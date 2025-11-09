Sinh viên 'Đất Sen hồng' sống xanh sống khỏe: Sẽ uống thêm sữa, bớt dùng túi ni lông

Sáng 8.11, gần 3.000 sinh viên Trường đại học Đồng Tháp hào hứng tham gia chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe". Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trường đại học Đồng Tháp tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam.

Tại đây, sinh viên được các chuyên gia giới thiệu kiến thức về dinh dưỡng xanh, sự phát triển bền vững với nền tảng sức khỏe tốt và giảm tác động đến môi trường xung quanh trong các hoạt động sản xuất, sinh hoạt.

"Nhờ chuyên gia em mới biết mình cần uống thêm sữa "

Chia sẻ với PV Thanh Niên, nhiều sinh viên ở đây cho biết từ nhỏ, các bạn đã có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực. Khi vào đại học, tuy bắt đầu cuộc sống xa nhà nhưng sinh viên biết cách tự chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sinh viên đang thiếu hoặc thừa cân, hoặc chưa có thói quen tâm thể dục... Sau khi lắng nghe chia sẻ của chuyên gia dinh dưỡng, sinh viên đã biết cách chọn lựa thực phẩm, tránh những sai lầm trong chế độ ăn uống trước đây để có sức khỏe tốt, đủ sức học.

Sinh viên Trường đại học Đồng Tháp tham gia chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khoẻ" và chia sẻ những bí quyết sống xanh của bản thân Ảnh: Gia Hưng

Trong buổi sáng, Văn Hồng Tài, sinh viên năm nhất ngành Sư phạm Địa lý tham gia tất các các hoạt động tìm hiểu kiến thức sống xanh sống khỏe tại chương trình. Chàng trai 18 tuổi, quê ở Cà Mau thích nhất là hoạt động "Hiểu mình sống khỏe" vì được các chuyên gia đo chiều cao, cân nặng và các chỉ số sức khỏe.

"Em biết mình hơi thiếu cân nhưng khi có kết quả đo các chỉ số của cơ thể, em bất ngờ khi thấy mình cần phải tăng thêm 10 kg nữa mới đủ chuẩn", Hồng Tài nói. Chuyên gia khuyến khích Tài nên tập thể dục thể thao, ăn nhiều hơn và đặc biệt là phải đủ bữa, đủ các nhóm chất dinh dưỡng.

Khi nghe góp ý của chuyên gia, Tài gật gù nhận ra thiếu sót của bản thân trong chế độ ăn uống của mình. Vì ở ký túc xá không thể tự nấu cơm mà phải ăn bên ngoài, nên khẩu phần ăn không đảm bảo đủ chất. Cụ thể là chất đạm và rau xanh, trái cây.

Sinh viên đo chỉ số cơ thể, được chuyên gia phân tích tình trạng sức khỏe Ảnh: Võ Hà Lam

Trước khi đến với chương trình, Hồng Tài không biết sữa cũng đóng vai trò rất quan trọng trong khẩu phần ăn. Cũng giống nhiều sinh viên khác, các em cho rằng ở độ tuổi của mình đã ngừng phát triển chiều cao nên không cần canxi, tuy nhiên điều đó không đúng.

"Sữa là nguồn cung cấp nguồn canxi và vitamin D dồi dào, nếu không uống có thể bổ sung yogurt, phô mai... Lượng canxi cần cho thanh niên là 1.000 mg tương đương 900 ml sữa/ngày", ThS.BS Trương Nhật Khuê Tường, giảng viên bộ môn Dinh dưỡng, Trường đại học Y Dược TP.HCM chia sẻ tại talkshow "Từ thói quen đến lối sống".

"Em ngủ sớm lắm, thường là trước 22 giờ. Em có ý thức rèn luyện thể lực bằng việc tập luyện, mỗi chiều từ 17 - 19 giờ, em cùng các bạn hùn tiền thuê sân để chơi cầu lông. Tuy nhiên, nhờ chuyên gia chia sẻ, em mới nhận ra bên cạnh tập thể dục thì phải ăn uống đủ chất, đủ bữa trong ngày thì cơ thể mới khỏe mạnh", Tài kể và cho biết khi đã "hiểu mình", Tài sẽ cố gắng thực hành theo lời của chuyên gia dinh dưỡng, ăn nhiều hơn để tăng cân.

