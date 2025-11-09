TP.HCM cần hơn 1 triệu lao động mới từ nay đến 2030

Đó là chia sẻ của bà Lượng Thị Tới, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM trong chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 9.11.

Xu hướng lao động sẽ tập trung vào AI, dữ liệu…

Bà Lượng Thị Tới cho biết, từ định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030, thị trường lao động Việt Nam sẽ phát triển theo hướng kinh tế số - tự động hóa - chuyển dịch xanh - năng lượng tái tạo, giao thông sạch, logistics hiệu quả. Qua đó, tạo thêm nhiều việc làm mới, song đòi hỏi người lao động phải thường xuyên trang bị chuyên môn, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Đầu tháng 7.2025, khi TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất, hình thành TP.HCM mở rộng được xem như siêu đô thị với gần 14 triệu dân, giữ vai trò trung tâm kinh tế - tài chính - công nghiệp - logistics hàng đầu Đông Nam Á.

Xu hướng việc làm trong thời gian tới sẽ tập trung vào các ngành nghề liên quan đến AI, dữ liệu... ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Sau khi hợp nhất, theo bà Tới, thị trường lao động ở TP.HCM trở nên sôi động và đa dạng. Số liệu từ Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM cho thấy, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2025, toàn thành phố ghi nhận hơn 140.000 lượt người tìm việc và trên 250.000 vị trí tuyển dụng, tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2024 (116.899 lượt người tìm việc và trên 190.087 vị trí tuyển dụng).

Thời gian tới, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, GDP mỗi năm 10%, đồng thời Chính phủ xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Với định hướng đó, xu hướng việc làm sẽ tập trung vào lĩnh vực AI, dữ liệu; tự động hóa; năng lượng tái tạo, logistics và quản trị tài chính… Chính điều này sẽ là thách thức lớn đối với nguồn lực lao động trong các ngành nghề thâm dụng lao động do tập trung nhiều lao động phổ thông, chưa được công nhận nghề nghiệp trong quá trình đào tạo.

Do đó, bà Tới dự báo, giai đoạn 2025 - 2030, TP.HCM sẽ cần từ 800.000 đến trên 1 triệu lao động mới, trong đó 70% ở nhóm ngành dịch vụ - công nghiệp công nghệ cao.

Thị trường lao động TP.HCM đang đối diện với vấn đề vừa thừa vừa thiếu lực lượng lao động. Cụ thể, thừa nguồn lao động phổ thông, thiếu hụt nguồn lao động có chuyên môn kỹ thuật cao. Đây là vấn đề tồn tại trong thời gian dài, cần có những giải pháp thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực.

Bà Lượng Thị Tới cho biết thị trường lao động TP.HCM đang đối diện với vấn đề vừa thừa vừa thiếu lực lượng lao động ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Về dự báo ngắn hạn, bà Lượng Thị Tới cho rằng thị trường lao động những tháng cuối năm 2025, các ngành may mặc, giày da, gỗ nội thất, điện tử và cơ khí chế tạo tiếp tục duy trì nhu cầu tuyển dụng ổn định nhằm chuẩn bị cho các đơn hàng đầu năm 2026. Trong khi đó, ngành thực phẩm và đồ uống ghi nhận mức tăng đột biến về nhu cầu nhân lực trong mùa cận Tết.

Thị trường cũng chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của lao động thời vụ và việc làm ngắn hạn, đặc biệt ở nhóm sinh viên và lao động trẻ. Tổng số vị trí việc làm mới và thay thế trong giai đoạn cận tết 2026 ước tính từ 25.000 - 30.000 vị trí. Xu hướng nổi bật của thị trường lao động trong giai đoạn này là nhu cầu lao động thời vụ phục vụ các dịp lễ, tết.

Xu hướng tuyển dụng lao động sắp tới ra sao?

Trình bày tại hội thảo, bà Trần Kim Trang, Giám đốc kinh doanh Việc Làm Tốt nói rằng chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi không chỉ về cách doanh nghiệp tuyển dụng, mà còn về bản chất của việc làm và kỹ năng mà người lao động cần có để tồn tại và phát triển.

Từ dữ liệu của Việc Làm Tốt, bà Trang đưa ra 5 tiêu chí về xu hướng thị trường lao động vận hành. Chẳng hạn, xu hướng tuyển dụng nhanh và linh hoạt. Các doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt trong các ngành dịch vụ như F&B, logistics, bán lẻ, đang chuyển sang mô hình tuyển dụng theo nhu cầu thực tế. Điều đó có nghĩa là họ không chỉ tìm người giỏi, mà tìm người phù hợp, tức đúng lúc, đúng việc, đúng địa điểm.

Doanh nghiệp sẽ ứng dụng công nghệ sâu hơn trong quy trình tuyển dụng như: trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu hành vi cho đến chatbot hỗ trợ phỏng vấn… ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Thị trường lao động phổ thông đang dịch chuyển về hướng "gig economy" - nền kinh tế linh hoạt, nơi người lao động muốn chủ động lựa chọn ca làm, vị trí, hoặc thời gian phù hợp với cuộc sống của họ.

Kế đến là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ sâu hơn trong quy trình tuyển dụng như: trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu hành vi cho đến chatbot hỗ trợ phỏng vấn… nhằm giúp rút ngắn thời gian và chi phí đáng kể. Ngược lại, người lao động cũng cần quen với việc ứng tuyển, phỏng vấn, thậm chí nhận việc ngay trên nền tảng số.

Thứ ba là kỹ năng người lao động cần có trong thời đại số. "Hiện doanh nghiệp ngày càng ít hỏi bạn có bằng cấp gì, mà hỏi bạn làm được gì, năng lực chuyên môn ra sao, học nhanh đến mức nào, khả năng thích ứng nhanh chóng", bà Trang nói.

Thứ tư là góc nhìn chiến lược như kết nối công nghệ và con người. Công nghệ có thể thay đổi cách doanh nghiệp tuyển dụng, nhưng con người vẫn là trung tâm của thị trường lao động số. Vấn đề hiện nay không chỉ là tìm đủ người, mà là giúp người lao động được trang bị đúng kỹ năng để làm việc hiệu quả hơn trong môi trường mới.

Cuối cùng, theo bà Trang, trong kỷ nguyên số, doanh nghiệp cần sự linh hoạt, người lao động cần khả năng thích ứng và nền tảng kết nối cần đủ thông minh để đưa họ đến với nhau.