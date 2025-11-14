Tết 2026: Những ai được tặng đến 2 triệu đồng/người ở TP.HCM?

Ngày 13.11, Liên đoàn Lao động TP.HCM thông báo kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người lao động, công đoàn viên, đặc biệt là trường hợp khó khăn trên địa bàn. Dự kiến, khoảng 350.000 người lao động, công đoàn viên sẽ được nhận hỗ trợ bằng tiền mặt và các hình thức thức khác trong dịp tết 2026 này.

Đợt này, Liên đoàn Lao động TP.HCM nhắm đến thực hiện chăm lo tết ở các công đoàn cơ sở, tập trung vào đoàn viên, người lao động đang trực tiếp sản xuất, ưu tiên trường hợp có hoàn cảnh khó khăn như: bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm, bị nợ tiền lương, tiền thưởng...

Người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật... được ưu tiên hỗ trợ tối đa đến 2 triệu đồng/người dịp tết 2026 ẢNH: PHAN DIỆP

Các mức chăm lo tối đa không quá 1 triệu đồng/người, chi bằng tiền mặt từ nguồn kinh phí dự phòng và quỹ hoạt động thường xuyên hiện có, cụ thể:

Đoàn viên công đoàn, mức chăm lo tối đa không quá 1 triệu đồng/người.



Thân nhân gia đình liệt sĩ công vận, Mẹ Việt Nam anh hùng, mức chăm lo tối đa không quá 1 triệu đồng/người.



Người lao động trong doanh nghiệp có tổ chức công đoàn nhưng có đóng kinh phí công đoàn, mức chăm lo tối đa không quá 500.000 đồng/người.



Đoàn viên nghiệp đoàn, mức chăm lo tối đa không quá 1 triệu đồng/người.



Cán bộ công vận, cán bộ công đoàn hưu trí, mức chăm lo tối đa không quá 500.000 đồng/người.



Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đối tượng khó khăn khác do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.HCM quyết định, mức chăm lo tối đa không quá 1 triệu đồng/người.



Riêng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo…) tối đa: 2 triệu đồng/người.

Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức "Tết Sum vầy" với chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026".



Chương trình cung cấp các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, chất lượng với giá ưu đãi, tặng phiếu mua hàng, tặng sản phẩm với giá 0 đồng, giảm giá, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc... cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó có chương trình tết trực tuyến: cung cấp các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, phục vụ nhu cầu ngày tết của người lao động.

Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức các chương trình "Tết sum vầy" tại các khu chế xuất, khu công nghiệp hoặc xã, phường có đông đoàn viên, người lao động với các hoạt động thăm hỏi, động viên, trao quà, trao vé xe, vé tàu, vé máy bay.

Cấp công đoàn cơ sở sẽ có các chương trình "Bữa cơm tất niên Công đoàn" tại công đoàn cơ sở.

Người lao động, công đoàn viên sẽ được tặng vé tàu, vé xe và vé máy bay về quê ăn tết 2026 ẢNH: PHAN DIỆP

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân bổ đến Liên đoàn Lao động TP.HCM 300 vé máy bay 1 chiều (gồm người lao động và 1 người thân đi cùng như: chồng/vợ, bố, mẹ, con), kèm theo 300 suất quà tặng trị giá 300.000 đồng/suất. 1.200 vé tàu, ghế ngồi mềm 2 chiều (bao gồm người lao động và không quá 3 người thân đi cùng như: chồng/vợ, con, bố, mẹ), kèm 1.200 suất quà tặng trị giá 300.000 đồng/suất.

Riêng Liên đoàn Lao động TP.HCM có chương trình "Tấm vé nghĩa tình - Tết đoàn viên" năm 2026. Đoàn viên, người lao động khó khăn hoặc nhiều năm chưa về quê đón tết được ưu tiên. Cụ thể có 2.000 vé tàu (ghế ngồi mềm, 1 chiều); 500 vé máy bay (1 chiều); 3.500 vé xe (ghế ngồi, 1 chiều) đi từ TP.HCM ra một số tỉnh miền Trung và Hà Nội.

Trường hợp có nhiều đoàn viên, người lao động không về quê đón tết thì tổ chức chương trình "Tết không xa nhà". Trong đó gồm các hình thức hoạt động như đến thăm, tặng quà, tổ chức tết cho công nhân tại các khu nhà trọ, trên công trình, dự án...







