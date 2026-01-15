TP.HCM tặng thẻ bảo hiểm y tế giúp người lao động nghèo

Buổi trao tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có sự tham gia của ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM và các đơn vị tài trợ.

Việc chú trọng giải quyết các vấn đề an sinh xã hội như tặng thẻ BHYT, bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp cho người lao động khó khăn đã được ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh trong buổi làm việc với Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội TP.HCM về công tác chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 vào ngày 13.1.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng thẻ BHYT và quà cho người lao động khó khăn ẢNH: PHAN DIỆP

Qua khảo sát, Liên đoàn Lao động TP.HCM nhận thấy còn một số người lao động đang làm công việc tự do như chạy xe ôm, giao hàng, bán tạp hóa, vé số, giữ trẻ… chưa mua BHYT, như vậy dễ gặp khó khăn khi ốm đau. Từ đó, liên đoàn vận động các đơn vị cùng tham gia chung tay hỗ trợ trao tặng thẻ BHYT cho những đối tượng trên.

Cụ thể, đợt này Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TP.HCM hỗ trợ kinh phí trao tặng 720 thẻ BHYT, với số tiền 909.792.000 đồng.



Công ty CP cao su miền Nam hỗ trợ kinh phí trao tặng 100 thẻ BHYT cho đoàn viên, người lao động phường An Phú, phường Bình Hòa, với số tiền 126.360.000 đồng.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM trò chuyện với người lao động được tặng quà và thẻ BHYT

ẢNH: PHAN DIỆP

Bà Huỳnh Thị Thu Hương (56 tuổi, ở phường Hạnh Thông) bật khóc khi nhận được được món quà ý nghĩa trong sáng 15.1. Bà Hương cho biết không chỉ bà mà người con gái bị bệnh động kinh cũng được tặng thẻ BHYT đợt này.

"Cả 2 mẹ con tôi sức khỏe không tốt, thường xuyên phải đi khám ở bệnh viện. Ý thức được tầm quan trọng của thẻ BHYT nên nhiều năm nay dù thiếu tiền chúng tôi vẫn phải vay mượn để mua. Năm nay được tặng nên 2 mẹ con mừng lắm, tiết kiệm được hơn 2 triệu đồng", bà Hương nói.



Ông Nguyễn Văn Khương (67 tuổi, ở phường Vườn Lài) cũng phấn khởi khi được tặng thẻ BHYT. Người đàn ông làm nghề chạy xe ôm truyền thống cho biết mấy năm qua vì khó khăn nên không mua BHYT. Thu nhập của ông mỗi ngày chưa đến 200.000 đồng, chỉ đủ ăn và đóng tiền nhà trọ nên lần lữa mãi.

Ông Khương chia sẻ: "Thẻ BHYT này tuy không mong có ngày phải dùng đến nhưng nếu có trong người tôi thấy rất an tâm. Sức khỏe của tôi mấy năm nay cũng không còn được như trước, giờ nếu có đau ốm cũng bớt đi phần nào lo lắng. Điều quan trọng hơn là tôi thấy rất vui và ấm lòng khi mình được các cấp chính quyền, tổ chức quan tâm như thế này".