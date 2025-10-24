Nụ cười hiếu khách, bí quyết của Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng

Hiếu khách - DNA của sân bay, niềm tự hào của thành phố

Nhà ga Quốc tế T2 sân bay Quốc tế Đà Nẵng là nhà ga đầu tiên và duy nhất đến nay tại Việt Nam được Skytrax chứng nhận tiêu chuẩn 5 sao trong 2 năm liên tiếp.

Thành tích trên không chỉ ghi nhận nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ vận hành, mà còn minh chứng cho tinh thần hiếu khách đã trở thành DNA của cả sân bay, cũng như niềm tự hào của thành phố.

Các khu vực thư giãn trang trí sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động theo mùa như Trung thu, Halloween hay Giáng sinh, để hành khách ghi lại các khoảnh khắc đáng nhớ

Từ những chi tiết nhỏ như lời chào, ánh mắt, nụ cười của nhân viên hỗ trợ hành khách, đến bố trí lối đi, ánh sáng và mảng xanh hài hòa không gian, để hành khách cảm nhận được sự thân thiện ngay khi đặt chân đến Đà Nẵng.

Hiếu khách ở nhà ga quốc tế Đà Nẵng đã trở thành triết lý, tinh thần được đề cao, chuẩn hóa từng quy trình, hoàn thiện hơn từng ngày và được gìn giữ, lan tỏa bởi toàn bộ đội ngũ nhà ga.

Hiếu khách chuẩn 5 sao từ sự thấu hiểu

Sự chân thành, thân thiện trong phong cách phục vụ của nhân viên, từ người trực tiếp phục vụ hành khách hay đội ngũ vận hành đứng sau là điều hành khách dễ dàng cảm nhận khi đến Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng.

Chương trình "Con đường di sản" biểu diễn hằng ngày để du khách trải nghiệm tinh hoa văn hóa Việt

Phòng chờ thương gia Orchid Lounge kết hợp ẩm thực đa dạng các quốc gia, đáp ứng khẩu vị hành khách khắp nơi trên thế giới. Khu vực cách ly luôn có các xe đẩy em bé được sắp xếp thuận tiện để các gia đình sử dụng.

Không thể không kể đến buồng dành cho mẹ và bé, có đầy đủ tiện nghi để mẹ hút sữa riêng tư hay cho bé ăn thoải mái. Phòng cầu nguyện còn được hành khách quốc tế đánh giá cao nhờ công năng, tiện ích được tính toán tỉ mỉ, kết hợp hài hòa nhu cầu thực tế.

Đặc biệt, ở khu vực làm thủ tục luôn có nhân viên hỗ trợ túc trực 24/7 để hướng dẫn, giúp hành khách dễ dàng hoàn tất quy trình.

Ở Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng, mỗi quy trình, mỗi không gian và mỗi con người đều là một mắt xích trong hệ thống phục vụ lấy hành khách làm trung tâm

Chính quy trình chuẩn hóa, đội ngũ tận tâm, đã đưa tinh thần hiếu khách ở Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng trở thành giá trị có thể đo lường được qua trải nghiệm liền mạch, chu đáo và đáng tin cậy ở mọi điểm chạm.

Đó cũng chính là nền tảng để Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng khẳng định vị thế 5 sao tiên phong của mình trên bản đồ hàng không khu vực.

Hiếu khách trong kỷ nguyên số

Với tầm nhìn dài hạn, tinh thần hiếu khách ở Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng không dừng lại ở chất lượng dịch vụ mà liên tục sáng tạo với công nghệ. Từ năm 2024 đã triển khai mô hình "nhà ga thông minh", đến nay tự động hóa toàn bộ quy trình làm thủ tục, từ check-in, gửi hành lý, xuất nhập cảnh đến lên máy bay, giúp hành khách tiết kiệm thời gian.

Lòng hiếu khách từ tác phong đến những cải tiến dịch vụ thiết thực, như khu vui chơi trẻ em được nâng cấp toàn diện trong năm 2025, tạo môi trường thoải mái, an toàn trong thời gian chờ chuyến bay

Nhà ga cũng lắp đặt hệ thống camera AI để điều hành theo mật độ hành khách, màn hình tra cứu đa ngôn ngữ, video call kiosk và ứng dụng di động mới để hành khách nhanh chóng được trợ giúp, tìm kiếm thông tin, dễ dàng phản hồi để nhà ga cải thiện chất lượng dịch vụ.

Hạ tầng tiện ích ngày càng nhiều với các trạm sạc thiết bị điện tử, phòng chờ hạng thương gia đầy đủ tiện nghi từ làm việc với máy tính iMac, nghỉ ngơi với hộp ngủ trang bị màn hình giải trí riêng.

Tất cả đều được phát triển với tinh thần "lấy hành khách làm trung tâm", để nụ cười tại sân bay không chỉ đến từ nhân viên, mà còn từ chính sự hài lòng của hành khách.

Đằng sau thương hiệu 5 sao là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp quản lý, an ninh, hải quan và toàn bộ đội ngũ sân bay

Lấy tinh thần hiếu khách làm cốt lõi, Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng không ngừng nâng cao trải nghiệm, lan tỏa nụ cười chân thành, để mỗi chuyến bay đến và rời Đà Nẵng đều là một hành trình hoàn hảo.

