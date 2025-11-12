Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: 'Mưa tim' dành tặng chiến sĩ công an đưa sản phụ đi cấp cứu kịp thời

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
12/11/2025 20:39 GMT+7

Phát hiện một phụ nữ chuyển dạ giữa đường, tổ công tác Công an phường Phú Thọ (TP.HCM) nhanh chóng hỗ trợ, đưa sản phụ đến Bệnh viện Hùng Vương cấp cứu kịp thời.

Tối 12.11, Công an TP.HCM cho biết, trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực số 70 Lữ Gia, phường Phú Thọ (quận 11 cũ), tổ công tác Công an phường phát hiện người phụ nữ tên N.T.M.T có dấu hiệu sắp sinh.

TP.HCM: 'Mưa tim' dành tặng chiến sĩ công an đưa sản phụ đi cấp cứu kịp thời- Ảnh 1.

Cộng đồng thả "mưa tim" và vô số lời khen dành tặng chiến sĩ công an phường bế sản phụ đưa đi cấp cứu kịp thời

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

TP.HCM: 'Mưa tim' dành tặng chiến sĩ công an đưa sản phụ đi cấp cứu kịp thời- Ảnh 2.

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, cả mẹ và bé đều an toàn

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ngay lập tức, chiến sĩ công an trong tổ đã hỗ trợ, đưa người phụ nữ lên xe chuyên dụng của Công an phường rồi đưa đến Bệnh viện Hùng Vương cấp cứu. Nhờ được đưa đi kịp thời, cả mẹ và bé đều an toàn.

Theo Công an TP.HCM, đây là một hành động nhỏ nhưng thể hiện rõ tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của người chiến sĩ công an giữa đời thường.

Việc làm của tổ công tác góp phần lan tỏa phong trào thi đua “3 nhất” của Bộ Công an, đặc biệt là tiêu chí “gần dân nhất” được Ban giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh trong hội nghị giao ban tháng 10.2025.

Đoạn clip ghi lại vụ việc đang được lan truyền trên mạng xã hội và nhận "mưa tim" cùng vô số lời khen từ cộng đồng.

Khám phá thêm chủ đề

công an TP.HCM Sản phụ cấp cứu
Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
