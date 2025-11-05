Lộ diện 'Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh 2025'

Jonathan Bailey là gương mặt mới trong bảng xếp hạng 40 năm của People

Xuất hiện trên sóng truyền hình, ngôi sao Bridgerton không giấu được sự hào hứng. "Đây là một vinh dự lớn trong đời", Jonathan Bailey chia sẻ cùng Jimmy Fallon - người được People bình chọn là Người dẫn chương trình gameshow quyến rũ nhất năm.

Jonathan Bailey là Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới năm 2025 do tạp chí People bình chọn Ảnh: Instagram martini

Jonathan Bailey cho biết anh từng cố gắng bật mí tin vui với bạn bè trước khi công bố chính thức nhưng không ai tin: "Họ chỉ ậm ừ và nói bông đùa: Ừ, ừ, nhớ tự tin lên nhé". Dù vậy, nam diễn viên phim Wicked thừa nhận bản thân đến giờ vẫn thấy khó tin.

"Rõ ràng tôi rất vinh dự. Nhưng điều này cũng có phần hơi... phi lý", Jonathan Bailey nói vui với People sau khi nhận danh hiệu. Khi được hỏi liệu danh hiệu mới có khiến bạn bè và người thân đối xử khác đi, anh cười: "Tôi hy vọng là có!".

Nam diễn viên sinh năm 1988 chiếm được cảm tình từ công chúng nhờ vai diễn hoàng tử trong phim Wicked, đóng chung với Ariana Grande và Cynthia Erivo Ảnh: Universal Pictures

Với chiến thắng này, Jonathan Bailey (37 tuổi) đã chính thức soán ngôi John Krasinski - người từng bất ngờ khi được People trao danh hiệu vào năm ngoái. John Krasinski chia sẻ thời điểm nhận tin anh hoàn toàn trống rỗng, thậm chí nghĩ mình bị trêu đùa. Ngôi sao phim The Office cho biết vợ anh - nữ diễn viên Emily Blunt rất vui và còn dự định dán ảnh bìa tạp chí khắp nhà để ăn mừng.

Jonathan Bailey từng xuất hiện trong danh sách do độc giả của People bình chọn vào năm 2024, thời điểm tạp chí cho phép người hâm mộ bầu chọn các hạng mục khác nhau.

Jonathan Bailey ngày càng khẳng định sức hút trên cả màn ảnh và thảm đỏ quốc tế Ảnh: Instagram jbayleaf

Không chỉ gây ấn tượng với giọng hát mạnh mẽ, đầy nội lực trên sân khấu nhạc kịch, Jonathan Bailey còn chinh phục khán giả qua vai diễn Lord Anthony Bridgerton trong loạt phim đình đám Bridgerton.

Người hâm mộ cũng yêu thích sự ăn ý giữa Scarlett Johansson và Jonathan Bailey. Cả hai thường xuyên tạo ra những khoảnh khắc thân mật và hài hước khi cùng xuất hiện trên thảm đỏ và trong các buổi phỏng vấn quảng bá cho bộ phim Jurassic World Rebirth ra rạp hồi tháng 7.2025.

Bailey nối tiếp danh sách những gương mặt đình đám từng được People vinh danh, như David Beckham, Dwayne "The Rock" Johnson và Ryan Reynolds Ảnh: Instagram jbayleaf

Không chỉ tôn vinh một cá nhân, People cũng công bố kết quả bình chọn theo hạng mục của độc giả năm nay.

Derek Hough, giám khảo chương trình Dancing With the Stars, được chọn là Người đàn ông quyến rũ nhất tuổi 40. Dylan Efron - thí sinh hiện tại của chương trình giành danh hiệu Hình xăm quyến rũ nhất.

Cầu thủ bóng bầu dục Christian McCaffrey của đội San Francisco 49ers được bình chọn là Ông bố mới quyến rũ nhất trong thể thao sau khi chào đón con gái đầu lòng với Hoa hậu Hoàn vũ 2012 - Olivia Culpo vào tháng 7. Trong khi đó, Mason Thames - ngôi sao của phim Regretting You trở thành Tân nam thần quyến rũ nhất.