Luật Việc làm 2025: Thêm nhiều điểm có lợi cho người lao động, là gì?

Ngày 27.9, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị đối thoại, tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động tại TP.HCM, có đến 200 doanh nghiệp tham gia nghe chia sẻ những điểm mới của luật Việc làm 2025.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Quyên, Phó cục trưởng Cục Việc làm đã trình bày về những điểm mới của luật Việc làm 2025 được ban hành ngày 16.6.2025, gồm 8 chương, 55 điều, hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2026.

Luật áp dụng cho đối tượng là người lao động, có bổ sung trường hợp lao động chưa thành niên phải bảo đảm điều kiện theo quy định của bộ luật Lao động; người sử dụng lao động và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

"4 nhóm chính sách quan trọng bao gồm: quản lý thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hiện đại, bền vững và hội nhập; hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp là công cụ quản trị thị trường lao động; phát triển kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng nguồn lực; thúc đẩy tạo việc làm theo hướng bền vững", Phó cục trưởng nói.

Bà Nguyễn Thị Quyên chia sẻ tại hội nghị ngày 27.9 Ảnh: Phan Diệp

Theo đó, chính sách hỗ trợ tạo việc làm được quy định theo hướng mang tính chất khung, thúc đẩy tạo việc làm theo hướng bền vững.

Cụ thể, có chính sách tín dụng cho vay về giải quyết việc làm; hỗ trợ việc làm cho người lao động là người cao tuổi được vay vốn để tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm...

Xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động, kết nối cập nhật, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, nhằm tạo thuận lợi cho người lao động trong giao dịch, tiếp cận chính sách việc làm.

Bên cạnh đó, luật Việc làm 2025 bổ sung quy định về nội dung, hỗ trợ phát triển kỹ năng nghề. Phát triển hệ thống thiết chế về dịch vụ việc làm ở khu vực công, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực tư thành lập và hoạt động, tăng cường phối hợp hoạt động giữa 2 khu vực.

Phó cục trưởng cho biết, xem chính sách bảo hiểm thất nghiệp là công cụ quản trị thị trường lao động. Cụ thể là mở rộng đối tượng tham gia, linh hoạt mức đóng, đơn giản hóa điều kiện thủ tục...

Ngày 27.9, có 200 đại diện doanh nghiệp ở TP.HCM đến hội nghị nghe tuyên truyền, đối thoại về luật Bảo hiểm xã hội 2024, luật Việc làm 2025... Ảnh: Phan Diệp

Phát biểu tại hội nghị, ông Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết: "Hiện nay, việc chấp hành pháp luật lao động và BHXH nhiều nơi vẫn còn hạn chế. Một bộ phận người lao động chưa nắm vững quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong khi một số người sử dụng lao động chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật dẫn đến tình trạng nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội vẫn diễn ra".

Vì thế, để khắc phục tình trạng trên, bà Nguyễn Thị Quyên cho biết thêm, trước mắt, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật Việc làm với các hành động cụ thể như: phổ biến, giáo dục luật Việc làm và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra việc thi hành luật Việc làm và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Song song, hiện nay Bộ Nội vụ đang xây dựng 4 nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện luật Việc làm 2025 cho doanh nghiệp và người lao động.