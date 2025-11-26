Sắp chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM về ùn tắc giao thông

Tại kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày 9 - 10.12, HĐND TP.HCM sẽ xem xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; xem xét tình hình thực hiện chủ đề năm 2025 “Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; Nghị quyết số 98 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của thành phố”.

Ùn tắc giao thông là một trong những vấn nạn nhức nhối nhất của TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong đó, HĐND TPHCM sẽ chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm về tiến độ và kết quả thực hiện các công trình đầu tư công trọng điểm; giải pháp chống ùn tắc giao thông; việc triển khai chương trình phát triển nhà ở xã hội và công tác phối hợp cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tại các chung cư.

Thời gian qua, tình hình ùn tắc giao thông của TP.HCM diễn biến phức tạp. Thống kê sơ bộ của UBND TP cho thấy còn tồn tại 336 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân cũng như tạo thách thức cho quá trình phát triển kinh tế của thành phố.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông diễn biến phức tạp thời gian qua được xác định chủ yếu do nhu cầu vận chuyển hàng hóa, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao sau sáp nhập nhưng hạ tầng chưa đáp ứng kịp. Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố đang quản lý hơn 12,7 triệu phương tiện, trong đó có hơn 1,4 triệu ô tô và 11,3 triệu xe máy.

Cùng với đó, nhiều dự án, công trình giao thông trọng điểm được đồng loạt triển khai, trong khi ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân chưa cao. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, đậu xe, khiến người dân phải dừng xe giữa lòng đường, ảnh hưởng lưu thông. Nhiều thời điểm, tai nạn giao thông, sự cố phương tiện chưa được xử lý kịp thời, gây tắc nghẽn dây chuyền.

Đặc biệt, trong những ngày qua, trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa kéo dài nhiều ngày, kết hợp triều cường gây ngập, kết cấu hạ tầng giao thông nhanh chóng hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng rất nhiều tới việc di chuyển của người dân.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đang tập trung nguồn lực cho hàng loạt công trình hạ tầng quy mô lớn tại cả khu trung tâm lẫn các cửa ngõ. Về lâu dài, Sở sẽ phối hợp các sở ngành tham mưu UBND TP xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2026 - 2030, đảm bảo đồng bộ mạng lưới đường bộ, đường sắt và giao thông công cộng.



