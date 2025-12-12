Đường băng sân bay Long Thành sáng đèn, sẵn sàng đón chuyến đầu tiên

Các chuyến bay kỹ thuật tại sân bay Long Thành dự kiến diễn ra từ ngày 15.12. Máy bay được sử dụng là Boeing 787 và A350, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành sau đó sẽ quay về Tân Sơn Nhất, thời gian bay dự kiến khoảng 40 phút. Riêng ngày 19.12, dự kiến máy bay khởi hành từ sân bay Nội Bài bay vào sân bay Long Thành