TP.HCM ùn tắc gia tăng

"M ỆT MỎI" TỪ CỬA NGÕ...

Anh Lê Trung Phú (kỹ sư công nghệ ở P.Xuân Hòa, TP.HCM) thở dài khi nhích từng mét trên đường Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh cũ) lúc hơn 7 giờ sáng. Anh Phú kể, trước đây quãng đường từ P.Dĩ An (TP.Dĩ An, Bình Dương cũ) về trung tâm TP.HCM đi chỉ mất khoảng 45 phút, giờ thường xuyên kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, đặc biệt từ sau khi thành phố sáp nhập, lượng người và phương tiện tăng đột biến.

CSGT căng mình điều tiết tại vòng xoay công trường Dân Chủ giờ cao điểm chiều ẢNH: NHẬT THỊNH

"Khi đi làm về, ám ảnh từ trước đến nay vẫn là ngã tư Hàng Xanh, nhưng dạo này đoạn từ cầu vượt Linh Xuân qua QL1K cũng ken đặc, nhích từng chút một, đi tới đâu đổ mồ hôi hột tới đó. Xe cộ giờ nhiều khủng khiếp. Sáng đi cũng kẹt, chiều về cũng kẹt. Có hôm tôi về nhà hơn 8 giờ tối", anh nói.

QL13 là tuyến huyết mạch nối TP.HCM với Bình Dương cũ và các tỉnh Đông Nam bộ đang trở thành "điểm nghẽn" lớn nhất của khu vực cửa ngõ phía đông bắc. Mỗi buổi sáng, dòng xe từ Bình Dương, Dĩ An, Thủ Đức đổ về trung tâm như thác; chiều đến, dòng phương tiện lại ùn ùn chảy ngược trở ra.

Tại các tuyến đường như Đỗ Mười, Võ Nguyên Giáp, Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh... cảnh ùn tắc gần như diễn ra hằng ngày, nhất là vào buổi sáng và cuối giờ chiều; chỉ cần một sự cố nhỏ như xe chết máy, va quệt hoặc một nút giao bị ùn ứ.

...Đ ẾN NGỘP THỞ Ở TRUNG TÂM

Từ khoảng 16 giờ, khu vực trung tâm TP.HCM bắt đầu rơi vào cao điểm ùn tắc. Dòng người từ các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, trường học đổ ra đường khiến nhiều trục chính như Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hai Bà Trưng, Pasteur… nhanh chóng đông nghẹt. Càng về cuối giờ chiều, tình trạng này càng lan rộng, khiến việc di chuyển trong khu vực trung tâm trở nên khó khăn và ngột ngạt hơn.

QL13 có lượng xe tăng đột biến sau sáp nhập ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại các vòng xoay lớn như Điện Biên Phủ, Hàng Xanh, công trường Dân Chủ... cảnh ùn ứ vào cuối buổi chiều diễn ra như cơm bữa. Anh Nguyễn Tấn Hùng (45 tuổi, tài xế) cho biết anh đi từ ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám (P.Xuân Hòa) đến cầu Ba Son (P.Sài Gòn) ngày thường chỉ mất 15 - 20 phút, nhưng chiều 4.12 anh phải đi gần 1 tiếng mới tới nơi. Cùng điểm hẹn, người bạn của anh xuất phát từ đường Hoàng Việt (P.Tân Sơn Nhất) cũng mất gần 2 tiếng.

Theo anh Hùng, nhiều tuyến đường giờ tan tầm rơi vào cảnh xe cộ ken đặc, đặc biệt là đường Lý Tự Trọng, nơi xe máy, ô tô chen nhau từng chút, phải chờ qua nhiều nhịp đèn đỏ. Tình trạng ùn tắc tương tự cũng xảy ra trên các trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Trường Chinh, Cộng Hòa, Xô Viết Nghệ Tĩnh...

Anh cho biết dù cố vòng tránh kẹt xe nhưng rất khó vì "đường nào cũng kẹt", kể cả các tuyến Hoàng Sa - Trường Sa. Theo anh, việc thi công đường sá, dừng đỗ xe và các hoạt động như dọn cống, chăm sóc cây xanh vào giờ xe đông càng khiến giao thông thêm ngột ngạt. "Nhắc tới chạy xe giờ cao điểm là ngán. Thành phố giờ kẹt xe dữ lắm", anh Hùng nói.

