Lương thưởng, cơm ca miễn phí nhưng vẫn khó tuyển lao động phổ thông

Hạ tiêu chuẩn, thêm ưu đãi

Bà Hoàng Thị Chín, phụ trách tuyển dụng Công ty TNHH sản phẩm Pentax Ricoh Imaging chuyên về lắp ráp linh kiện ống kính, máy ảnh, tại Khu công nghiệp Sài Đồng B (Hà Nội), cho biết công ty đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với hơn 200 công nhân, nhân viên kỹ thuật cho các vị trí lắp ráp linh kiện điện tử, kỹ thuật tự động hóa.

"Đơn hàng tăng thêm vào dịp cuối năm khiến chúng tôi cần gấp lao động phổ thông và kỹ thuật từ 18 - 35 tuổi. Mức thu nhập tùy theo vị trí, trung bình công nhân từ 7 - 10 triệu đồng/tháng, còn lao động kỹ thuật được trả lương theo kinh nghiệm và tay nghề", bà Chín nói.

Cơ hội việc làm tập trung nhiều vào nhóm lao động trẻ ẢNH: THU HẰNG

Theo bà Chín, cuối năm là thời điểm người lao động có tâm lý ổn định chờ thưởng tết nên ít khi thay đổi công việc. "Ngoài tham gia các phiên giao dịch việc làm lưu động, chúng tôi còn đăng tin trên mạng xã hội, các hội nhóm việc làm. Bên cạnh lương, thưởng, cơm ca miễn phí, công ty còn áp dụng chính sách thưởng riêng cho nhân viên mới, người có tay nghề, và nhân viên đạt hiệu suất cao vượt mức", bà chia sẻ.

Do phải cạnh tranh với các công ty khác ở khu công nghiệp, để có người lao động làm việc, có những công ty chấp nhận giảm tiêu chí tuyển dụng, hạ yêu cầu đầu vào. Bà Nguyễn Vân Anh, phụ trách nhân sự Công ty CP Viet Chef (Khu công nghiệp Lai Xá, Hà Nội), cho hay: "Là doanh nghiệp sản xuất gia vị thực phẩm, càng cận tết, đơn hàng càng nhiều. Hiện công ty cần tuyển thêm các vị trí chuyên viên công nghiệp thực phẩm, kế toán, chuyên viên mua hàng, nhưng khó nhất vẫn là hơn 20 vị trí công nhân và kỹ thuật".

Theo bà Vân Anh, mức lương công ty đưa ra từ 7 triệu đồng/tháng cho công nhân mới, không yêu cầu kinh nghiệm, đến 12 triệu đồng/tháng cho công nhân kỹ thuật tốt nghiệp trung cấp trở lên tưởng dễ tuyển, nhưng thực tế lại rất khó. "Hiện nhu cầu tuyển dụng tăng cao, chúng tôi phải tăng cường tuyển trực tiếp. Trong khi hồ sơ ứng tuyển các vị trí chuyên viên kế toán, mua hàng rất nhiều, nhưng lao động phổ thông lại hiếm. Chúng tôi chấp nhận đăng tin trên các trang việc làm mất phí nhưng vẫn chưa tuyển đủ", bà nói.

Cơ hội việc làm tập trung nhiều vào nhóm lao động trẻ, trong đó nhóm tuổi 18 - 25 và 26 - 35 chiếm gần 75% tổng nhu cầu tuyển dụng. Điều này cho thấy thị trường lao động vẫn ưu tiên tìm kiếm nhân tố trẻ, có sức làm việc và khả năng thích ứng cao.

Lý giải về tình trạng thiếu hụt lao động phổ thông dịp cuối năm, ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết lao động phổ thông hiện có nhiều lựa chọn việc làm, cả bán thời gian lẫn toàn thời gian.

"Dù các doanh nghiệp đưa ra mức lương và phúc lợi hấp dẫn, nhưng người lao động trẻ vẫn có xu hướng chọn những công việc văn phòng, môi trường hiện đại, ổn định. Do đó, lao động phổ thông thời điểm này thực sự "đắt hàng như tôm tươi". Nhiều doanh nghiệp buộc phải chuyển hướng sang tuyển lao động trên 40 tuổi để đảm bảo sản xuất", ông Thành nói.

Nhu cầu nhân lực tăng mạnh ở nhiều lĩnh vực

Thông tin thêm về thị trường lao động những tháng cuối năm, ông Vũ Quang Thành cho biết các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để đáp ứng đơn hàng Tết Nguyên đán 2026. Trong đó, lĩnh vực thương mại - dịch vụ được dự báo có nhu cầu nhân lực tăng mạnh nhất, khoảng 4 - 5%, đặc biệt ở các ngành bán lẻ, logistics, marketing.

Ngành xây dựng cũng dự báo tăng khoảng 4% do nhiều dự án đầu tư công bước vào giai đoạn tăng tốc giải ngân cuối năm. Trong khi đó, công nghiệp chế biến, chế tạo dự kiến tăng trưởng ổn định 3 - 4%, tập trung vào sản xuất hàng tiêu dùng.

Ông Nguyễn Tây Nam, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, cho biết trong tháng 11 này, Sở sẽ tổ chức lễ khai trương Cổng thông tin điện tử việc làm TP.Hà Nội. Đây là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp, người lao động và cơ quan quản lý đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong điều hành, đặc biệt trong kết nối cung - cầu lao động trực tuyến.

Trong bối cảnh thị trường lao động cuối năm sôi động, các doanh nghiệp đang vừa nỗ lực để tuyển đủ người, vừa giữ chân nhân sự hiện có. Câu chuyện "thiếu lao động phổ thông" vì thế không chỉ là bài toán tạm thời của mùa cao điểm, mà còn là thách thức dài hạn đặt ra cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc ổn định, hấp dẫn và nhân văn hơn.

Đại diện Manpower Việt Nam cho rằng việc mở rộng sản xuất, triển khai dự án mới khiến nhu cầu tuyển dụng nhân sự có tay nghề trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Để tháo gỡ khó khăn, Manpower khuyến nghị doanh nghiệp nên rà soát lại tiêu chí tuyển dụng, lựa chọn kênh tiếp cận ứng viên phù hợp với từng nhóm ngành nghề, đồng thời điều chỉnh chính sách lương và phúc lợi để tăng sức cạnh tranh trong thu hút nhân lực.