Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Sắp chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM về ùn tắc giao thông

Hà Mai
Hà Mai
26/11/2025 15:29 GMT+7

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM có tên trong danh sách triệu tập đại biểu tham dự kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa X (nhiệm kỳ 2021- 2026) mà Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM vừa ban hành quyết định.

Tại kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày 9 - 10.12, HĐND TP.HCM sẽ xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; xem xét tình hình thực hiện chủ đề năm 2025 “Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; Nghị quyết số 98 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của thành phố”.

Sắp chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM về ùn tắc giao thông- Ảnh 1.

Ùn tắc giao thông là một trong những vấn nạn nhức nhối nhất của TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong đó, HĐND TPHCM sẽ chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm về tiến độ và kết quả thực hiện các công trình đầu tư công trọng điểm; giải pháp chống ùn tắc giao thông; việc triển khai chương trình phát triển nhà ở xã hội và công tác phối hợp cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tại các chung cư.

Thời gian qua, tình hình ùn tắc giao thông của TP.HCM diễn biến phức tạp. Thống kê sơ bộ của UBND TP cho thấy còn tồn tại 336 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân cũng như tạo thách thức cho quá trình phát triển kinh tế của thành phố.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông diễn biến phức tạp thời gian qua được xác định chủ yếu do nhu cầu vận chuyển hàng hóa, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao sau sáp nhập nhưng hạ tầng chưa đáp ứng kịp. Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố đang quản lý hơn 12,7 triệu phương tiện, trong đó có hơn 1,4 triệu ô tô và 11,3 triệu xe máy. 

Cùng với đó, nhiều dự án, công trình giao thông trọng điểm được đồng loạt triển khai, trong khi ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân chưa cao. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, đậu xe, khiến người dân phải dừng xe giữa lòng đường, ảnh hưởng lưu thông. Nhiều thời điểm, tai nạn giao thông, sự cố phương tiện chưa được xử lý kịp thời, gây tắc nghẽn dây chuyền.

Đặc biệt, trong những ngày qua, trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa kéo dài nhiều ngày, kết hợp triều cường gây ngập, kết cấu hạ tầng giao thông nhanh chóng hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng rất nhiều tới việc di chuyển của người dân.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đang tập trung nguồn lực cho hàng loạt công trình hạ tầng quy mô lớn tại cả khu trung tâm lẫn các cửa ngõ. Về lâu dài, Sở sẽ phối hợp các sở ngành tham mưu UBND TP xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2026 - 2030, đảm bảo đồng bộ mạng lưới đường bộ, đường sắt và giao thông công cộng.


Tin liên quan

TP.HCM có bao nhiêu điểm ùn tắc giao thông?

TP.HCM có bao nhiêu điểm ùn tắc giao thông?

Báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM nêu toàn địa bàn TP chỉ còn 24 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông, nhưng theo số liệu từ Công an TP, con số này lên tới hơn 300 điểm. Nguyên nhân số liệu chênh lệch chưa rõ, chỉ biết người dân TP vẫn phải đối mặt với tình trạng ùn tắc giao thông đang ngày càng căng thẳng.

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM ùn tắc TP.HCM kẹt xe TP.HCM Sở Xây dựng Tp.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận