Xe container chạy nườm nượp tạo... bão bụi: Người đi xe máy 'nín thở', sợ tai nạn

Trưa một ngày tháng 12, PV Thanh Niên có mặt trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình (quận 9 cũ), ghi nhận tình trạng bụi mịt mù gần khu vực công trường Vành đai 3. Khu vực này hiện đang thi công hạng mục Vành đai 3 trên cao và nút giao Tân Vạn nằm trên xa lộ Hà Nội.

Tình trạng bụi bao quanh khu vực này được Thanh Niên chia sẻ trong bài viết Bụi mịt mù gần công trường Vành đai 3: Nhiều người than trời vì không thấy đường. Bụi không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân mà còn góp phần tạo nên nguy cơ tai nạn giao thông.

Nguy cơ tai nạn giao thông rình rập

Có mặt ở đây lúc giữa trưa, tuy không phải là giờ cao điểm đi học, đi làm của người dân nhưng lượng phương tiện đổ về rất đông. Trên đường luôn có nhiều xe máy, xe ô tô và đặc biệt là xe tải lớn, container cùng chạy nườm nượp trên mặt đường hẹp.

Lượng xe cộ qua lại ở đường Nguyễn Xiển đông đúc bởi vì đoạn thi công nút giao Tân Vạn trên xa lộ Hà Nội đang cấm phương tiện qua lại. Các xe đi từ TP.HCM qua xa lộ Hà Nội để về Đồng Nai buộc phải chạy ngang qua đoạn đường này. Trong khi đó, nơi đây vốn đã có nhiều xe container qua lại vì đây là đường huyết mạch kết nối các cụm cảng.

Gần công trường Vành đai 3 có những đoạn đường hẹp, hư hỏng và khúc cua gắt mà không gian lại bị bao trùm bởi bụi mịn. Lượng xe cộ qua lại đông đúc lúc giữa trưa ngày 8.12 Ảnh: Phan Diệp

Bụi như sương mù, hạn chế tầm nhìn của người điều khiển xe máy Ảnh: Phan Diệp

Xe máy chạy sau xe tải giữa "cơn bão bụi" Ảnh: Phan Diệp

Có người chạy xe máy lấn sang làn bên cạnh để vượt lên đầu xe container Ảnh: Phan Diệp

2 chiếc xe container đi ngược chiều "khuấy tung" đất, cát, bụi lên không trung, chiếm hết đường xe máy Ảnh: Phan Diệp

"Nín thở" vượt qua đoạn đường nguy hiểm

Đường hẹp nên có những thời điểm 2 xe container chạy ngược chiều chiếm hết phần đường của người đi xe máy. Người chạy xe máy chỉ còn cách "bám đuôi chịu đựng cơn bão bụi" do các loại xe lớn thổi tung lên. Có người còn liều lĩnh hơn, họ cố tình chạy lấn sang làn bên cạnh để vượt lên chiếc xe container trước mặt.



Anh Nguyễn Văn Tiến (40 tuổi) từng lái xe qua đoạn đường này cho biết thường có cảm giác lo sợ khi đi song song với xe tải hoặc container. Cũng vì thế, anh Tiến thường chủ động chạy chậm phía sau các xe lớn. Nhưng như thế thì thường phải "nín thở" vì lớp bụi bị dày đặc.

"Nhiều người lấy tay che mặt, chỉ dùng 1 tay điều khiển xe máy trong khi bị hạn chế tầm nhìn do lớp bụi như sương nên càng nguy hiểm hơn", anh Tiến nói.

Người đi xe máy chạy song song với container Ảnh: Phan Diệp

Điều khiển xe máy 1 tay khi đi qua đoạn đường nguy hiểm Ảnh: Phan Diệp

"Nín thở" khi đi qua đoạn đường bụi bặm và với nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn Ảnh: Phan Diệp

Xa lộ Hà Nội cấm đường để phục vụ thi công nút giao Tân Vạn nên nhiều phương tiện di chuyển vào đường Nguyển Xiển để về Đồng Nai Ảnh: Phan Diệp

Người dân sống 2 bên đường Nguyễn Xiển ra đường quét bụi 3-4 lần/ngày nhưng vẫn không chịu nổi Ảnh: Phan Diệp

Xe máy chạy cùng container, không gian bao trùm bụi mịt mù trên đường Nguyễn Xiển (phường Long Bình) hôm 8.12







