TP.HCM có bao nhiêu điểm ùn tắc giao thông?

Xóa hàng trăm điểm ùn tắc chỉ trong... 1 tháng

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11. Báo cáo cho thấy toàn TP chỉ có 24 điểm được xác định là có nguy cơ ùn tắc giao thông (23 điểm tại khu vực trung tâm TP.HCM, 1 điểm khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ). Sở ghi nhận có 6 điểm chuyển biến tốt, 9 điểm có chuyển biến nhưng tình hình còn phức tạp, 9 điểm không chuyển biến.

Người dân TP.HCM mệt mỏi vì tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng phức tạp ẢNH: Ngọc Dương

Đáng chú ý, chỉ cách đây chưa đầy 1 tháng, trong văn bản chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Văn Cường yêu cầu các đơn vị nhanh chóng thực hiện các biện pháp kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông diễn biến phức tạp, thống kê sơ bộ của UBND TP cho thấy còn tồn tại 336 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông. Trong 336 điểm này, có 186 điểm nguy cơ cao, tập trung tại khu vực trung tâm và các tuyến cửa ngõ như: QL13, cầu Bình Triệu 1, cầu Phú Cường, QL1, QL51, QL22, nút giao An Phú, cảng Cát Lái, cảng Bình Dương... Số liệu này cũng trùng với báo cáo của Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM. Theo PC08, các điểm này không cố định mà được cập nhật, điều chỉnh định kỳ tùy theo diễn biến thực tế.

Chiếu theo báo cáo của các đơn vị, số điểm nguy cơ ùn tắc trên địa bàn TP.HCM chỉ trong chưa đầy 1 tháng qua đã giảm tới 14 lần.

Đem thắc mắc về độ vênh số liệu rất lớn trên gửi Sở Xây dựng, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng), lý giải: Tiêu chí xác lập điểm nguy cơ ùn tắc giao thông được Sở đánh giá là điểm dễ xảy ra ùn tắc khi có sự cố, tai nạn hoặc lưu lượng phương tiện tăng đột biến (nhất là các đợt cao điểm lễ, tết). Các điểm được xác lập trên cơ sở xem xét một số yếu tố như điều kiện hạ tầng (nút giao giữa các trục đường chính, khu vực cửa ngõ, đầu mối giao thông lớn…), có lưu lượng giao thông lớn, có tình hình giao thông phức tạp diễn ra thường xuyên…

Việc theo dõi, đánh giá điểm nguy cơ ùn tắc giao thông có chuyển biến hay không chuyển biến được định lượng thông qua số lần xảy ra tình trạng "xe đông, di chuyển chậm" xác định theo 3 tiêu chí: Vận tốc trung bình từ 5 km/giờ trở xuống (thấp hơn người đi bộ); thời gian kéo dài trên 30 phút; chiều dài dòng xe từ 200 m trở lên.

Cũng theo ông Đỗ Ngọc Hải, vận tốc trung bình dòng xe được xác định thông qua dữ liệu GPS của phương tiện kinh doanh vận tải hoặc phân tích dữ liệu hình ảnh từ camera. Thời gian kéo dài được theo dõi từ hệ thống quản lý tự động trên nền bản đồ số. Chiều dài dòng xe được xác định dựa vào phân tích dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera giao thông được lắp đặt trên đường kết hợp với dữ liệu giám sát hành trình được tính toán trên nền bản đồ số giao thông.

"Qua theo dõi định lượng tình trạng giao thông, trên cơ sở thống nhất ý kiến đánh giá của Ban An toàn giao thông TP, Công an TP, các địa phương, Sở Xây dựng sẽ công bố xóa đối với điểm chuyển biến tốt, tình hình giao thông ổn định hoặc công bố phát sinh theo định kỳ 6 tháng nhằm kịp thời phối hợp triển khai các giải pháp xử lý, cải thiện tình hình giao thông. Đối với số liệu hơn 300 điểm ùn tắc theo báo cáo của PC08, Sở chưa nhận được văn bản công bố chính thức về danh sách trên. Sở cũng chưa tham gia phối hợp trong việc xác định 300 điểm này", đại diện Sở Xây dựng thông tin.

Báo cáo giảm, sao thời gian di chuyển ngày càng tăng?

Nghịch lý là thời gian di chuyển trên đường của người dân lại ngày càng kéo dài và bức xúc vì kẹt xe ngày càng gia tăng.

Công trường ngổn ngang bủa vây nhiều tuyến đường khiến ùn tắc lan rộng ẢNH: NGUYÊN VŨ

"Khu nhà tôi nếu không có sự cố nghiêm trọng thì gần như không bao giờ kẹt xe, vậy mà mấy tháng qua kẹt liên tục. Đỉnh điểm là sáng hôm qua (12.11), tôi còn bị đi làm trễ tới 20 phút chỉ vì thời gian đi trên đường gấp đôi dự kiến", chị Quỳnh Nga (ngụ P.Xuân Hòa, khu vực Q.3 cũ) kể. Theo chị Nga, 6 giờ 30 chị đưa con trai đi học ở trường cách nhà chỉ hơn 1 km. Bình thường, 2 mẹ con đi xe máy chỉ khoảng 5 phút là tới nhưng do mưa lớn, đường ngập nước, xe quá đông nên phải đi lòng vòng tới gần 30 phút mới đến trường. Sau đó, chị Nga chạy tới cơ quan (trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 cũ) cách nhà khoảng 5 km, bình thường chỉ đi khoảng 20 phút nhưng sáng qua đi mất 50 phút. Xe máy, ô tô ken đặc kéo dài từ dọc đường Ba Tháng Hai, từ đoạn giao Cao Thắng tới tận vòng xoay Dân Chủ. Chị né qua Điện Biên Phủ cũng không "thoát nạn", gần như chôn chân trên đoạn từ Bệnh viện Bình Dân kéo tới Nguyễn Thượng Hiền.

Cùng di chuyển tới khu vực quận 3 cũ, anh Trần Minh Tùng (ngụ xã Nhà Bè) cũng bức xúc vì tình trạng ùn tắc kéo dài từ cửa ngõ khu nam vào tới trung tâm. Tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ bình thường đã chật chội, vào những ngày mưa, xe di chuyển chậm, còn ùn ứ kinh hoàng hơn. Có những thời điểm tại các giao lộ, đèn giao thông chỉnh kéo dài, mỗi lượt xe phải dừng đèn đỏ tới vài phút khiến dòng xe càng dồn lại nghiêm trọng. Anh Tùng ngán ngẩm: "Trước đây thoát khỏi cầu Kênh Tẻ là coi như thở phào, nhưng dạo này các tuyến trung tâm cũng đông nghẹt. Đường Cách Mạng Tháng 8 từ đoạn giao Sương Nguyệt Ánh là bắt đầu xe nối đuôi nhau chờ qua ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai. Có hôm tôi đi tầm 10 giờ, không phải cao điểm mà chờ tới 4 lần đèn đỏ cũng chưa qua được".

Theo đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông diễn biến phức tạp thời gian qua được xác định chủ yếu do nhu cầu vận chuyển hàng hóa, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao sau sáp nhập nhưng hạ tầng chưa đáp ứng kịp. Cùng với đó, nhiều dự án, công trình giao thông trọng điểm được đồng loạt triển khai, trong khi ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân chưa cao. Đặc biệt, trong những ngày qua, trên địa bàn TP xuất hiện mưa kéo dài nhiều ngày, kết hợp triều cường gây ngập, kết cấu hạ tầng giao thông nhanh chóng hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng rất nhiều tới việc di chuyển của người dân.