Người dân TP.HCM mệt mỏi di chuyển trong giờ tan tầm ẢNH: NHẬT THỊNH

Vào giờ tan tầm, đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh cũ) cả hai chiều đều ken đặc phương tiện. Dòng xe từ cầu Đỏ, cầu Bình Lợi và khu vực Bến xe Miền Đông cũ dồn về cùng lúc khiến mặt đường vốn không rộng nhanh chóng quá tải. Ở chiều ngược lại, xe từ Phạm Văn Đồng đổ xuống cũng chèn kín lối. "Bình thường tôi chỉ mất 3 - 5 phút để di chuyển từ ngã tư Nguyễn Xí - Đinh Bộ Lĩnh ra Phạm Văn Đồng. Những ngày qua phải mất đến 20 - 30 phút vì dòng xe chờ đèn đỏ kéo dài từ Phạm Văn Đồng đến qua giao lộ Nơ Trang Long, chưa kể người dân buôn bán lấn chiếm xuống cả lòng đường khiến di chuyển càng khó khăn hơn", anh Nguyễn Hoàng Giang (ở P.Bình Thạnh) ngao ngán.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an TP.HCM, hiện thành phố có khoảng 336 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, trong đó 186 điểm được đánh giá là có nguy cơ cao, tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm và các tuyến cửa ngõ như QL13, QL1, QL22, cầu Bình Triệu, nút giao An Phú, cảng Cát Lái, cầu Phú Cường...

H Ạ TẦNG KHÔNG THEO KỊP

Tình trạng ùn tắc giao thông tại TP.HCM là một trong những vấn đề nan giải kéo dài nhiều năm qua. Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông sau sáp nhập là do lưu lượng phương tiện rất lớn, đặc biệt là ô tô cá nhân và xe máy trong giờ cao điểm.

Theo ông Giang, kể từ khi sáp nhập, số chuyến đi tăng lên nhiều, đặc biệt các tuyến từ cửa ngõ dẫn về trung tâm tăng đột biến khiến tuyến QL13 thường xuyên ùn tắc. "Hệ thống hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ phát triển của phương tiện và nhu cầu đi lại, nhiều tuyến đường có mặt cắt ngang hẹp, nút giao chưa được cải tạo đồng bộ, thiếu bãi đỗ xe công cộng, dẫn đến tình trạng quá tải thường xuyên", ông Giang giải thích.

Đường lớn, đường bé... đều ken đặc phương tiện giờ tan tầm ẢNH: NHẬT THỊNH

Việc triển khai thi công nhiều công trình trọng điểm trên đường bộ đang khai thác có chiếm dụng mặt đường, thu hẹp làn đường lưu thông cũng gây ùn tắc giao thông tại một số vị trí, như đường Trường Chinh, Cộng Hòa với dự án metro số 2.

Theo ông Giang, ùn tắc ở TP.HCM gia tăng còn do tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè; người dân dừng xe dưới lòng đường để mua bán hàng, tai nạn giao thông và sự cố phương tiện trên các tuyến trục chính chưa được giải tỏa kịp thời, dẫn đến ùn ứ cục bộ. Ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế, tình trạng dừng, đỗ không đúng quy định, lấn làn, đi vào đường cấm còn diễn ra phức tạp.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết tình trạng ùn tắc giao thông là vấn đề chung của các đô thị lớn trên toàn thế giới. Thượng tá Nguyễn Văn Bình cũng cho rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ùn tắc ở TP.HCM là do hạ tầng giao thông quá tải so với lượng người và phương tiện tham gia giao thông, các yếu tố giao thông công cộng chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Ngoài ra, có các yếu tố khác như thời tiết hay sự cố giao thông, đặc biệt là ý thức của người tham gia giao thông. Nhiều người điều khiển phương tiện chưa chấp hành nghiêm quy định, dừng đỗ không đúng nơi quy định, chen lấn, đi ngược chiều, quay đầu sai quy định hoặc cố tình chiếm làn đường khi gặp ùn tắc. Chính các hành vi này làm gián đoạn dòng phương tiện, khiến việc giải tỏa ùn tắc kéo dài và khó khăn hơn rất nhiều.