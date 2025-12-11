Việc làm tết 2026 ở TP.HCM, đi làm ngay với thu nhập 8 - 15 triệu đồng

Sáng 11.12, tại ngày hội việc làm lần thứ 10 năm 2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM tiếp nhận 83 doanh nghiệp đăng ký tham gia trực tiếp tuyển dụng. Nhiều vị trí có thể đi làm ngay trước tết 2026. Trung tâm cũng kết nối trực tuyến với trụ sở 2 (Bình Dương cũ) và trụ sở 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).



Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM cho biết, đợt này có đến 17.956 vị trí việc làm đang tuyển gấp. Các ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều là lao động phổ thông, thực phẩm đồ uống, kinh doanh, quản lý, thiết kế, cơ khí, mức lương từ 8 - 15 triệu đồng/tháng.

Công ty Tỷ Hùng tư vấn cho ứng viên tại ngày hội việc làm, sáng 11.12 ẢNH: PHAN DIỆP

Ghi nhận tại ngày hội việc làm, nhiều công ty trong ngành thực phẩm đồ uống có nhu cầu tuyển dụng nhân viên số lượng lớn. Các doanh nghiệp đang đầu tư mở rộng hệ thống kinh doanh, chi nhánh, lấy đà cho mùa cao điểm ăn uống, mua sắm cuối năm.

Từ tháng 11.2025, thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM cho thấy ngành thực phẩm đồ uống là 1 trong 3 ngành tuyển dụng nhiều, đến 1.789 vị trí, chiếm 9,06%. Cao nhất là lao động phổ thông và ở vị trí thứ 2 là giày da, may mặc.

Chị Trần Thái Quỳnh Châu, đại diện nhà hàng Cửu Vân Long cho biết đơn vị đang cần tuyển 60 nhân viên cho 6 cơ sở tại TP.HCM ở các vị trí như bếp, tạp vụ, phục vụ, lương từ 8 - 15 triệu đồng/tháng. "Công ty tạo điều kiện để người lao động có thể đi làm ngay, việc tuyển dụng vẫn tiếp tục từ đây cho đến tết 2026", chị Châu nói.



Ngành thực phẩm - đồ uống đang cần tuyển nhiều lao động do dịp tết 2026 ẢNH: PHAN DIỆP

Công ty Tỷ Hùng chuyên sản xuất giày cần tuyển nhân viên khai thác cắt rập, khai thác giày, nhân viên phiên dịch tiếng Trung, Nhật, nhân viên kỹ thuật điện, lương từ 8 - 10 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, nếu nhân viên có kinh nghiệm, hiểu biết trong lĩnh vực giày dép thì có thể thỏa thuận mức lương cao hơn. Hiện công ty đang cần gấp nhân viên, người lao động trúng tuyển có thể đi làm ngay.

Ngoài ra, Công ty Tỷ Hùng cũng đang cần thêm lao động phổ thông như chăm sóc cây cảnh, nhân viên vệ sinh chỉ cần sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, mức lương 8 triệu đồng/tháng.

Gần tết là cao điểm người dân TP.HCM cần dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, văn phòng... nên Công ty TNHH Home 101 cần gấp 15 lao động tạp vụ, thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/tháng. Công ty ưu tiên tuyển nữ từ 18 - 60 tuổi, có sức khỏe tốt và kinh nghiệm làm nhân viên vệ sinh, tạp vụ tại các công ty, chung cư.



"Chúng tôi đang chuẩn bị nhân lực cho dịp tết 2026 sắp tới nên có nhu cầu tuyển dụng liên tục. Ứng viên phù hợp các tiêu chí có thể đi làm ngay", đại diện bộ phận nhân sự Công ty Home 101 nói.

Ngày hội việc làm kết nối hiệu quả người lao động và doanh nghiệp ẢNH: PHAN DIỆP

Có nhu cầu tuyển dụng đến 500 tài xế xe máy XanhSM Bike, Công ty cổ phần Di chuyển xanh và thông minh GSM hướng đến phục vụ nhu cầu người dân di chuyển nhiều trong dịp cuối năm, cận tết. Với đặc thù công việc không gò bó thời gian, thu nhập có thể lên đến 15 triệu đồng/tháng, công ty chỉ cần tài xế có bằng lái xe A1 hoặc A2 và sức khỏe tốt là có thể đi làm ngay.

Chị Thu Uyên (36 tuổi, ở phường Thủ Đức) có mặt tại ngày hội việc làm từ rất sớm. Chị cho biết đang cần tìm việc phụ bếp hoặc nhân viên phục vụ trong nhà hàng để kiếm tiền tiêu tết.

Người tìm việc có thể tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên trang website của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM: https://vieclamhcm.com.vn. Hoặc tìm hiểu trên trang Facebook: https://www.facebook.com/TTDVVLHCM. Ngoài ra, ứng viên trực tiếp đến trung tâm và các điểm giải quyết bảo hiểm thất nghiệp vào giờ hành chính sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Địa chỉ Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM: 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM. Hotline Phòng giới thiệu việc làm: 0339163968. Email: sanvieclamhcm@gmail.com.



