Sinh viên thực hành sống xanh sống khỏe, rộn ràng xách quà mang về

Mới 7 giờ ngày 8.11, không khí tại các gian hàng của chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe", trong sân trường đại học Đồng Tháp đã "nóng lên" khi sinh viên đến trải nghiệm các hoạt động, vỡ òa nhận nhiều phần quà mang về.



Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trường đại học Đồng Tháp tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam.

Sống xanh sống khỏe, được nhận nhiều quà

Nằm ở vị trí trung tâm, rộng nhất và nổi bật với phông nền màu hồng, gian hàng của sản phẩm mì Hảo Hảo có canxi thu hút đông sinh viên từ sớm. 7 giờ 30 phút, ngay lúc chương trình bắt đầu, các bạn đã xếp hàng dài đợi tham gia các trò chơi. Chỉ cần chọn một câu hỏi ngẫu nhiên và trả lời đúng hoặc tham gia đạp xe tại chỗ thử thách sức bền là sinh đã nhận được quà của ban tổ chức.

Điều đặc biệt là các bạn sinh viên không lo thiếu năng lượng trong suốt thời gian trải nghiệm các hoạt động ở chương trình. Ngay sau khi tham gia thử thách, sinh viên sẽ được thưởng thức những ly mì nóng hổi được nấu tại chỗ.

Sinh viên thùng giấy đến đổi quà từ ban tổ chức Ảnh: Võ Hà Lam

Cạnh bên là một thử thách quen thuộc của chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" - thử tài phân loại rác. Tại đây, sinh viên được ban tổ chức đưa ra hình ảnh một số loại rác vô cơ, hữu cơ, rác có thể tái chế.

Với kiến thức sống xanh sống khỏe của mình, thử thách này không làm khó sinh viên Trường đại học Đồng Tháp.

Thi Tường Vy, sinh viên năm thứ nhất ngành Sư phạm Địa lý nhảy cẫng lên, vỗ tay ăn mừng vì hoàn thành đúng 5/5 câu hỏi phân loại rác. "Dù biết cách phân loại nhưng ở nhà đôi khi em còn để chung rác hữu cơ như vỏ trái cây, thức ăn thừa lẫn với các vỏ lon, chai nhựa… Các anh chị ở ban tổ chức khuyên em nên thực hành phân loại rác mỗi ngày. Đặc biệt với các mảnh vỡ thủy tinh thì nên gói lại cẩn thận khi bỏ vào thùng rác", Vy chia sẻ.

Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động tại chương trình Ảnh: Gia Hưng - Võ Hà Lam

Sau khi tham gia thử thách này, Vy đến gian hàng đổi rác lấy quà. Tại đây, các loại rác như giấy vụn, chai, ly nhựa, lon nhôm, vỏ snack và vỏ mì gói Acecook được ban tổ chức nhận lại rồi quy ra điểm, đổi quà cho sinh viên.

Tường Vy cho biết với các loại rác có thể tái chế, thông thường sẽ gom lại để bán ve chai. Với một lượng chai nhựa, vỏ lon, sách vở cũ khá nhiều mang đến chương trình, Vy nhận đổi được món quà là cây sen đá.

Đứng cạnh bên, Triệu Kim Ngân, sinh viên năm nhất ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên mang đến nhiều sách vở cũ từ hồi còn học cấp 3. Cầm trên tay những chiếc bút highlight nhiều màu sắc, Ngân bày tỏ: "Ngày hội đông vui quá, lần đầu tiên em tham gia một hoạt động về chủ đề sống xanh sống khỏe như thế này".

Nhiều sinh viên bất ngờ khi nhận được rất nhiều quà tặng từ ban tổ chức Ảnh: Gia Hưng

Sinh viên lưu giữ khoảnh khắc tham gia chương trình và được nhận quà Ảnh: Võ Hà Lam - Gia Hưng

Tất cả rác thu gom từ chuỗi chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" tại các điểm trường được chuyển về cho đơn vị Grac xử lý phân loại tái chế. Grac là đơn vị đồng hành cùng hoạt động "Đổi rác lấy quà" của chương trình này.

Không bỏ sót hoạt động ý nghĩa nào

Không chỉ được nhận nhiều phần quà hấp dẫn, sinh viên Trường đại học Đồng Tháp còn cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ, ý nghĩa với chương trình và bạn bè. Ở quầy check-in, các sinh viên đã cùng nhau chụp hình đăng lên trang fanpage "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe".



Sinh viên được chuyên gia phân tích chỉ số cơ thể, được tặng quà và ăn mì nạp năng lượng trong khi tham gia chương trình Ảnh: Gia Hưng

Trần Thị Kim Hương, sinh viên năm nhất ngành Sư phạm Văn đã chụp hình với bạn, đăng những khoảnh khắc vui tươi đó lên trang Facebook cá nhân với các hastag. Kim Hương không chỉ nhận được ly mì gà quay ớt hiểm từ Công ty CP Acecook Việt Nam, mà còn nhận thêm thú nhồi bông từ trò chơi vòng quay may mắn.

Trong buổi sáng, nhiều sinh viên đã tham gia hết tất cả các hoạt động của chương trình nhận về rất nhiều quà tặng. Nguyễn Ngọc Tiểu Ngư, ngành Quản lý kinh tế là một trong số đó. "Em tham gia hết các hoạt động, không khí rất náo nhiệt sôi nổi, ở đây có nhiều năng lượng vui vẻ và tích cực", Tiểu Ngư nói.



Sinh viên thi Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức sống xanh sống khỏe Ảnh: Võ Hà Lam

Sinh viên nhận quà từ ban tổ chức khi tham gia Rung chuông vàng Ảnh: Gia Hưng

Ngoài các gia trò chơi ở khuôn viên sân trường, Ngư còn được chuyên gia đo chỉ số cơ thể, phân tích tình hình sức khỏe hiện tại. Các chỉ số cho thấy cô gái đang hơi thừa cân, khuyên nên tập thể dục nhiều hơn và giảm các bữa ăn vặt, hạn chế đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ, ăn nhiều rau và trái cây hơn…

Chưa kể, Tiểu Ngư nhận được nhiều kiến thức bổ ích trong việc chọn thực phẩm, xây dựng thực đơn nhận được từ chuyên gia tại talkshow "Từ thói quen đến lối sống" tại hội trường H1. Tiểu Ngư cho biết: "Em sẽ quyết tâm thực hiện để có thân hình cân đối và khỏe khoắn hơn".

Trong khuôn khổ chương trình, ngoài các gian hàng, trò chơi tìm hiểu kiến thức sống xanh sống khỏe còn có phần thi Rung chuông vàng. Top 20 tham gia tranh tài đều nhận được phần thưởng là 1 thùng mì Acecook và sinh viên giành giải nhất nhận được 2 triệu đồng.