Cấm xe nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM phục vụ giải marathon quốc tế

Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ công tác tổ chức giải Marathon quốc tế TP.HCM lần thứ 8 năm 2025, CSGT cấm xe nhiều tuyến đường trung tâm từ nay đến 13 giờ ngày 7.12.

Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM cấm xe phục vụ giải chạy marathon quốc tế ẢNH: BTC

Cấm xe đường Lê Duẩn

Từ nay đến 13 giờ ngày 7.12 tạm thời cấm tất cả phương tiện lưu thông trên đường Lê Duẩn (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Nguyễn Bỉnh Khiêm) và Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Nguyễn Hữu Cảnh) thuộc phường Sài Gòn để phục vụ giải chạy từ thời điểm thi công, tổ chức giải và thu dọn sau khi giải kết thúc.

Đối với trường hợp nhà người dân bên trong tuyến Nguyễn Bỉnh Khiêm, lực lượng chức năng vẫn hướng dẫn cho người dân để về nhà. Đối với người dân đi tham quan Thảo Cầm Viên, hướng dẫn người dân di chuyển sang cổng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Lộ trình thay thế: để tránh đoạn Lê Duẩn thực hiện chương trình, người dân lưu thông bằng tuyến Nguyễn Thị Minh Khai ra Xô Viết Nghệ Tĩnh, hoặc Nguyễn Hữu Cảnh ra Tôn Đức Thắng.

Ngoài ra, CSGT cũng cấm xe lưu thông tại khu vực Empire City, địa chỉ nhà mẫu EC, khu 2B, phường An Khánh (gần cầu Ba Son).

Cấm xe 2 bánh đường Võ Văn Kiệt

Từ 3 giờ 15 đến khi vận động viên cự ly 42,195 km đi qua hết ngày 7.12, CSGT tạm thời cấm các loại xe 2 bánh lưu thông trên làn xe gắn máy đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ Cao Văn Lầu đến hầm sông Sài Gòn để phục vụ giải chạy (chiều ven sông từ Q.6 cũ hướng về Q.1 cũ)



Lộ trình thay thế: từ Võ Văn Kiệt khi lưu thông đến Cao Văn Lầu, xe gắn máy rẽ trái Cao Văn Lầu đến Phạm Đình Hổ, tiếp tục các tuyến đường khác vào trung tâm thành phố.

Hạn chế xe nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM

Trên các cự ly thuộc lộ trình giải Marathon quốc tế TP.HCM lần thứ 8 năm 2025, TP.HCM hạn chế các loại xe lưu thông trên lộ trình chạy các cự ly.

Lộ trình lưu thông thay thế: các loại xe lưu thông trên phần đường còn lại và theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, người tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường lộ trình giải chạy.

Theo đó, CSGT sẽ hạn chế xe nhiều tuyến đường như: Phạm Ngọc Thạch, vòng xoay Công trường quốc tế, Võ Văn Tần, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Công xã Paris, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Võ Văn Kiệt, Cao Văn Lầu, cầu Thủ Thiêm, Trần Bạch Đằng, Nguyễn Thiện Thành, Mai Chí Thọ...

Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức giải marathon và các tuyến đường trên cự ly chạy (đặc biệt từ trên các nhánh cầu vượt dẫn xuống Võ Văn Kiệt) cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, công an địa phương và các lực lượng tham gia điều tiết giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, CSGT TP.HCM sẽ tiến hành điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp tại các tuyến đường liên quan, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và các tuyến đường này.