Danh sách 108 ô tô dừng đỗ sai quy định bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội

Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM công bố danh sách 108 ô tô dừng đỗ sai quy định bị CSGT ghi hình phạt nguội.

Theo CSGT Hàng Xanh, những tháng cuối năm 2025 là thời gian cao điểm cho hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Theo đó, lưu lượng phương tiện lưu thông qua các tuyến đường vào trung tâm thường đông đúc, nhất là các dịp cuối tuần, nghỉ lễ.

CSGT Hàng Xanh ghi hình phạt nguội xe đỗ trên vỉa hè trước chung cư ở đường Nguyễn Xí ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tuy nhiên, tình trạng ô tô dừng đỗ sai quy định xuất hiện phổ biến, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an toàn giao thông.

Không chỉ tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát nhằm chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Đội CSGT Hàng Xanh đã đẩy mạnh xử lý vi phạm qua hình ảnh (phạt nguội) ô tô dừng đỗ sai quy định.

Xe ô tô đỗ kín vỉa hè trước tòa nhà chung cư ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ ngày 12.11 đến ngày 18.11.2025, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 108 trường hợp ô tô vi phạm về dừng, đỗ xe sai quy định, các lỗi phổ biến như:

Đỗ xe nơi có biển "Cấm đỗ xe";



Đỗ xe nơi có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe";



Đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường;



Đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường;



Đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau;



Đỗ xe không sát theo lề đường phía bên phải theo chiều đi;



Để xe ở vỉa hè trái quy định của pháp luật.



Tra cứu danh sách 108 ô tô vi phạm tại đây:

Tài xế bị CSGT phạt tiền triệu vì thói quen dừng đỗ

Đáng chú ý, trong danh sách 108 ô tô bị CSGT Hàng Xanh ghi hình phạt nguội được công bố, có nhiều trường hợp đỗ xe trên vỉa hè ở khu vực trước chung cư trên đường Nguyễn Xí (phường Bình Thạnh, TP.HCM).

Đây là các trường hợp PV Thanh Niên đã phản ánh nhiều lần trước đó, đồng thời cảnh báo về mức phạt, thông tin CSGT tuần tra xử lý nhưng tình hình vẫn không cải thiện.

Cụ thể, đó là hàng loạt xe ô tô thường xuyên đỗ kín vỉa hè trước chung cư Richmond và chung cư Thủy Lợi.

Xe đậu kín chỗ từ sáng tới tối ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo danh sách trên, hàng loạt ô tô đỗ trên vỉa hè các tuyến đường do CSGT Hàng Xanh đảm trách cũng bị phạt nguội như: Phan Đăng Lưu, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Gia Trí...



Bên cạnh đó, nhiều xe bị phạt lỗi đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường như đường Nguyễn Huy Tưởng, Lê Đức Thọ, Bình Lợi.

Các xe bị CSGT phạt nguội vì dừng đỗ ở đường có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe" trên đường Võ Oanh. Còn lại là các trường hợp đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, đỗ xe trên đường có biển cấm đỗ xe...

CSGT Hàng Xanh cho biết, Nghị định 168/2024 quy định xử phạt đối với các hành vi đỗ xe sai quy định như trên phạt tiền từ 800.000 đến 1.000.000 đồng. Đề nghị chủ xe đến Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Thói quen đỗ xe "bừa" của nhiều tài xế sẽ bị phạt tiền triệu ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Song song với công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm dừng đỗ sai quy định, Đội CSGT Hàng Xanh cũng tiếp tục tăng cường phối hợp với địa phương nhằm xử lý nghiêm tình trạng buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, lề đường… gây mất an toàn giao thông nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đảm trách.



CSGT Hàng Xanh cũng rất mong sẽ nhận được các thông tin chia sẻ của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông và các hành vi vi phạm trên địa bàn thông qua số điện thoại trực ban 028.37263803. CSGT sẽ triển khai lực lượng giải quyết kịp thời, đảm bảo tình hình trật tự giao thông trên địa bàn đảm trách.