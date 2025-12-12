Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đường băng sân bay Long Thành sáng đèn, sẵn sàng đón chuyến đầu tiên

Lê Lâm

12/12/2025 08:12 GMT+7

Hệ thống đường băng, đài kiểm soát không lưu, các bộ phận kỹ thuật liên quan tại sân bay Long Thành đã hoàn thiện, sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên hạ cánh.

Tối 11.12, Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành đã cho đèn trên đường băng bật sáng để kiểm tra, sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên (chuyến bay kỹ thuật) hạ cánh.

Đường băng sân bay Long Thành sáng đèn, sẵn sàng đón chuyến đầu tiên- Ảnh 1.

Sân bay Long Thành rực rỡ ánh đèn vào ban đêm khi đèn đường băng được bật sáng

ẢNH: ACV

Đường băng sân bay Long Thành sáng đèn, sẵn sàng đón chuyến đầu tiên- Ảnh 2.

Hệ thống đèn hiệu đường băng sân bay Long Thành sử dụng công nghệ LED 100% và nhập khẩu từ châu Âu, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất trong lĩnh vực hàng không quốc tế

ẢNH: ACV

Đường băng sân bay Long Thành sáng đèn, sẵn sàng đón chuyến đầu tiên- Ảnh 3.

Tháp không lưu, "khối óc" của sân bay Long Thành cũng gần hoàn thiện

ẢNH: LÊ LÂM

Đường băng sân bay Long Thành sáng đèn, sẵn sàng đón chuyến đầu tiên- Ảnh 4.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết đơn vị đã sẵn sàng cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành. Đến nay, hệ thống kỹ thuật hoàn thiện 100%, phương thức bay tối ưu, nhân lực đạt chuẩn quốc tế

ẢNH: VATM

Đường băng sân bay Long Thành sáng đèn, sẵn sàng đón chuyến đầu tiên- Ảnh 5.

Theo VATM, ngoài tháp không lưu, các hệ thống kỹ thuật khác như radar dẫn đường, giám sát; hệ thống chuyển điện văn hàng không AMHS và khí tượng hàng không đều được trang bị đầy đủ, kiểm tra toàn diện và xác nhận độ sẵn sàng kỹ thuật theo cơ chế dự phòng nhiều lớp (multi-layer redundancy)

ẢNH: LÊ LÂM

Đường băng sân bay Long Thành sáng đèn, sẵn sàng đón chuyến đầu tiên- Ảnh 6.

Các ống lồng đón khách từ máy bay xuống cũng đã lắp đặt xong

ẢNH: LÊ LÂM

Đường băng sân bay Long Thành sáng đèn, sẵn sàng đón chuyến đầu tiên- Ảnh 7.

Trước đó, ACV đã cho xe đi tưới rửa, làm sạch đường băng, đảm bảo an toàn cho máy bay hạ cánh

ẢNH: ACV

Đường băng sân bay Long Thành sáng đèn, sẵn sàng đón chuyến đầu tiên- Ảnh 8.

Các chuyến bay kỹ thuật tại sân bay Long Thành dự kiến diễn ra từ ngày 15.12. Máy bay được sử dụng là Boeing 787 và A350, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành sau đó sẽ quay về Tân Sơn Nhất, thời gian bay dự kiến khoảng 40 phút. Riêng ngày 19.12, dự kiến máy bay khởi hành từ sân bay Nội Bài bay vào sân bay Long Thành

ẢNH: LÊ LÂM


Khám phá thêm chủ đề

