Sốt ruột với kẹt xe

Như Thanh Niên đề cập, tình trạng kẹt xe được chọn là vấn đề nóng, đưa ra chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM sắp tới.

Kẹt xe, ùn tắc giao thông diễn biến phức tạp tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Thời gian qua, tình hình ùn tắc giao thông tại TP.HCM diễn biến phức tạp. Thống kê sơ bộ của UBND TP cho thấy còn tồn tại 336 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân cũng như tạo thách thức cho quá trình phát triển kinh tế của TP.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông diễn biến phức tạp thời gian qua chủ yếu do nhu cầu vận chuyển hàng hóa, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao sau sáp nhập nhưng hạ tầng chưa đáp ứng kịp. Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, TP đang quản lý hơn 12,7 triệu phương tiện, trong đó có hơn 1,4 triệu ô tô và 11,3 triệu xe máy.

Cùng với đó, nhiều dự án, công trình giao thông trọng điểm được đồng loạt triển khai, trong khi ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân chưa cao...

Phát biểu trên Thanh Niên, PGS-TS-Nhà giáo nhân dân Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Thái Bình Dương, nêu: "Về cơ bản, bức tranh giao thông TP.HCM hiện nay vẫn đứng trước các thách thức mà chúng ta đã bàn với nhau từ cả thập niên trước. Những nguyên nhân ùn tắc vẫn vậy, chưa có yếu tố nào được xử lý mà ngược lại, còn thêm nhiều tác nhân mới. Đây là vấn đề mà lãnh đạo TP.HCM cần nghiêm túc nhìn nhận".

Nhiều nguyên nhân

Đa số bạn đọc (BĐ) Thanh Niên cho rằng dễ dàng điểm qua hàng loạt nguyên nhân gây kẹt xe ở TP.HCM: hạ tầng thiếu đáp ứng, dân cư tập trung vùng lõi đô thị, câu chuyện điều phối hệ thống đèn, ý thức người dân...

BĐ Dieu Hoang nêu: "Theo tôi, nếu không có một hệ thống đường sắt đô thị hoàn chỉnh, hệ thống giao thông công cộng rộng khắp, thì có mở rộng đường bao nhiêu cũng vẫn kẹt xe".

BĐ Van Tran Le nhận xét: "Bao năm qua chúng ta vẫn luẩn quẩn trong việc nhận diện và giải quyết nạn kẹt xe, vì toàn lo giải quyết phần ngọn mà phần gốc lại không được giải quyết thấu đáo. Đó là việc hạ tầng không theo kịp tốc độ phát triển của dân cư. Nên chăng không mở đường lõi ở nội đô mà phải mở ra ngoại vi; đưa toàn bộ khu công nghiệp, nhà máy, công xưởng, trường học... ra ngoại thành. Sau sáp nhập, việc này càng dễ và đỡ tốn kém".

Các giải pháp đang triển khai đến đâu?

Nhiều BĐ mong muốn HĐND TP.HCM có riêng một kỳ họp chuyên đề để xem xét các giải pháp tháo gỡ kẹt xe từng được đưa ra "nay đang triển khai đến đâu, hay vẫn kẹt trên giấy?".

Đề cập những chính sách "giải bài toán giao thông" từ trước đến nay, BĐ Phương Huệ nhận xét: "Nếu cứ ì ạch và trễ hẹn những quyết sách, những công trình giao thông trọng điểm, thì vấn đề giao thông nhức nhối hiện nay vẫn đâu lại vào đấy thôi".

BĐ Trường Lưu nêu ý kiến: "Tôi rất tán thành với phát biểu của nhà giáo Hồ Thanh Phong. Vấn đề là nhiều năm qua chúng ta chưa giải quyết được các nguyên nhân gây kẹt xe, nay lại đối mặt với nhiều tác nhân gây kẹt xe mới, nên kẹt chồng kẹt".

Tán thành, BĐ Minh Nghĩa cho rằng: "Cơ quan chức năng cần tập trung hoàn thành nhanh nhất những công trình chống kẹt xe đang triển khai. Đừng để nhìn đâu cũng thấy công trường ngổn ngang".