Sân bay Long Thành sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên

Sau gần 5 năm xây dựng (khởi công tháng 1.2021), sân bay quốc tế Long Thành (xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã sẵn sàng cho việc đón chuyến bay đầu tiên.

Sân bay Long Thành đã hoàn tất các công trình xây dựng giai đoạn 1: 1 đường cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ ẢNH: LÊ LÂM

Sân bay Long Thành rộng 5.000 ha (thuộc xã Long Thành, Đồng Nai), tổng mức đầu tư 336.630 tỉ đồng, được chia làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2020 - 2025), xây dựng trạm kiểm soát không lưu, 1 đường băng (4.000 x 75 m), 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm cùng các công trình phụ trợ.

Giai đoạn 2 (2025 - 2035), bổ sung 1 đường băng và 1 nhà ga, nâng công suất lên 50 triệu khách/năm.

Giai đoạn 3 (sau năm 2035), hoàn thiện toàn bộ sân bay với 4 đường băng và 4 nhà ga, đạt công suất 100 triệu khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Tháp không lưu - "khối óc" của sân bay Long Thành - đang lắp ráp những hạng mục cuối cùng ẢNH: LÊ LÂM

Sau khi đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19.12 tới, sân bay sẽ tiếp tục thực hiện nốt các phần việc còn lại, phấn đấu đưa vào khai thác trong năm 2026.

VATM đã sẵn sàng cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành. Đến nay, hệ thống kỹ thuật hoàn thiện 100%, phương thức bay tối ưu, nhân lực đạt chuẩn quốc tế ẢNH: VATM

Trạm radar tại sân bay Long Thành đã hoàn thiện. Với tầm quét xa, độ chính xác cao và khả năng chống nhiễu vượt trội, hệ thống radar này được xem là “mắt thần” giúp phát hiện và theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu bay trên vùng trời phía nam, đặc biệt là khu vực quanh sân bay Long Thành, nơi dự kiến có mật độ chuyến bay dày đặc nhất cả nước trong thời gian tới ẢNH: LÊ LÂM

ACV cho xe tưới rửa, làm sạch đường băng để đảm bảo an toàn cho máy bay hạ cánh. Dự kiến từ ngày 15.12, các chuyến bay kỹ thuật sẽ thực hiện. Máy bay được sử dụng là Boeing 787 và Airbus A350, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành, sau đó quay về Tân Sơn Nhất, thời gian bay dự kiến khoảng 40 phút. Riêng ngày 19.12 diễn ra lễ khánh thành, dự kiến máy bay khởi hành từ sân bay Nội Bài, bay vào sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Bên trong nhà ga sân bay Long Thành, hàng ngàn kỹ sư, công nhân đang khẩn trương lắp đặt các thiết bị kỹ thuật, hoàn thiện không gian bên trong. Dự kiến sân bay Long Thành sẽ chính thức đi vào khai thác trong năm 2026 ẢNH: LÊ LÂM

Các công nhân, kỹ sư đang hoàn thiện hệ thống thang cuốn ẢNH: LÊ LÂM

Lắp đặt trần và hệ thống chiếu sáng bên trong nhà ga ẢNH: LÊ LÂM

Nụ cười của một nữ công nhân bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Sân bay Long Thành được chọn là điểm cầu trung tâm của buổi lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng..., diễn ra ngày 19.12. Dự kiến sau khi hạ cánh, các đại biểu sẽ đi vào những ống lồng đã hoàn thiện để xuống dự buổi lễ được tổ chức ngay bên dưới ẢNH: LÊ LÂM

Nam công nhân này cho biết rất vinh dự khi góp sức vào công trình trọng điểm của đất nước ẢNH: LÊ LÂM