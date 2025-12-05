3 ngành nào tuyển dụng nhiều lao động nhất ở TP.HCM cuối năm 2025?

Thị trường lao động cuối năm ở TP.HCM ghi nhận sự chuyển biến tích cực khi tỷ lệ người thất nghiệp tiếp tục giảm. Bên cạnh đó, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề tăng mạnh. Người lao động có thêm nhiều cơ hội tìm việc làm mới trong bối cảnh tết dương lịch và Nguyên đán Bính Ngọ 2026 gần kề.

Trung tâm Dịch vụ việc làm ở TP.HCM thống kê nhu cầu người tìm việc – việc tìm người theo tiêu chí 27 ngành nghề trong tháng 11, tăng hơn so với tháng 10. Cụ thể, tháng 11 có 16.211 người tìm việc và 19.747 vị trí việc làm trống. Số người tìm việc tập trung cao nhất ở nhóm lao động phổ thông với 2.494 người.

Về phía doanh nghiệp, thống kê của trung tâm cho thấy 3 ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng cao nhất, gồm: giày da, may mặc với 2.949 vị trí, chiếm 14,93%; lao động phổ thông với 3.337 vị trí, chiếm 16,9%; thực phẩm đồ uống với 1.789 vị trí, chiếm 9,06%.

Người dân được tư vấn việc làm miễn phí tại ngày hội việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM tổ chức ẢNH: PHAN DIỆP

Điểm đáng chú ý là sự đảo ngược tỷ lệ cung, cầu trong lao động ở ngành giày da, may mặc. Cụ thể, vào tháng 10, nhu cầu tìm việc của người lao động trong nhóm ngành này nhiều hơn so với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp (2.964 người tìm việc/2.042 vị trí việc làm trống). Nhưng vào tháng 11, doanh nghiệp đã có nhu cầu tuyển dụng cao hơn, với 2.949 vị trí việc làm/2.045 người tìm việc.

Đặc biệt, tháng 10 ghi nhận việc doanh nghiệp "khát lao động phổ thông" khi có đến 10.319 vị trí việc làm trống nhưng chỉ có 3.070 người tìm việc. Tuy nhiên, tháng 11 doanh nghiệp giảm nhu cầu tuyển dụng, chỉ với 3.337 vị trí lao động phổ thông, nhường chỗ cho nhiều vị trí việc làm ở các ngành nghề khác tăng lên.

Cụ thể, ngành quản trị văn phòng đang có nhu cầu tuyển dụng 1.119 vị trí, tăng mạnh so với tháng 10 chỉ với 278 vị trí. Tiếp đến là ngành kỹ thuật cơ khí cũng đang cần tuyển nhiều lao động, với 1.505 vị trí, so với tháng 10 chỉ 732 vị trí. Ngoài ra, các ngành dịch vụ và chế tạo, chế biến cũng có nhu cầu tuyển dụng gấp đôi hồi tháng 10.

Những con số trên cho thấy việc làm cho người lao động dịp cuối năm đa dạng về ngành nghề và tăng về số lượng.

Người lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp hồi tháng 8 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM ẢNH: PHAN DIỆP

Về bảo hiểm thất nghiệp, từ ngày 1.1.2025 đến ngày 25.11.2025, trung tâm tiếp nhận 194.224 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 14,12% so với cùng kỳ 2024. Trung tâm trình Sở Nội vụ ký ban hành 186.538 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 822.715 lượt người thông báo tình trạng việc làm hằng tháng.

Ngoài ra, trung tâm còn tổ chức 242 phiên giao dịch việc làm, tư vấn việc làm cho 397.261 lượt người.

Người tìm việc có thể tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên trang website của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM: https://vieclamhcm.com.vn. Hoặc tìm hiểu trên trang Facebook: https://www.facebook.com/TTDVVLHCM. Ngoài ra, ứng viên trực tiếp đến trung tâm và các điểm giải quyết bảo hiểm thất nghiệp vào giờ hành chính sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Địa chỉ Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM: 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM. Hotline Phòng giới thiệu việc làm: 0339.163.968. Email: sanvieclamhcm@gmail.com.



