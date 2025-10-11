Người hâm mộ chào đón huyền thoại Manchester United trước thềm Chung kết Tiger Street Football 2025

Sự xuất hiện của các huyền thoại này trong cùng một ngày không chỉ khuấy động làn sóng đam mê bóng đá mà còn mở màn cho trận cầu đáng mong đợi nhất của một trong những lễ hội bóng đá đường phố lớn nhất năm.

Bộ tứ huyền thoại Manchester United xuất hiện trong sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ Việt Nam

Sau Dimitar Berbatov và Nemanja Vidić, Wes Brown và Luis Nani lần lượt đổ bộ chiều cùng ngày. Sân bay Tân Sơn Nhất ngập tràn sắc đỏ của Manchester United cùng tiếng hò reo của người hâm mộ, biến nơi đây thành lễ hội bóng đá thực thụ.

Khu vực đón khách hóa Old Trafford thu nhỏ khi sắc áo đỏ Manchester United ngập tràn sân bay

Nhóm của Nguyễn Phú Đức (ngụ Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất từ rất sớm để chờ đón các huyền thoại Manchester United. Cả nhóm quen biết nhau nhờ chung niềm đam mê với bóng đá và tình cảm dành cho Quỷ Đỏ suốt hơn 10 năm qua.

Phú Đức chia sẻ: “Chúng tôi biết tin các huyền thoại Manchester United đến Việt Nam từ Tiger Beer. Cả nhóm đã chuẩn bị sẵn áo đấu và nhiều tấm hình để xin chữ ký, chỉ mong có một kỷ niệm thật đáng nhớ.”

Anh cho biết mình đã xin được chữ ký của Dimitar Berbatov nhưng vẫn tiếc nuối vì chưa có được chữ ký của Nemanja Vidić. “Dù sao có được chữ ký của thần tượng Dimitar Berbatov đã là một trải nghiệm không thể quên. Tôi vẫn sẽ chờ đến phút cuối, hy vọng được gặp đủ cả bốn huyền thoại tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào ngày mai” Phú Đức cho biết.

Ngoài ra, anh còn tiết lộ thêm: “Tôi đặc biệt thích Luis Nani từ mùa giải Euro 2015, khi đội tuyển Bồ Đào Nha lần đầu tiên giành chức vô địch. Bây giờ được tận mắt xem anh ấy đá tại Việt Nam, mà còn là chung kết toàn quốc Tiger Street Football 2025, chắc chắn tôi và các anh em sẽ không bỏ lỡ!”

Người hâm mộ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng gặp mặt thần tượng từ Manchester United

Anh Bùi Đình Cao (quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) là một fan của Manchester United suốt hơn hai thập kỷ qua. Anh kể: “Tôi bắt đầu thích Manchester United từ năm 1998, ngay khi lần đầu xem họ thi đấu”.

Dù trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm cùng đội bóng, anh vẫn giữ trọn tình yêu với đội bóng yêu thích: “Manchester United có lúc thăng lúc trầm nhưng tinh thần chiến đấu của họ thì chưa bao giờ mất. Mỗi lần xem dù đến phút 90 thì tôi vẫn luôn hy vọng. Tôi tin đội bóng mà mình yêu thích sẽ luôn cố gắng chiến đấu đến cùng”.

Ngoài ra, anh còn chia sẻ rằng biết đến ngày hội bóng đá đường phố Tiger Street Football 2025 qua các kênh truyền thông và cộng đồng người hâm mộ Manchester United. Do sức khỏe không tốt nhưng anh sẽ đến Chung kết toàn quốc Tiger Street Football 2025 vào ngày 12/10 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Tp.Hồ Chí Minh) để cổ vũ cho các thần tượng mà mình rất yêu thích.

Trên tay anh là bức hình Luis Nani nâng cúp Ngoại hạng Anh 2010: “Tôi mang theo tấm hình này, hy vọng có cơ hội xin chữ ký của anh ấy - chắc chắn đây sẽ là kỷ niệm không thể quên.”

Theo đó, khi đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất, Luis Nani và Wes Brown vô cùng thân thiện khi liên tục vẫy tay chào những người hâm mộ Việt Nam, những người đã chờ họ hàng tiếng đồng hồ chỉ để được gặp mặt họ trong giây lát.

Dù lịch trình bận rộn, huyền thoại Luis Nani vẫn vui vẻ nán lại để ký tặng cho người hâm mộ

Huyền thoại Wes Brown gửi lời chào đến người hâm mộ, sẵn sàng cho đêm Chung kết toàn quốc Tiger Street Football 2025 vào ngày mai tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Trước đó, Dimitar Berbatov và Nemanja Vidić cũng đã ghi điểm tuyệt đối với người hâm mộ bởi phong thái điềm đạm và thân thiện ngay khi vừa đáp xuống sân bay.

Huyền thoại Nemanja Vidić ký tặng từng chiếc áo đấu từ người hâm mộ

Huyền thoại Dimitar Berbatov vô cùng bất ngờ trước tình cảm nồng nhiệt của người hâm mộ

Tiếp lửa cuồng nhiệt cho Vòng chung kết toàn quốc Tiger Street Football 2025

Sự góp mặt của bộ tứ huyền thoại Manchester United tại Việt Nam không chỉ tiếp lửa cho các chân sút Việt sống trọn đam mê mà còn khẳng định sức nóng mà Tiger Street Football 2025 mang đến: một đấu trường bản lĩnh thực thụ, nơi khơi dậy đam mê và thổi bùng sự cuồng nhiệt cho những người yêu bóng đá. Đồng thời, giấc mơ được thi đấu cùng các huyền thoại Manchester United của các cầu thủ không chuyên đã trở thành hiện thực.

Bốn đội bóng xuất sắc đã sẵn sàng chờ đón các huyền thoại để bước vào trận chung kết đáng mong đợi nhất Tiger Street Football 2025

Chung kết toàn quốc Tiger Street Football 2025 sẽ chính thức diễn ra vào tối ngày 12.10 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), hứa hẹn trở thành ngày hội bóng đá đáng nhớ nhất trong năm. Bạn đã sẵn sàng hòa mình vào bữa tiệc bóng đá chưa từng có cùng 4 huyền thoại Manchester United chưa?