Sinh viên đổi rác lấy quà: Sống xanh sống khỏe từ hành động nhỏ mà ý nghĩa

8 giờ ngày 1.11, vừa ôm túi rác gom được ở nhà gần 1 tuần qua đến ngày hội "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe", Tôn Thành Hải, sinh viên năm 4 khoa Cơ khí thấy sân trường đã đông nghẹt.

Hơn 500 sinh viên đến để tham gia nhiều hoạt động tìm hiểu kiến thức và thực hành sống xanh sống khỏe. Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trường đại học Công nghệ Sài Gòn tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam.

'Từ hôm nay sẽ thực hành sống xanh sống khỏe'

Có mặt ở sân trường, nhiều sinh viên tìm đến gian hàng đổi rác lấy quà đầu tiên. Thành Hải là một trong số đó.

"Em có biết về việc nên phân loại rác tại nguồn thật kỹ, đặc biệt là những loại có thể tái chế như vỏ lon, chai nhựa... nhưng không biết điểm thu gom. Khi trường thông báo hướng dẫn cách phân loại rác trên trang Facebook để đổi quà, em đã giữ lại những bao bì tái chế được, rửa sạch, để khô ráo trước khi mang đến", Thành Hải hào hứng khoe.

Hơn 500 sinh viên Trường đại học Công nghệ Sài Gòn tham gia chương trình Ảnh: Nhật Thịnh

Tại đây, các loại rác như giấy vụn, chai, ly nhựa, lon nhôm, vỏ snack và vỏ mì gói Acecook được ban tổ chức nhận lại rồi quy ra điểm, đổi quà cho sinh viên. Tất cả rác thu gom từ chuỗi chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" tại các điểm trường được chuyển về cho đơn vị Grac xử lý phân loại tái chế. Grac là đơn vị đồng hành cùng hoạt động "Đổi rác lấy quà" của chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" 2025.

Các loại quà hấp dẫn bao gồm: ba lô túi rút, cây sen đá, hạt giống, túi vải, bút chì, mì gói... Tất cả những món quà đều gửi gắm đến mỗi sinh viên thông điệp về lối sống xanh, sống khỏe. Với lượng rác mang đến, Thành Hải đổi được cây bút chì.

Sinh viên thực hành sống xanh với việc phân loại rác đổi quà Ảnh: Nhật Thịnh

Ngoài khu vực đổi rác lấy quà, các gian hàng khác lúc nào cũng có đông sinh viên xếp hàng dài chờ tới lượt. Tham gia thử tài phân loại rác, 2 sinh viên Hoàng Duy và Hoài An, sinh viên năm 4 khoa Công nghệ thông tin vui mừng vì hoàn thành xuất sắc thử thách.

"Ban tổ chức đưa ra những món đồ yêu cầu tụi em phân loại rác, từ vô cơ, hữu cơ cho đến tái chế. Dù có kiến thức nhưng tụi em chưa thực sự quyết tâm làm. Hôm nay, em nghĩ mình phải thay đổi tập thói quen, thực hành phân loại rác nhiều hơn", Hoàng Duy nói.



Nhiều bất ngờ

Khu vực có các chuyên gia sức khỏe, dinh dưỡng cùng các thiết bị, máy móc hiện đại là nơi sinh viên nán lại lâu nhất. Ở đây, sau khi được đo chỉ số cơ thể kết quả sẽ in ra trên một tờ giấy. Các bạn sinh viên sẽ nghe chuyên gia phân tích, ghi chú những lưu ý về tình trạng sức khỏe của mình.

Sinh viên học cách sống khỏe từ chuyên gia Ảnh: Nhật Thịnh

Minh Dũng, sinh viên năm 2 khoa Công nghệ thông tin chia sẻ: "Chuyên gia nói em hơi thiếu cân. Em cần tăng cường tập luyện thêm các môn như gym hoặc chạy bộ. Nhìn bề ngoài cơ thể em không có tí mỡ nào nhưng khi đo bằng máy thì em có nguy cơ mắc bệnh mỡ trong máu, chuyên gia khuyên em chú ý chế độ ăn uống và đi khám sức khỏe định kỳ".

Chưa hết, trong khuôn viên ngày hội có gian hàng của Công ty CP Acecook Việt Nam. Ở đây, nhiều bạn đã được tìm hiểu các kiến thức về quy trình chế biến mì gói - loại thực phẩm quen thuộc, giá cả hợp lý phù hợp với sinh viên.

Lương Ngọc vui mừng vì trả lời đúng hết các câu hỏi của ban tổ chức Ảnh: Nhật Thịnh

Tham gia nhiều hoạt động, sinh viên được tiếp năng lượng bằng những ly mì nóng hổi Ảnh: Nhật Thịnh

"Em bất ngờ với quy trình sản xuất mì gói của Acecook, không chỉ quy mô mà còn khép kín và hiện đại, tất cả đều tự động hóa. Trước đây em nghĩ vắt mì được làm từ bột gạo hoặc bột sắn, giờ mới biết được làm từ bột lúa mì nhập khẩu", Nguyễn Lương Ngọc, sinh viên năm 3 khoa Công nghệ thông tin bày tỏ.

Chăm chú tham quan nhà máy Acecook thông qua một video ngắn, Lương Ngọc nhảy cẫng lên khi trả lời đúng hết 6 câu hỏi về thương hiệu mì gói đến từ Nhật Bản này.

Không chỉ được nhận quà, sau khi tham gia hoạt động tại các gian hàng, chàng trai quay lại quầy check-in nhận phiếu bốc thăm trúng thưởng. Chương trình diễn ra sôi nổi, hào hứng từ sáng sớm đến tận hơn 12 giờ trưa.