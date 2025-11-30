Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự
Lăng kính bạn đọc:

Sốt ruột với kẹt xe

Kim Lan
Kim Lan
(tổng hợp)
30/11/2025 05:57 GMT+7

Bạn đọc mong muốn HĐND TP.HCM có riêng một kỳ họp chuyên đề để xem xét các giải pháp tháo gỡ kẹt xe 'đang kẹt trên giấy'.

Như Thanh Niên đề cập, tình trạng kẹt xe được chọn là vấn đề nóng, đưa ra chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM sắp tới.

Sốt ruột với kẹt xe - Ảnh 1.

Kẹt xe, ùn tắc giao thông diễn biến phức tạp tại TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thời gian qua, tình hình ùn tắc giao thông tại TP.HCM diễn biến phức tạp. Thống kê sơ bộ của UBND TP cho thấy còn tồn tại 336 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân cũng như tạo thách thức cho quá trình phát triển kinh tế của TP.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông diễn biến phức tạp thời gian qua chủ yếu do nhu cầu vận chuyển hàng hóa, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao sau sáp nhập nhưng hạ tầng chưa đáp ứng kịp. Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, TP đang quản lý hơn 12,7 triệu phương tiện, trong đó có hơn 1,4 triệu ô tô và 11,3 triệu xe máy.

Cùng với đó, nhiều dự án, công trình giao thông trọng điểm được đồng loạt triển khai, trong khi ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân chưa cao...

Phát biểu trên Thanh Niên, PGS-TS-Nhà giáo nhân dân Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Thái Bình Dương, nêu: "Về cơ bản, bức tranh giao thông TP.HCM hiện nay vẫn đứng trước các thách thức mà chúng ta đã bàn với nhau từ cả thập niên trước. Những nguyên nhân ùn tắc vẫn vậy, chưa có yếu tố nào được xử lý mà ngược lại, còn thêm nhiều tác nhân mới. Đây là vấn đề mà lãnh đạo TP.HCM cần nghiêm túc nhìn nhận".

Nhiều nguyên nhân

Đa số bạn đọc (BĐ) Thanh Niên cho rằng dễ dàng điểm qua hàng loạt nguyên nhân gây kẹt xe ở TP.HCM: hạ tầng thiếu đáp ứng, dân cư tập trung vùng lõi đô thị, câu chuyện điều phối hệ thống đèn, ý thức người dân...

BĐ Dieu Hoang nêu: "Theo tôi, nếu không có một hệ thống đường sắt đô thị hoàn chỉnh, hệ thống giao thông công cộng rộng khắp, thì có mở rộng đường bao nhiêu cũng vẫn kẹt xe".

BĐ Van Tran Le nhận xét: "Bao năm qua chúng ta vẫn luẩn quẩn trong việc nhận diện và giải quyết nạn kẹt xe, vì toàn lo giải quyết phần ngọn mà phần gốc lại không được giải quyết thấu đáo. Đó là việc hạ tầng không theo kịp tốc độ phát triển của dân cư. Nên chăng không mở đường lõi ở nội đô mà phải mở ra ngoại vi; đưa toàn bộ khu công nghiệp, nhà máy, công xưởng, trường học... ra ngoại thành. Sau sáp nhập, việc này càng dễ và đỡ tốn kém".

Các giải pháp đang triển khai đến đâu?

Nhiều BĐ mong muốn HĐND TP.HCM có riêng một kỳ họp chuyên đề để xem xét các giải pháp tháo gỡ kẹt xe từng được đưa ra "nay đang triển khai đến đâu, hay vẫn kẹt trên giấy?".

Đề cập những chính sách "giải bài toán giao thông" từ trước đến nay, BĐ Phương Huệ nhận xét: "Nếu cứ ì ạch và trễ hẹn những quyết sách, những công trình giao thông trọng điểm, thì vấn đề giao thông nhức nhối hiện nay vẫn đâu lại vào đấy thôi".

BĐ Trường Lưu nêu ý kiến: "Tôi rất tán thành với phát biểu của nhà giáo Hồ Thanh Phong. Vấn đề là nhiều năm qua chúng ta chưa giải quyết được các nguyên nhân gây kẹt xe, nay lại đối mặt với nhiều tác nhân gây kẹt xe mới, nên kẹt chồng kẹt".

Tán thành, BĐ Minh Nghĩa cho rằng: "Cơ quan chức năng cần tập trung hoàn thành nhanh nhất những công trình chống kẹt xe đang triển khai. Đừng để nhìn đâu cũng thấy công trường ngổn ngang".

Nguyên nhân kẹt xe thì rất nhiều và đa dạng. Nhưng mỗi điểm kẹt có nguyên nhân đặc thù riêng. Nên khảo sát cụ thể từng điểm sẽ có phương án riêng cho từng nơi.

N.Quân

Nếu chỗ làm cách chỗ tôi ở từ 5 km trở xuống, tôi sẽ chọn đi bộ (tính chất công việc không cần di chuyển nhiều). Và có rất nhiều cái "nếu" để tôi không cần dùng phương tiện cá nhân ra đường.

Tri Minh

Ai cũng thấy bài toán cung - cầu giữa hạ tầng giao thông và dân cư. Tập trung xử lý gốc rễ vấn đề mới là việc cần làm ngay tại thời điểm này.

Hoang Thong

Tin liên quan

Kẹt xe kinh hoàng trên quốc lộ 1, đoạn ngã ba Vũng Tàu đến nút giao Tân Vạn

Kẹt xe kinh hoàng trên quốc lộ 1, đoạn ngã ba Vũng Tàu đến nút giao Tân Vạn

Do thi công nút giao Tân Vạn thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM, quốc lộ 1 đoạn từ ngã ba Vũng Tàu đến cầu vượt Tân Vạn bị kẹt xe suốt ngày 16.7.

Không để bệnh nhân TP.HCM mất 5 giờ kẹt xe đến trung tâm chữa bệnh

Khám phá thêm chủ đề

kẹt xe Sở Xây dựng công trình giao thông Ùn tắc giao thông Kẹt xe ở TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận