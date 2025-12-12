Đường băng sân bay Long Thành sáng đèn, sẵn sàng đón chuyến đầu tiên

Tối 11.12, Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án
sân bay Long Thành đã cho đèn trên đường băng bật sáng để kiểm tra, sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên (chuyến bay kỹ thuật) hạ cánh.
Sân bay Long Thành rực rỡ ánh đèn vào ban đêm khi đèn đường băng được bật sáng
Hệ thống đèn hiệu đường băng sân bay Long Thành sử dụng công nghệ LED 100% và nhập khẩu từ châu Âu, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất trong lĩnh vực hàng không quốc tế
Tháp không lưu, "khối óc" của sân bay Long Thành cũng gần hoàn thiện
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết đơn vị đã sẵn sàng cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành. Đến nay, hệ thống kỹ thuật hoàn thiện 100%, phương thức bay tối ưu, nhân lực đạt chuẩn quốc tế
Theo VATM, ngoài tháp không lưu, các hệ thống kỹ thuật khác như radar dẫn đường, giám sát; hệ thống chuyển điện văn hàng không AMHS và khí tượng hàng không đều được trang bị đầy đủ, kiểm tra toàn diện và xác nhận độ sẵn sàng kỹ thuật theo cơ chế dự phòng nhiều lớp (multi-layer redundancy)
Các ống lồng đón khách từ máy bay xuống cũng đã lắp đặt xong
Trước đó, ACV đã cho xe đi tưới rửa, làm sạch đường băng, đảm bảo an toàn cho máy bay hạ cánh
Các chuyến bay kỹ thuật tại sân bay Long Thành dự kiến diễn ra từ ngày 15.12. Máy bay được sử dụng là Boeing 787 và A350, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành sau đó sẽ quay về Tân Sơn Nhất, thời gian bay dự kiến khoảng 40 phút. Riêng ngày 19.12, dự kiến máy bay khởi hành từ sân bay Nội Bài bay vào sân bay Long Thành
