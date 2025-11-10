Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Bắt quả tang người đàn ông rải đinh 'bẫy' người đi đường

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
10/11/2025 17:18 GMT+7

Người đàn ông mặc đồ tài xế công nghệ, rải đinh trên đường Nguyễn Kiệm (phường Đức Nhuận, TP.HCM) khiến ô tô bị hỏng lốp.

Ngày 10.11, Công an phường Đức Nhuận (quận Phú Nhuận cũ, TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan xử lý người đàn ông bị bắt quả tang rải đinh trên đường khiến ô tô bị hỏng lốp.

TP.HCM: Bắt quả tang người đàn ông rải đinh bẫy người đi đường - Ảnh 1.

Người đàn ông mặc đồ tài xế công nghệ rải đinh trên đường

ẢNH: CẮT TỪ CAMERA

Theo đó, chiều cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ việc một người đàn ông có hành động rải đinh bẫy người đi đường. Qua xác minh, vụ việc xảy ra lúc 21 giờ ngày 6.11 trên đường Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận.

Vào thời điểm nói trên, một người đàn ông lớn tuổi mặc đồ tài xế công nghệ, chạy xe máy đến trước nhà dân trên đường Nguyễn Kiệm. Sau khi ngó nghiêng, người đàn ông mở túi ni lông đang treo trên xe, lấy ra 2 cây đinh sắt.

2 cây đinh này được ghim vào miếng bìa cứng, rồi đặt hướng mũi nhọn lên trên mặt đường. Ít phút sau, có 2 ô tô đã cán đinh, hỏng lốp.

Khi người đàn ông đặt cây đinh thứ 3 thì người dân đến bắt quả tang và báo lực lượng chức năng. Khi được chất vấn, người đàn ông nói: "Đặt đinh để đùa chơi. Biết sai rồi".

TP.HCM: Bắt quả tang người đàn ông rải đinh bẫy người đi đường - Ảnh 2.

Chiếc đinh nhọn được cài vào bìa cứng rải ra đường

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, thu giữ túi ni lông chứa nhiều đinh nhọn và đưa người đàn ông về trụ sở lấy lời khai để làm rõ hành động rải đinh "bẫy" người đi đường.

