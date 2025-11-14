Sân bay Long Thành phải là hình mẫu mới về hạ tầng hàng không

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sân bay Long Thành là công trình biểu tượng cho khát vọng phát triển mạnh mẽ, bền vững và hội nhập sâu rộng của đất nước ta trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư cũng nêu rõ cuộc làm việc không chỉ nhằm kiểm tra tiến độ, mà còn nhìn nhận tầm vóc chiến lược, hiệu quả đầu tư và sức lan tỏa của dự án đối với phát triển quốc gia và Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Động lực phát triển kinh tế

Sau khi nghe Bộ Xây dựng báo cáo và các ý kiến thảo luận của đại biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá đến nay tiến độ chung của dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đạt kết quả rất tích cực. Bước đầu chứng minh được hiệu quả tài chính và năng lực tự chủ của doanh nghiệp VN; ứng dụng và làm chủ các công nghệ quản lý tiên tiến đưa sân bay Long Thành hướng tới chuẩn sân bay xanh, thông minh.

Theo Tổng Bí thư, sân bay Long Thành không chỉ là một cảng hàng không mà là động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là khu vực kinh tế trọng điểm phía nam. Để phát huy hiệu quả, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp, các ngành xác định rõ một số định hướng lớn và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: năng lực cạnh tranh quốc gia, khu vực và quốc tế; hiệu quả đầu tư và quản trị dự án; phát triển đồng bộ kết nối vùng và hệ sinh thái dịch vụ hàng không.

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra tiến độ dự án sân bay Long Thành ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư yêu cầu sân bay Long Thành phải được xây dựng và vận hành với tinh thần vượt lên, khác biệt, tiên phong, là hình mẫu mới về hạ tầng hàng không hiện đại, bền vững và thông minh. Các bộ, ngành, chủ đầu tư phối hợp xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh quốc tế của sân bay Long Thành, trong đó đặc biệt chú trọng 3 yếu tố: chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách; năng suất và hiệu quả khai thác; mức độ kết nối và khả năng trung chuyển trong mạng hàng không khu vực. Mục tiêu là làm sao để sân bay Long Thành trở thành điểm đến hàng không hấp dẫn bậc nhất Đông Nam Á, sánh ngang và vượt các sân bay hàng đầu trong khu vực.

Đối với hiệu quả đầu tư và quản trị dự án, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) tiếp tục đánh giá hiệu quả tổng thể của dự án. Mỗi đồng vốn đầu tư ở Long Thành phải mang lại giá trị lan tỏa lớn hơn cho vùng và quốc gia, từ tăng trưởng GDP đến việc làm, công nghệ và nhân lực. Đồng thời, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm sân bay Long Thành thực sự là "công trình thế kỷ" minh bạch, hiệu quả.

Về nội dung phát triển đồng bộ kết nối vùng và hệ sinh thái dịch vụ hàng không, Tổng Bí thư nêu rõ sân bay Long Thành chỉ có thể thực sự phát huy hiệu quả khi liên kết giao thông - dịch vụ - đô thị - du lịch - logistics được tổ chức đồng bộ, hiện đại. Do đó, Tổng Bí thư yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện bảo đảm kết nối hạ tầng đa phương thức giữa TP.HCM - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu và Long Thành.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc ẢNH: TTXVN

Cụ thể là đẩy nhanh tiến độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 - 4 TP.HCM; đồng thời sớm khởi công tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, từng bước kết nối metro nội đô TP.HCM trực tiếp với sân bay Long Thành; quy hoạch trung tâm trung chuyển hành khách và logistics liên vùng ngay tại khu vực sân bay.

Bên cạnh đó, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hàng không hiện đại và đồng bộ, gồm: khu lưu trú, khách sạn, trung tâm hội nghị, thương mại, y tế, đào tạo, bảo dưỡng, hậu cần kỹ thuật, logistics, khu phi thuế quan và dịch vụ tài chính hỗ trợ. Hướng tới hình thành "thành phố sân bay Long Thành - Aerotropolis", trở thành trung tâm dịch vụ, logistics và trung chuyển khu vực Đông Nam Á.

Để tăng sức hút quốc tế của sân bay Long Thành, Tổng Bí thư đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, các doanh nghiệp sớm xây dựng chính sách thu hút các hãng hàng không quốc tế đến khai thác. Phải có cơ chế phí, lệ phí, dịch vụ mặt đất, bảo dưỡng, trung chuyển hàng hóa cạnh tranh quốc tế, đồng thời triển khai chiến lược quảng bá, xúc tiến thị trường toàn cầu, để sân bay Long Thành trở thành điểm đến ưu tiên của các hãng hàng không quốc tế, là cửa ngõ mới của VN ra thế giới.

Đồng Nai đã sẵn sàng khai thác tối đa sân bay Long Thành

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh tỉnh xác định sân bay Long Thành và sông Đồng Nai là tiềm năng, lợi thế, động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới. Do đó, tỉnh Đồng Nai đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khai thác tối đa các lợi thế khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

Cụ thể, đã xây dựng và hoàn thành nhiều tuyến đường kết nối đến sân bay Long Thành, đồng thời đang đẩy mạnh thi công, khởi công nhiều tuyến đường kết nối khác. Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai và TP.HCM đã thống nhất nguyên tắc thực hiện các dự án giao thông kết nối 2 địa phương như: cầu Cát Lái, cầu Đồng Nai 2, cầu Phú Mỹ 2 và đang nghiên cứu các phương án kết nối giao thông nhanh nhất từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành.

Đồng Nai cũng đã lập quy hoạch một khu vực rộng 43.000 ha để xây dựng đô thị sân bay Long Thành, với mục tiêu kết nối toàn cầu đưa Long Thành trở thành trung tâm hàng không - logistics quốc tế hàng đầu Đông Nam Á. Ở đô thị sân bay này, Đồng Nai sẽ tập trung khai thác về công nghiệp (công nghệ cao, bán dẫn, hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin); khai thác dịch vụ phục vụ sân bay gồm nhà hàng, khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị, mua sắm, trung tâm tài chính, sân golf…; dịch vụ logistics (kho bãi, vận tải); phát triển đô thị thông minh, đô thị sinh thái ven sông phục vụ nhu cầu ở cho các chuyên gia, lao động, người dân đến sống và làm việc tại Long Thành; xây dựng Khu đô thị Giáo dục Đại học; mời gọi đầu tư hệ thống bệnh viện quy mô lớn phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân khi đô thị sân bay hình thành.

Ngoài ra, để nâng cao năng lực cạnh tranh của sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng "Đề án thành lập khu thương mại tự do" với quy mô gần 7.500 ha, vị trí ở bên trong và xung quanh sân bay Long Thành.

