Thời sự

Sân bay Long Thành đã có trạm biến áp riêng

Lê Lâm
Lê Lâm
25/11/2025 05:10 GMT+7

Công ty điện lực Đồng Nai đã đóng điện thành công, đưa vào vận hành máy biến áp thứ 2 tại trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành.

Khoảng 22 giờ ngày 24.11, Công ty điện lực Đồng Nai đã đóng điện thành công, đưa vào vận hành máy biến áp thứ 2 tại trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành

Trước đó, vào tối 27.11.2024, máy biến áp đầu tiên đã được đóng điện thành công.

Sân bay Long Thành đã có trạm biến áp riêng- Ảnh 1.

Nhân viên ngành điện kiểm tra, hoàn thiện các công đoạn tại trạm biến áp vào sáng 24.11

ẢNH: LÊ LÂM

Như vậy, trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành từ nay sẽ được nâng công suất lên 80 MVA, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo cung cấp điện cho sân bay Long Thành khi đi vào hoạt động.

Đồng thời, góp phần giảm bán kính cấp điện 22 kV, giảm tổn thất, đảm bảo chất lượng điện áp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực lân cận.

Sân bay Long Thành đã có trạm biến áp riêng- Ảnh 2.

Trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành gồm 2 máy biến áp (công suất mỗi máy là 40 MVA)

ẢNH: LÊ LÂM

Trạm biến áp 110 kV sân bay Long Thành đặt trong dự án sân bay Long Thành, tổng mức đầu tư 119 tỉ đồng, bao gồm 2 máy biến áp (công suất mỗi máy là 40 MVA) và 3,8 km đường dây đấu nối từ hướng quốc lộ 51 vào.

Sân bay Long Thành đã có trạm biến áp riêng- Ảnh 3.

Đường dây truyền tải điện từ hướng quốc lộ 51 vào sân bay Long Thành

ẢNH: LÊ LÂM

Công ty điện lực Đồng Nai cũng cho hay trong thời gian qua, công ty luôn đảm bảo nguồn điện trên công trường thi công sân bay Long Thành, với sản lượng bình quân 730 ngàn kWh/tháng.

Đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19.12

Sân bay Long Thành rộng 5.000 ha (thuộc xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai), được khởi công vào ngày 5.1.2021. Dự án sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư 336.630 tỉ đồng (tương đương 16,03 tỉ USD) và được chia làm 3 giai đoạn.

Sân bay Long Thành đã có trạm biến áp riêng- Ảnh 4.

Toàn cảnh sân bay Long Thành giai đoạn 1

ẢNH: LÊ LÂM

Trong giai đoạn 1 sẽ đầu tư 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành và đón chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19.12 tới đây. Đến 2026 thì chính thức đi vào khai thác.

