ thống đèn hiệu chiếu sáng (AGL) hoạt động ổn định, chính xác trong mọi điều kiện thời tiết. ACV cũng đã hoàn thành công tác bay hiệu chuẩn từ ngày 26.9 - 2.10. Đối với nhà ga hành khách, ACV phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác xây dựng các khu vực phòng chờ, khu vực làm thủ tục... để tiến hành khớp nối với hệ thống kỹ thuật chính như hệ thống điện, chiếu sáng, thang máy, thang cuốn, cầu ống dẫn khách... nhằm phục vụ chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19.12.

Về công trình tháp không lưu, chủ đầu tư là Tổng công ty Quản lý bay VN (VATM) báo cáo tới nay hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại đều được lắp đặt, sẵn sàng phục vụ công tác điều hành bay, sẵn sàng cho các chuyến bay ngày 15.12 và 19.12.

Theo ông Nguyễn Tiến Việt, dự kiến vào ngày 19.12, chuyến bay đầu tiên do Vietnam Airlines thực hiện sẽ hạ cánh xuống sân bay Long Thành. Sau đó sẽ có thêm 3 chuyến bay của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways sẽ lần lượt hạ cánh tiếp theo, cách nhau khoảng 5 phút.

Còn trong hôm nay 15.12, các đơn vị liên quan sẽ tổ chức bay chuyến bay kỹ thuật để kiểm tra toàn bộ hệ thống. Máy bay được sử dụng dự kiến là Boeing 787, cất cánh từ Tân Sơn Nhất và hạ cánh xuống Long Thành rồi quay về.

Trung tâm phát triển hệ sinh thái hàng không

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương nỗ lực, trách nhiệm, sáng tạo của các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, liên danh các nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát và toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường đã vượt qua nhiều khó khăn, bám sát hiện trường, nỗ lực ngày đêm để đạt được những kết quả rất quan trọng thời gian qua.

Thủ tướng đánh giá dự án sân bay Long Thành đang thay đổi từng ngày, từng tuần, từng tháng. Đến nay đã cơ bản hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng. Đối với các phần việc còn lại, Thủ tướng yêu cầu ACV và các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh thi công, nhanh chóng hoàn thiện.

Về công tác đón chuyến bay chính thức đầu tiên vào ngày 19.12, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc phối hợp ACV, Tổng công ty Hàng không VN (Vietnam Airlines), cơ quan liên quan hoàn thiện kịch bản, kế hoạch chi tiết chuyến bay kỹ thuật ngày 15.12 và chuyến bay chính thức đầu tiên ngày 19.12.

Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát PCCC và các cơ quan chức năng phối hợp UBND tỉnh Đồng Nai, ACV, VATM rà soát đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn, PCCC và cứu hộ cứu nạn.

Đối với các phần việc khác, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các nhà đầu tư xây dựng tuyến ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay, khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư để sớm triển khai thi công đảm bảo hoàn thành đồng bộ với kế hoạch khai thác thương mại của dự án sân bay Long Thành; chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai tiếp tục khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định thiết kế các công trình thuộc dự án thành phần 4 (thuộc giai đoạn 1) khi có đề nghị của chủ đầu tư. Thủ tướng cũng chỉ đạo các hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet khẩn trương hoàn thành các dự án hangar.

Về các tuyến đường kết nối với sân bay Long Thành, đặc biệt là dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; các chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực thi công để nhanh chóng hoàn thành. Về trung và dài hạn, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các công việc theo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm khi tới thăm dự án ngày 13.11.2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần trong trung và dài hạn là lấy sân bay Long Thành làm trung tâm để phát triển kinh tế hàng không, hệ sinh thái hàng không chứ không chỉ đơn thuần là khai thác, vận hành một sân bay.