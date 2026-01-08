Gen Z dẫn đầu xu hướng nhảy việc, lao động trên 45 tuổi bị cắt giảm nhiều nhất

Báo cáo thị trường tuyển dụng 2025 - 2026 là ấn phẩm thường niên lần thứ 6 do TopCV phát hành dựa trên khảo sát 3.000 doanh nghiệp và lao động cả nước, tập trung ở Hà Nội và TP.HCM, thực hiện trong quý 3, năm 2025.
Gen Z dẫn đầu với tỷ lệ nhảy việc 35,7%
Theo kết quả khảo sát, trong nhóm chủ động thay đổi công việc, Gen Z (sinh từ 1997 - 2012) dẫn đầu với tỷ lệ 35,7%. Tỷ lệ nhảy việc giảm dần qua các thế hệ Gen Y (sinh từ 1981 - 1996) và Gen X (sinh 1965 - 1980).
TopCV dẫn dữ liệu từ nhiều nghiên cứu quốc tế, đặc biệt sau dịch Covid-19 thế hệ Z và Y đang dẫn đầu làn sóng "đại từ chức". Thế hệ trẻ ngày càng tìm kiếm linh hoạt, cơ hội phát triển và cân bằng cuộc sống, không ngại thay đổi việc để có được giá trị phù hợp với bản thân.
Các công ty toàn cầu đang phải thích nghi với mô hình làm việc kết hợp và linh hoạt, đồng thời tái định vị lại văn hóa doanh nghiệp để giữ chân người trẻ. Họ là nhóm vốn "sẵn sàng dứt áo ra đi" khi nhận thấy công việc không còn phục vụ cho sự phát triển toàn diện của mình.
20 người trên 45 tuổi thì có gần 2 người bị cắt giảm việc làm
Trong nhóm bị cắt giảm, Gen X chiếm tỷ lệ cao nhất với 19,05%. Điều này phản ánh thực tế nhiều doanh nghiệp đang tái cấu trúc, giảm bớt các vị trí có chi phí cao hoặc không còn phù hợp với mô hình kinh doanh mới. Đây là xu hướng đã thấy ở nhiều thị trường phát triển.
Sự dịch chuyển này không phải là hiện tượng cá biệt mà là trào lưu toàn cầu đang định hình lại thị trường lao động.
Việc cắt giảm lao động Gen X cũng là một xu hướng đáng chú ý trên quy mô quốc tế, khi các tập đoàn lớn ở Mỹ và châu Âu đẩy mạnh tái cấu trúc, số hóa và tự động hóa. Điều này dẫn đến sự thu hẹp các vị trí quản lý cấp trung hoặc các vai trò thâm niên, chi phí cao.
Điều này càng củng cố nhận định rằng những thay đổi về tỷ lệ nghỉ việc và cắt giảm nhân sự đang là một phần của sự chuyển đổi kinh tế và xã hội rộng lớn. Tính ổn định của công việc đang suy giảm.
Người đa nhiệm, kiêm nhiệm dễ tìm được việc mới
Với những lao động bị cắt giảm, để tìm lại công việc phù hợp không hề dễ dàng. Người không có kỹ năng chuyên môn đặc biệt hay lao động ở các ngành nghề đang gặp khủng hoảng lại càng khó khăn hơn.
Báo cáo chỉ ra, chỉ có một số ít lao động bị cắt giảm đã tìm được việc mới. Trong đó, hơn 4% có được công việc đúng chuyên môn và gần 8% chấp nhận làm trái ngành. Điều này cho thấy sự cạnh tranh gay gắt và sự dịch chuyển nghề nghiệp đang diễn ra.
Đáng chú ý, có 15,5% người lao động chọn tạm dừng tìm kiếm để nghỉ ngơi và trau dồi chuyên môn/kỹ năng. Đây là xu hướng tích cực, phù hợp với thực tế toàn cầu khi nhiều người nhận ra rằng kiến thức cũ không còn đủ để cạnh tranh trong bối cảnh thị trường, công nghệ thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn còn khá khiêm tốn, trong khi số người đang tìm việc đúng chuyên môn chiếm hơn 66%.
Dù thị trường lao động đang có cạnh tranh khốc liệt, người lao động vẫn luôn tìm kiếm các cơ hội công việc mới tốt hơn. Trong số những người chủ động nhảy việc, có 65,5% đã tìm được việc mới. Nhóm người kiêm nhiệm/đa nhiệm, tỷ lệ tìm được việc mới khá cao, đến hơn 42% (thống kê 6 tháng cuối năm 2025).
Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy tư duy linh hoạt của lao động: họ không còn bị động tại một chỗ, mà luôn sẵn sàng nắm bắt cơ hội nghề nghiệp mới phù hợp và giá trị hơn.
