Sân bay Long Thành sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên

Những ngày này, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cùng các đơn vị liên quan tất bật các công tác chuẩn bị việc đón chuyến bay đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành.
Sau gần 5 năm xây dựng (khởi công tháng 1.2021), sân bay quốc tế Long Thành (xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã sẵn sàng cho việc đón chuyến bay đầu tiên.
Sân bay Long Thành rộng 5.000 ha (thuộc xã Long Thành, Đồng Nai), tổng mức đầu tư 336.630 tỉ đồng, được chia làm 3 giai đoạn.
Giai đoạn 1 (2020 - 2025), xây dựng trạm kiểm soát không lưu, 1 đường băng (4.000 x 75 m), 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm cùng các công trình phụ trợ.
Giai đoạn 2 (2025 - 2035), bổ sung 1 đường băng và 1 nhà ga, nâng công suất lên 50 triệu khách/năm.
Giai đoạn 3 (sau năm 2035), hoàn thiện toàn bộ sân bay với 4 đường băng và 4 nhà ga, đạt công suất 100 triệu khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.
Sau khi đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19.12 tới, sân bay sẽ tiếp tục thực hiện nốt các phần việc còn lại, phấn đấu đưa vào khai thác trong năm 2026.
