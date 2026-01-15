Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Lao động - Việc làm

TP.HCM tặng thẻ bảo hiểm y tế giúp người lao động nghèo

Phan Diệp
Phan Diệp
15/01/2026 15:20 GMT+7

Ngày 15.1, Liên đoàn Lao động TP.HCM tặng 820 thẻ bảo hiểm y tế cho đoàn viên, người lao động khó khăn trên địa bàn, tổng giá trị hơn 1 tỉ đồng.

Buổi trao tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có sự tham gia của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM và các đơn vị tài trợ.

Việc chú trọng giải quyết các vấn đề an sinh xã hội như tặng thẻ BHYT, bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp cho người lao động khó khăn đã được ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh trong buổi làm việc với Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội TP.HCM về công tác chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 vào ngày 13.1.

TP.HCM tặng thẻ bảo hiểm y tế giúp người lao động nghèo- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng thẻ BHYT và quà cho người lao động khó khăn

ẢNH: PHAN DIỆP

Qua khảo sát, Liên đoàn Lao động TP.HCM nhận thấy còn một số người lao động đang làm công việc tự do như chạy xe ôm, giao hàng, bán tạp hóa, vé số, giữ trẻ… chưa mua BHYT, như vậy dễ gặp khó khăn khi ốm đau. Từ đó, liên đoàn vận động các đơn vị cùng tham gia chung tay hỗ trợ trao tặng thẻ BHYT cho những đối tượng trên.

Cụ thể, đợt này Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM hỗ trợ kinh phí trao tặng 720 thẻ BHYT, với số tiền 909.792.000 đồng.

Công ty CP cao su miền Nam hỗ trợ kinh phí trao tặng 100 thẻ BHYT cho đoàn viên, người lao động phường An Phú, phường Bình Hòa, với số tiền 126.360.000 đồng.

TP.HCM tặng thẻ bảo hiểm y tế giúp người lao động nghèo- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM trò chuyện với người lao động được tặng quà và thẻ BHYT

ẢNH: PHAN DIỆP

Bà Huỳnh Thị Thu Hương (56 tuổi, ở phường Hạnh Thông) bật khóc khi nhận được được món quà ý nghĩa trong sáng 15.1. Bà Hương cho biết không chỉ bà mà người con gái bị bệnh động kinh cũng được tặng thẻ BHYT đợt này.

"Cả 2 mẹ con tôi sức khỏe không tốt, thường xuyên phải đi khám ở bệnh viện. Ý thức được tầm quan trọng của thẻ BHYT nên nhiều năm nay dù thiếu tiền chúng tôi vẫn phải vay mượn để mua. Năm nay được tặng nên 2 mẹ con mừng lắm, tiết kiệm được hơn 2 triệu đồng", bà Hương nói.

Ông Nguyễn Văn Khương (67 tuổi, ở phường Vườn Lài) cũng phấn khởi khi được tặng thẻ BHYT. Người đàn ông làm nghề chạy xe ôm truyền thống cho biết mấy năm qua vì khó khăn nên không mua BHYT. Thu nhập của ông mỗi ngày chưa đến 200.000 đồng, chỉ đủ ăn và đóng tiền nhà trọ nên lần lữa mãi.

Ông Khương chia sẻ: "Thẻ BHYT này tuy không mong có ngày phải dùng đến nhưng nếu có trong người tôi thấy rất an tâm. Sức khỏe của tôi mấy năm nay cũng không còn được như trước, giờ nếu có đau ốm cũng bớt đi phần nào lo lắng. Điều quan trọng hơn là tôi thấy rất vui và ấm lòng khi mình được các cấp chính quyền, tổ chức quan tâm như thế này".

Tin liên quan

Ông Nguyễn Phước Lộc: Chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho người dân TP.HCM chu đáo, thực chất

Ông Nguyễn Phước Lộc: Chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho người dân TP.HCM chu đáo, thực chất

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho người dân chu đáo, đầm ấm, thực chất.

Gen Z dẫn đầu xu hướng nhảy việc, lao động trên 45 tuổi bị cắt giảm nhiều nhất

3 điều doanh nghiệp TP.HCM cần biết về mức đóng BHXH từ ngày 1.1

Khám phá thêm chủ đề

BHYT tặng thẻ BHYT Liên đoàn lao động người lao động xe ôm chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 Bảo hiểm y tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận