Công đoàn và công an khám bệnh miễn phí cho công nhân tại 7 địa phương

Ngày 28.11, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) tổ chức chương trình khám bệnh miễn phí cho công nhân, người lao động tại Bắc Ninh.

Chương trình khám bệnh miễn phí cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp và khu công nghiệp sẽ được tổ chức tại 7 tỉnh, thành phố ẢNH: V.N

Bà Đỗ Hồng Vân, Phó trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam), cho biết việc chăm lo đời sống, sức khỏe cho đoàn viên, người lao động luôn là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn. Chương trình khám bệnh lần này là hoạt động cụ thể hóa chủ trương đó, nằm trong chuỗi phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Công an.

Chương trình đặt mục tiêu khám miễn phí cho 15.000 công nhân, người lao động tại 7 địa phương: Hải Phòng, Nghệ An, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Đồng Nai, Lâm Đồng và TP.HCM. Mỗi đợt khám kéo dài 5 - 10 ngày, trung bình 400 người được khám mỗi ngày.

"Mỗi người lao động được hưởng gói khám trị giá 1,9 triệu đồng với nhiều nội dung thiết thực như: tầm soát ung thư, xét nghiệm Thalassemia, siêu âm tuyến giáp, siêu âm khớp gối, siêu âm ổ bụng… Đây là những nội dung quan trọng giúp người lao động phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý, chăm sóc sức khỏe chủ động, nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả lao động", bà Vân chia sẻ.

Theo thượng tá Nguyễn Thế Nam, Trưởng phòng Công tác dân vận, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an), chương trình không chỉ mang ý nghĩa thiết thực góp phần cải thiện sức khỏe, đời sống tinh thần của người lao động mà còn xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh; đồng thời tăng cường nền tảng an ninh nhân dân ngay tại doanh nghiệp và khu công nghiệp.

Tham gia chương trình, người lao động được khám tổng quát, xét nghiệm, siêu âm và tư vấn sức khỏe ẢNH: V.N

"Tiếp nối tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, nhằm nâng cao sức khỏe và hiểu biết pháp luật cho công nhân, chúng tôi tin rằng chương trình sẽ tạo động lực để công nhân yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc,” ông Nam nói.

Đợt khám tại Nghệ An dành cho 2.000 công nhân đã hoàn thành. Sau Bắc Ninh, các tỉnh còn lại sẽ lần lượt triển khai: Hải Phòng (2.000 người), Thanh Hóa (2.000 người), TP.HCM (4.000 người), Đồng Nai (2.000 người) và Lâm Đồng (1.000 người).

Các đợt khám bệnh miễn phí cho công nhân lao động sẽ được tổ chức vào các ngày thứ bảy và chủ nhật.