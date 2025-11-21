Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cạnh sân bay Long Thành có 3 khu công nghiệp sắp khởi công

Lê Lâm
21/11/2025 14:52 GMT+7

Dự kiến, vào ngày 19.12, Đồng Nai đồng loạt khởi công 3 khu công nghiệp nằm cạnh sân bay Long Thành.

Trong đó, khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp, Xuân Quế - Sông Nhạn (đều thuộc giai đoạn 1) có quy mô 1.000 ha/khu, vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật khoảng 9.000 tỉ đồng/khu. Đây là những khu công nghiệp lớn của tỉnh Đồng Nai và nằm cạnh sân bay Long Thành.

Cạnh sân bay Long Thành có 3 khu công nghiệp sắp khởi công - Ảnh 1.

Ranh giới sân bay Long Thành (bên phải) và đất cao su ở xã Long Phước (Đồng Nai mới), trước đây thuộc xã Bàu Cạn, huyện Long Thành (Đồng Nai cũ)

ẢNH: LÊ LÂM

Khu công nghiệp còn lại là Long Đức 3 với quy mô 224 ha, vốn đầu tư khoảng 1.600 tỉ đồng. Mặt bằng cả 3 khu công nghiệp này phần lớn là đất cao su.

Vào chiều 20.11, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thanh lý cây cao su khi nhà nước thu hồi đất triển khai 3 khu công nghiệp nói trên.

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Minh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai cho biết công ty đã chuẩn bị mặt bằng sạch (2 ha mỗi nơi) để tổ chức lễ khởi công. Đối với diện tích còn lại, công ty sẽ nhanh chóng tiến hành công tác đấu thầu thanh lý tài sản, cưa cắt cây cao su và bàn giao mặt bằng.

Kết luận buổi làm việc, ông Võ Tấn Đức nhấn mạnh 3 dự án khu công nghiệp nói trên có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm nay và các năm tới.

Thành lập khu thương mại tự do cạnh sân bay Long Thành

Trước đó, nhằm khai thác các vị trí chiến lược bên cạnh sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã lập "Đề án thành lập khu thương mại tự do" với quy mô gần 7.500 ha, vị trí ở bên trong và xung quanh sân bay Long Thành.

Cạnh sân bay Long Thành có 3 khu công nghiệp sắp khởi công - Ảnh 2.

Đồng Nai tổ chức hội thảo khu thương mại tự do vào tháng 5.2025

ẢNH: LÊ LÂM

Khu thương mại tự do có 4 khu chức năng chính đặt tại 6 vị trí, gồm: đất khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp rộng 2.627 ha, đất khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn rộng 3.595 ha, đất khu cảng Phước An rộng 364 ha, đất thuộc xã Long Đức và An Phước (huyện Long Thành cũ) rộng 119 ha, đất thuộc xã Lộc An (huyện Long Thành cũ) rộng 300 ha và đất thuộc khu phía tây nam sân bay Long Thành rộng 1.000 ha.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, khu thương mại tự do là mô hình đang được nhiều quốc gia xây dựng để áp dụng các cơ chế, chính sách vượt trội trong phạm vi không gian xác định nhằm kiểm chứng hiệu quả, đánh giá tác động của chính sách trước khi xem xét áp dụng ở quy mô không gian rộng lớn hơn.

Cạnh sân bay Long Thành có 3 khu công nghiệp sắp khởi công - Ảnh 3.

Đồng Nai muốn tận dụng các vị trí chiến lược cạnh sân bay Long Thành để bứt tốc, phát triển kinh tế

ẢNH: UBND TỈNH ĐỒNG NAI

Sân bay Long Thành rộng 5.000 ha (thuộc xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai), được khởi công vào ngày 5.1.2021. Dự án sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư 336.630 tỉ đồng (tương đương 16,03 tỉ USD) và được chia làm 3 giai đoạn.

Trong giai đoạn 1 sẽ đầu tư 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành và đón chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19.12 tới đây. Đến 2026 thì chính thức đi vào khai thác.

Khám phá thêm chủ đề

