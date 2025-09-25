Doanh nghiệp cần người, lao động vắng bóng

Ngồi cả buổi không tuyển được ai

Tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, những ngày cuối tháng 9 rất đông lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Lần đầu tham gia tuyển dụng lao động trực tiếp tại sàn giao dịch việc làm Hà Nội, chị Nguyễn Thị Hậu, phụ trách tuyển dụng Công ty cổ phần Q - CON Việt Nam chuyên về xây dựng, cải tạo nhà máy, mong muốn tuyển dụng các vị trí công nhân, kỹ sư, kỹ thuật thi công. Tuy nhiên, kết quả không như ý.

Doanh nghiệp tuyển dụng chờ lao động ẢNH: THU HẰNG

"Tôi cứ nghĩ có nhiều lao động ở đây, cơ hội tuyển dụng sẽ cao hơn. Nhưng khi tôi hỏi, người thì đã tìm được việc, người thì đang hưởng trợ cấp thất nghiệp chưa sẵn sàng đi làm. Nhu cầu của chúng tôi tuyển 10 lao động, nhưng ngồi cả buổi sáng không tuyển được ai", chị Hậu cho hay.

Theo đại diện Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, trong phiên giao dịch việc làm trực tuyến ngày 22.9 có 95 đơn vị tham gia, trong đó 32 đơn vị tại Hà Nội, 17 đơn vị tại Ninh Bình, 14 đơn vị tại Lạng Sơn, 7 đơn vị tại Tuyên Quang, 10 đơn vị tại Bắc Ninh, 15 đơn vị tại Thái Nguyên. Tổng số nhu cầu tuyển dụng tại phiên là 20.107 chỉ tiêu. Nhu cầu tuyển lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên là 6.081 người; lao động trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật là 7.634 người; lao động phổ thông là 6.392 người.

Về mức lương, có 2.285 vị trí lương từ 15 triệu đồng/tháng trở lên; 3.167 vị trí lương 10 - 15 triệu đồng/tháng; 2.203 vị trí lương từ 7 - 10 triệu đồng/tháng; 8.205 vị trí lương 5 - 7 triệu đồng/tháng...

Tại phiên giao dịch này, Công ty cổ phần thang máy Heliolift cũng không tuyển được nhân sự nào. Chị Phú Thị Ánh Hường, phụ trách tuyển dụng công ty này, cho biết: "Trung bình mỗi tháng chúng tôi bàn giao cho khách khoảng 30 - 40 thang máy, khi sản lượng bán hàng tăng lên chúng tôi phải tuyển thêm nhân sự bộ phận bán hàng, sửa chữa, vận hành, lắp đặt. Trước đây, bộ phận lắp đặt chúng tôi phải thuê nhân sự ở ngoài rất nhiều, bây giờ chúng tôi muốn giảm nhân sự thuê ngoài, tăng nhân sự của công ty để đào tạo và quản lý chất lượng, phục vụ khách hàng tốt hơn. Mức lương tùy từng vị trí, dao động từ 13 - 25 triệu đồng/tháng".

Theo chị Hường, đây là lần thứ 2 công ty tham gia phiên giao dịch việc làm, sau hơn 1 tiếng chờ không thấy ai đến phỏng vấn, chị Hường đành xin danh sách và số điện thoại của những người có nhu cầu tìm việc để liên lạc và lọc nhân sự.

Còn Công ty TNHH Jollibee Việt Nam chỉ có 2 nhân sự đăng ký phỏng vấn online. Anh Phạm Mạnh Quân, giám sát tuyển dụng miền Bắc Công ty TNHH Jollibee Việt Nam, cho biết: Chúng tôi tuyển số lượng nhân sự lên tới hàng trăm người, nhiều vị trí từ nhân viên bán thời gian (part time) đến tổ trưởng, giám sát… Đặc biệt, từ nay đến cuối năm chúng tôi cần nhân sự cho các tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ".

Mặc dù điều kiện tuyển dụng của Jollibee đưa ra khá dễ dàng, như với nhân viên part time không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần từ 16 tuổi trở lên, sẵn sàng làm việc ngày cuối tuần, ngày lễ, tết, muốn gắn bó lâu dài… nhưng các ứng viên vẫn còn lưỡng lự.

"Mức lương của chúng tôi so với mặt bằng chung trên thị trường ở mức khá, vị trí tổ trưởng trên 10 triệu, giám sát từ 11-12 triệu; đối với nhân viên

part time lương khởi điểm 24.000 đồng/giờ, làm lâu sẽ được tăng lương. Có rất nhiều lao động đến hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng có thể họ làm công việc văn phòng quen rồi, nên đòi hỏi cao hơn về thu nhập. Việc làm không thiếu, điều kiện làm việc thuận lợi nhưng vẫn khó thu hút lao động", anh Quân chia sẻ.

Người lao động không nên "kén cá, chọn canh"

Theo ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thị trường lao động đang có sự dịch chuyển từ nhu cầu nhân lực thời vụ sang các vị trí việc làm ổn định và dài hạn hơn, gắn liền với các động lực tăng trưởng cốt lõi của nền kinh tế. Thị trường lao động vẫn cần nhiều nhân lực khối ngành thương mại và dịch vụ để phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cho các dịp lễ, tết. Điều này cũng đồng nghĩa sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho ngành bán lẻ, thương mại điện tử, logistics và các dịch vụ ăn uống, giải trí.

Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh, ông Thành cho rằng các bạn trẻ "không nên kén cá, chọn canh" mà cần linh hoạt trong lựa chọn công việc khởi đầu, coi đó là nền tảng tích lũy; đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin, nắm bắt xu hướng ngành nghề mới để có định hướng phù hợp, vững vàng hơn cho sự nghiệp lâu dài. "Lựa chọn nghề là quyền chính đáng của người lao động. Nếu ứng viên có nhu cầu tìm việc làm thì nên cân nhắc các yêu cầu của bản thân để có tiếng nói chung với nhà tuyển dụng. Thực tế cho thấy, có không ít ứng viên bắt đầu làm việc với vị trí khiêm tốn, mức lương thử việc có khi chỉ 6 -7 triệu đồng/tháng nhưng sau quá trình phấn đấu, thể hiện được năng lực bản thân đã làm tới quản lý, lương vài chục triệu đồng/tháng", ông Thành chia sẻ.

Để giúp người lao động tiếp cận những cơ hội việc làm tốt, theo các chuyên gia nhân sự, các đơn vị cung ứng nhân lực không chỉ đơn thuần đăng tải công việc, mà ngay từ đầu cần tư vấn cho doanh nghiệp để xây dựng chế độ lương, thu nhập, phúc lợi công việc, tiêu chí tuyển dụng... sao cho thỏa mãn những mong muốn, mục tiêu của người lao động.

Ngoài vấn đề tiền lương, người lao động đang dành sự quan tâm đáng kể đến các yếu tố như sự hài lòng trong công việc, ổn định cá nhân, tác động xã hội và môi trường, hay khả năng đóng góp cho tổ chức. Các nhà tuyển dụng cần phải sáng tạo hơn trong việc thu hút lao động bằng cách cung cấp các phúc lợi đa dạng cho nhân viên.