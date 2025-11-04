Sinh viên lịch học dày đặc, kinh tế eo hẹp… thì sống xanh sống khỏe thế nào?

Khoảng 2.000 sinh viên Trường đại học Công nghệ Sài Gòn (TP.HCM) tham gia ngày hội "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" vào sáng 1.11. Tại đây, sinh viên chia sẻ nhiều bí quyết sống xanh sống khỏe và một số khó khăn khi thực hành lối sống này.



Ngoài ra, các bạn còn được chuyên gia chia sẻ kiến thức, hướng dẫn xây dựng chế độ ăn lành mạnh, đủ chất. Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trường đại học Công nghệ Sài Gòn tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam.

Bí quyết sống xanh sống khỏe của sinh viên

Là một trong những sinh viên có mặt sớm nhất để tham gia chương trình, Đinh Thị Thu Phương, khoa Công nghệ thông tin cho biết bản thân đang theo đuổi lối sống xanh sống khoẻ.

Khoảng 2.000 sinh viên trường ĐH Công nghệ Sài Gòn tìm hiểu kiến thức sống xanh sống khỏe tại chương trình hôm 1.11 Ảnh: Nhật Thịnh

Là con gái nhưng Phương mê công nghệ thông tin – ngành học thường có tỉ lệ nam nhiều hơn nữ. Với tính chất ngành học khá căng thẳng, lịch học dày đặc khiến Phương thường xuyên thức khuya. Vào các kỳ thi, Phương nhiều lần thức thâu đêm để "chạy deadline", dù biết điều này không tốt. Nhưng bù lại, Phương chú trọng ăn đủ 1 ngày 3 bữa, cố gắng ăn các món đa dạng chất dinh dưỡng.

Với lối sống xanh, Phương có thói quen mang theo hộp đựng thức ăn khi mua ở quán mang về. Thay vì dùng túi ni lông đựng sản phẩm khi mua sắm, cô sinh viên năm 4 mang theo túi cá nhân. Ngoài ra, Phương còn chủ động phân loại rác vô cơ, hữu cơ và rác có thể tái chế để đơn vị gom dễ xử lý.

"Mình giữ thói quen tiết kiệm điện, nước - điều này không chỉ có ích cho bản thân mà còn có lợi cho thiên nhiên, môi trường và cộng đồng", Phương nói.

Sinh viên chia sẻ cách sống xanh sống khỏe tại hội trường Ảnh: Nhật Thịnh

Nguyễn Ngọc Lương, sinh viên năm 3 khoa Công nghệ thông tin là thành viên cốt cán trong đội bóng chuyền của trường. Từ lâu, Lương đã chú trọng việc tập luyện thể dục thể thao, vận động, bên cạnh duy trì chế độ ăn hợp lý.

"Mình nghĩ để có sức khỏe tốt thì không chỉ có ăn uống mà con người cần vận động, nghỉ ngơi và cả nhu cầu vui chơi nữa", Ngọc Lương nói và cho biết bản thân còn tích cực tham gia nhiều hoạt động như mùa hè xanh, xuân tình nguyện, tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, dọn rác ở bờ kênh…

'Biết mà chưa muốn làm'

Những lần "chạy deadline" thâu đêm. Những buổi lên giảng đường nhịn ăn sáng, đến gần trưa thì buồn ngủ vì thiếu năng lượng. Hay những bữa ăn vội vàng, ngoài hàng quán vỉa hè không đảm bảo vệ sinh suốt 4 năm đại học… Tất cả đều có thể "vắt kiệt" sức lực của sinh viên.

Chưa kể, nhiều bạn từ quê lên thành phố học tập, kinh tế eo hẹp…. nên tiêu chí ăn uống chú trọng đến tiết kiệm hơn là đủ chất, đủ bữa.

PGS.TS.BS Lê Bạch Mai, nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia và bà Trương Ái My, bộ phận Xúc tiến phát triển bền vững Công ty Acecook Việt Nam chia sẻ tại chương trình Ảnh: Nhật Thịnh

PGS.TS.BS Lê Bạch Mai, nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết: "80% nguy cơ bệnh tật trong cuộc sống về sau là do môi trường, dinh dưỡng và lối sống. Trong khi đó, yếu tố di truyền chỉ chiếm 20%".

Bác sĩ Lê Bạch Mai nhấn mạnh vai trò quan trọng của dinh dưỡng với sức khỏe, đặc biệt là đối tượng người trẻ như sinh viên. Vì thế, bà Mai giới thiệu công thức chế độ ăn uống 4-5-1, trong đó:

4 là: Cân bằng 4 yếu tố các chất trong bữa ăn gồm, bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất.



5 là: Phối hợp ít nhất 5 trong 8 nhóm thực phẩm trong bữa ăn, gồm: nhóm lương thực; nhóm các loại hạt; nhóm trứng và các sản phẩm từ trứng; nhóm sữa và các sản phẩm từ sữa; nhóm thịt và hải sản; nhóm dầu ăn và mỡ; nhóm rau củ màu vàng, da cam…; nhóm rau củ quả khác.



1 là: 1 bữa ăn cân đối dinh dưỡng và an toàn.



Sinh viên tham gia phần thi Rung chuông vàng Ảnh: Nhật Thịnh

Trong khuôn khổ chương trình, ngoài các gian hàng, trò chơi tìm hiểu kiến thức sống xanh sống khỏe còn có phần thi Rung chuông vàng. Phùng Lâm Tiến Minh – sinh viên năm 4 khoa Điện – Điện tử, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn đã xuất sắc vượt qua 19 đối thủ để giành được giải thưởng trị giá 2.000.000 đồng. Top 20 tham gia tranh tài đều nhận được phần thưởng là 1 thùng mì Acecook Việt Nam.



Nguyễn Huy – năm 3 khoa Công nghệ thông tin là 1 trong 20 sinh viên tham gia. Trả lời đúng nhiều câu hỏi, Huy cho rằng bản thân có biết về kiến thức sống xanh, sống khỏe nhưng chưa duy trì đều đặn. Huy vẫn chưa trang bị một chiếc bình đựng nước chuyên dụng để thay thế ly nhựa, chai nhựa dùng 1 lần khi mua nước…

PGS.TS. Hoàng Kim Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn và nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên trao thưởng cho sinh viên giành giải nhất phần thi Rung chuông vàng Ảnh: Nhật Thịnh

Trước sự mâu thuẫn giữa suy nghĩ và hành động này, bà Trương Ái My, bộ phận Xúc tiến phát triển bền vững Công ty Acecook Việt Nam bày tỏ: "Từ lâu, có thể mọi người đã quen với khái niệm 3R - Reduce, Reuse, Recycle (tiết giảm, tái chế, tái sử dụng). Tại Công ty Acecook, chúng tôi chú trọng đặt thêm 1R - Refuse (từ chối) lên vị trí đầu tiên, gọi là triết lý 4R", bà Ái My nói.

Theo đó, hành động đầu tiên để thực hành lối sống xanh là "từ chối" - từ chối mua những món đồ không cần thiết; từ chối dùng vật dụng không thân thiện với môi trường…

12 giờ trưa, cầm trên tay phần quà hấp dẫn của ban tổ chức trong phần thi Rung chuông vàng, Nguyễn Huy chia sẻ trước khi tạm biệt: "Mình rất vui vì được tham gia chương trình. Mình sẽ cố gắng áp dụng, thay đổi bản thân, lối sống từng chút từ hôm nay".



