TP.HCM: Điện giật cháy quần áo, nam công nhân may mắn thoát chết

Ngày 5.12, Công an phường Tân Hưng (TP.HCM) cho biết vừa cứu nạn kịp thời một người bị điện giật khi đang thi công trên mái nhà dân đường Nguyễn Thị Thập.

Công an phường Tân Hưng và Cảnh sát PCCC cứu nạn nhân kịp thời ẢNH: CACC

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Hà Minh T. (23 tuổi), làm công nhân tại một công ty lắp ráp điện máy.

Chiều cùng ngày, anh T. cùng đồng nghiệp đến lắp ráp điện tại một nhà dân trên đường Nguyễn Thị Thập. Đến khoảng 16 giờ, khi anh T. đang thi công trên mái nhà thì bất ngờ co giật, ngã ra bất tỉnh. Tại hiện trường, quần áo nạn nhân bị cháy, nghi điện giật.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cắt nguồn điện, thực hiện sơ cứu, đưa nạn nhân xuống đất trong trạng thái bị bỏng.

Nam công nhân được đưa xuống đất ẢNH: CACC

Hiện tình trạng sức khỏe anh T. dần ổn định và tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ điện giật đang được điều tra, làm rõ.