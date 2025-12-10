Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Tra cứu phạt nguội lỗi đi vào đường cấm do CSGT Hàng Xanh ghi hình

Vũ Phượng
Vũ Phượng
10/12/2025 06:30 GMT+7

CSGT Hàng Xanh vừa công bố danh sách xe bị phạt nguội lỗi đi vào đường cấm. Người dân có thể tra cứu phạt nguội trong link dưới đây.

Thời gian qua, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã tăng cường xử lý quyết liệt ô tô đi vào đường cấm trên địa bàn nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông do các phương tiện này gây ra.

Song song với đó, nhằm xử lý quyết liệt tình trạng ô tô đi vào khu vực cấm, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường ghi hình, xử lý vi phạm qua hình ảnh (phạt nguội) đối với các hành vi này.

Tra cứu phạt nguội lỗi đi vào đường cấm do CSGT Hàng Xanh ghi hình - Ảnh 1.

Bên cạnh camera giám sát, CSGT cũng chủ động ghi hình phạt nguội

Từ ngày 10.11.2025 đến ngày 26.11.2025, CSGT đã ghi hình phạt nguội, thông báo xử phạt đối với 69 trường hợp ô tô vi phạm đi vào khu vực cấm trên tuyến Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông, tập trung phần lớn là các xe ô tô tải.

Tra cứu danh sách xe vi phạm lỗi đi vào đường cấm tại đây:

CSGT Hàng Xanh đề nghị chủ phương tiện đến Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia các hoạt động giao thông, vận tải.

CSGT khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án vận tải phù hợp, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải.

CSGT Hàng Xanh mong nhận được các thông tin chia sẻ của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thông qua số điện thoại trực ban 028.37.263.803 để đơn vị triển khai lực lượng giải quyết kịp thời.

Xe ô tô đi vào đường cấm bị CSGT phạt bao nhiêu?

Nghị định 168/2024 quy định, phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng với xe ô tô đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Xe ô tô đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Khám phá thêm chủ đề

CSGT phạt nguội Đi vào đường cấm tra cứu phạt nguội danh sách phạt nguội CSGT TP.HCM CSGT Hàng Xanh
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