Từ chối dùng túi ni lông khi đi chợ

Tương tự Hồng Tài, Triệu Kim Ngân, sinh viên năm nhất ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên cũng cho biết ngoài chế độ ăn lành mạnh, đủ chất thì bí quyết giúp bản thân luôn tỉnh táo, có tinh thần học tập là nhờ đi ngủ sớm.

"Em thường đi ngủ lúc 9 giờ, ngủ đủ 8 tiếng/ngày nên buổi sáng đi học luôn thấy tỉnh táo", Ngân nói. Ngoài ra, cô gái cũng chia sẻ quan điểm rằng sống xanh và sống khỏe có mối liên hệ mật thiết với nhau. Bảo vệ môi trường sống trong lành, sạch sẽ, thực hành sống xanh giúp cho bản thân có sức khỏe tốt hơn.

Tại chương trình, sinh viên được tham gia nhiều hoạt động nhận quà và tìm hiểu kiến thức về dinh dưỡng xanh Ảnh: Võ Hà Lam

Ở nhà, Ngân thường dùng các vỏ lon, chai nhựa để tái chế thành các vật dụng thành chậu cây, đồ dùng đựng bút... Ngân cũng rất thích trồng cây xanh và tham gia các hoạt động hưởng ứng hành động vì môi trường như đổi rác lấy quà, phân loại rác tại nguồn.

Tại chương trình, bà Trương Ái My, bộ phận Xúc tiến phát triển bền vững Công ty Acecook Việt Nam đã hướng dẫn sinh viên Trường đại học Đồng Tháp cách thực hành sống xanh, thông qua triết lý 4R - Refuse, Reduce, Reuse, Recycle (từ chối, tiết giảm, tái chế, tái sử dụng).

Theo bà My, hành động đầu tiên để thực hành lối sống xanh là "từ chối". Cụ thể, từ chối mua những món đồ không cần thiết; từ chối dùng vật dụng không thân thiện với môi trường.

Khoảng 3.000 sinh viên Trường đại học Đồng Tháp hưởng ứng chương trình trong buổi sáng ngày 8.11 Ảnh: Gia Hưng

Sinh viên vui mừng tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng sống xanh sống khỏe nhận "cơn mưa quà tặng" từ ban tổ chức Ảnh: Gia Hưng

Chia sẻ của bà Ái My củng cố thêm niềm tin cho Nguyễn Thị Phụng, sinh viên năm nhất ngành Sư phạm Văn khi giữ thói quen từ chối dùng túi ni lông nhiều năm qua. Phụng đã sắm cho bản thân và gia đình những chiếc túi vải có thể tái sử dụng để đựng đồ dùng, thức ăn khi đi chợ.

Tuy nhiên, có sự khó khăn là mẹ của Phụng cũng thường quên mang theo túi cá nhân. Túi cũng chỉ đựng được đồ khô, rau củ, còn các loại cá, tôm vẫn phải dùng đến túi ni lông. Hoặc những lúc cần mua nhiều đồ, túi cá nhân không đủ nên vẫn phải dùng thêm túi ni lông đựng đồ về.

"Theo em, sống xanh sống khỏe không chỉ là một lối sống và lựa chọn của mỗi người mà còn hướng đến cộng đồng, giữ gìn môi trường sống trong lành, sạch đẹp hơn. Qua chương trình, em nghĩ mình cần phải quyết tâm hơn nữa", Phụng chia sẻ.

Đại diện Công ty Acecook Việt Nam chia sẻ với sinh viên về kiến thức có thể áp dụng để sống xanh, sống khỏe Ảnh: Thanh Quân

Sinh viên đổi rác lấy quà, thực hành sống xanh ngay tại ngày hội Ảnh: Thanh Quân

Nguyễn Minh Nhất năm nhất ngành Giáo dục công dân bổ sung thêm một bí quyết sống xanh "lợi cả đôi đường" của mình. Đó là thực hành lối sống tiết kiệm, không lãng phí. "Khi tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt, sinh viên có kinh tế eo hẹp như tụi em cũng sẽ bớt được một khoản, vừa có lợi cho bản thân mà vừa có lợi cho môi trường", Nhất lý giải.

Và cũng bởi vì muốn tiết kiệm nên chàng trai không uống trà sữa, nước ngọt hay ăn vặt các món nhiều gia vị, tẩm ướp chiên rán. Thay vào đó, Nhất để dành tiền đầu tư cho 3 bữa ăn chính được đầy đủ chất dinh dưỡng hơn với đa dạng các món và mua thêm trái cây, sữa chua ăn kèm…