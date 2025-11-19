Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025, doanh nghiệp nào đứng đầu?

Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam là bảng xếp hạng uy tín về môi trường làm việc, do Anphabe thực hiện thường niên trong 12 năm qua. Báo cáo được kiểm chứng bởi Công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam, bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Bảng xếp hạng đại diện cho những môi trường làm việc hấp dẫn hàng đầu, có ích với người đi làm. Với thương hiệu nhà tuyển dụng, đây là cơ sở thước đo mức độ uy tín, khẳng định vị thế.

Doanh nghiệp nào dẫn đầu nơi làm việc tốt nhất?

Bảng xếp hạng tôn vinh top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ở khối doanh nghiệp lớn và top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ở khối doanh nghiệp vừa.

Vị trí số 1 trong bảng xếp hạng ở khối doanh nghiệp vừa là PepsiCo Foods Việt Nam. Đây là lần thứ 3 doanh nghiệp này giành vị trí cao nhất bảng xếp hạng khối doanh nghiệp vừa, trong 11 năm lọt vào top 100.

Ngoài PepsiCo Foods Việt Nam, một số doanh nghiệp giữ vững phong độ trong top đầu ngành như: Lotte Mall West Lake Hanoi, Starbucks Việt Nam, Imexpharm Corporation, Schindler Việt Nam...

Một vài gương mặt mới lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng khối doanh nghiệp vừa năm nay có: Sơn TOA Việt Nam, STADA Pymepharco, Yes4All, KienlongBank, Phenikaa Group.

Vị trí số 1 trong top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ở khối doanh nghiệp lớn thuộc về Unilever Việt Nam. Gần 3 thập kỷ có mặt tại Việt Nam, doanh nghiệp này liên tục được vinh danh vị trí số 1 trong bảng xếp hạng khối doanh nghiệp lớn và top 1 ngành hàng tiêu dùng (thực phẩm và phi thực phẩm).

Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025 khối doanh nghiệp vừa ẢNH: ANPHABE

Những doanh nghiệp nhiều năm xuất hiện trong top đầu ngành đến từ các ngành: bán lẻ/bán sỉ/thương mại; ngân hàng; sản xuất/công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp/lâm nghiệp/thủy sản.

Đặc biệt, Viettel Group đứng đầu 2 ngành: hạ tầng/viễn thông và công nghệ thông tin; phần mềm và ứng dụng/thương mại điện tử.

Vingroup tiếp tục dẫn đầu 5 ngành: du lịch và ẩm thực; bất động sản; kỹ thuật cơ khí công nghiệp; dược, chăm sóc sức khỏe và ngành dịch vụ.

Nơi làm việc hạnh phúc và hấp dẫn sinh viên nhất năm 2025

Năm nay, bảng xếp hạng đưa ra dựa trên kết quả bình chọn khách quan của 73.000 đáp viên. Trong đó có hơn 7.000 sinh viên, đánh giá hơn 650 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành chủ lực.

Mở rộng khảo sát thêm đối tượng sinh viên Việt Nam tại nhiều trường đại học, cao đẳng toàn quốc, năm nay có thêm hạng mục phụ top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam năm 2025. Doanh nghiệp điển hình có: AEON Việt Nam, CJ Foods Việt Nam, VNG Group, PepsiCo Foods Việt Nam, Unilever Việt Nam, Vietcombank, Nestlé Việt Nam, Wipro Consumer Care Việt Nam, Schneider Electric Việt Nam, Acecook Việt Nam.

Khảo sát năm nay mở rộng đến góc nhìn của nhân viên nội bộ, ghi nhận và vinh danh những doanh nghiệp có kết quả khảo sát nguồn nhân lực hạnh phúc. Hạng mục Chứng nhận nguồn nhân lực hạnh phúc năm 2025 xuất hiện các doanh nghiệp: AEON Việt Nam, Vietcombank, Wipro Consumer Care Việt Nam, MTI Technology, Capitaland Development (Việt Nam), Davipharm, BITI'S, OPPO Việt Nam.

Top 100 nơi làm việc tốt nhất năm 2025 ở khối doanh nghiệp lớn Ảnh: Anphabe

Bà Thanh Nguyễn, Giám đốc Điều hành và Truyền cảm hứng hạnh phúc tại Anphabe, chia sẻ: "Anphabe tự hào khi bảng xếp hạng top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam luôn nhận được sự tin tưởng và tham gia của nhiều doanh nghiệp hàng đầu. Những phản hồi chân thực từ cộng đồng người đi làm giúp chúng tôi tiếp tục hoàn thiện hệ thống đánh giá, lan tỏa các giá trị và thực hành tốt trong xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, kiến tạo cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững".