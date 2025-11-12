Người thất nghiệp ở TP.HCM giảm mạnh, doanh nghiệp 'khát' lao động phổ thông

Ngày 11.11, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM báo cáo kết quả công tác 10 tháng năm 2025. Theo đó, trung tâm tiếp nhận 179.670 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 15,11% so với cùng kỳ năm 2024 (211.649 hồ sơ).

Trung tâm cũng trình Sở Nội vụ ký ban hành 167.814 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và 510.149 lượt người thông báo tình trạng việc làm hằng tháng.

Trung tâm tổ chức 206 phiên giao dịch việc làm và tư vấn cho 366.158 lượt người có nhu cầu tìm việc. Ngoài ra, phối hợp với các công ty tư vấn cho người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ẢNH: PHAN DIỆP

Riêng trong tháng 10.2025, kết quả thống kê nhu cầu người tìm việc - việc tìm người theo tiêu chí 27 ngành nghề cho thấy, có 15.427 người tìm việc, trong khi nhu cầu tuyển dụng lên tới 18.490 người.

Cụ thể, lao động phổ thông là nhóm doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cao nhất với 10.319 vị trí việc làm nhưng chỉ có 3.070 người tìm việc. Sự chênh lệch này khiến doanh nghiệp ở TP.HCM đang rất khó tuyển dụng lao động phổ thông. Trong khi đây là lực lượng quan trọng của nhiều ngành sản xuất.

Tiếp đến là ngành thực phẩm, đồ uống với 1.726 vị trí việc làm cần tuyển dụng nhưng chỉ có 1.106 người tìm việc. Điều này phần nào cho thấy các doanh nghiệp ngành F&B đang đầu tư mở rộng hệ thống kinh doanh, chi nhánh, lấy đà cho mùa cao điểm ăn uống, mua sắm cuối năm.

Đặc biệt, ngành da giày, may mặc ghi nhận xu hướng ngược lại khi có đến 2.964 người tìm việc nhưng doanh nghiệp chỉ tuyển dụng 2.042 vị trí việc làm.

Ngày hội việc làm kết nối hiệu quả người lao động và doanh nghiệp ẢNH: PHAN DIỆP

Xu hướng trái chiều này cũng xuất hiện ở một số ngành nghề như: ngành kế toán, kiểm toán với 376 vị trí việc làm nhưng có đến 740 người tìm việc. Hay ngành tài chính, chứng khoán, bất động sản với 284 vị trí việc làm và có đến 556 người tìm việc.

Thống kê cũng cho thấy một số ngành như sư phạm, giáo dục; nông, lâm và thủy sản, triết học, giáo dục chính trị có nhu cầu tuyển dụng rất thấp, chỉ từ 3 - 4 vị trí việc làm.

Các số liệu cho thấy thị trường lao động ở TP.HCM đang có sự phân hóa rõ rệt giữa các ngành nghề. Trong khi nhiều doanh nghiệp "đỏ mắt" tìm lao động phổ thông thì ở ngành sản xuất truyền thống như may mặc, giày da, số người tìm việc vượt xa nhu cầu tuyển dụng.